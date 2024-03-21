Okumuş Adam Tabi: Armağan Çağlayan'dan Enflasyonla Bozulan "Fiyatlama Davranışı" İsyanı!
Okumuş Adam Tabi: Armağan Çağlayan'dan Enflasyonla Bozulan "Fiyatlama Davranışı" İsyanı!
TV yapımcısı ve YouTube'da 196Sekiz kanalı yöneticisi Armağan Çağlayan, ekonomik isyanlarıyla sosyal medyada öne çıkıyor. Çağlayan, son paylaşımında fiyatlama davranışlarında greedflasyona değindi.
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TV yapımcısı Armağan Çağlayan, ekonomiyle yakından ilgileniyor. Sosyal medyada da takipçi kitlesi yoğun olan ve aktif sosyal medya kullanıcısı olan Çağlayan, yine fiyatlara isyan etti.
"Fiyatlama davranışları çok bozulmuş. Çok hem de..."
Armağan Çağlayan'a gelen yorumlarda
Pazardaki fiyatların
Cep ve el yaktığı görüldü.
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İşte o yorumlardan bazıları.
Greeflasyon da diyebilirdi.
Mazot da var.
Salata da yemeyin diyemiyoruz tabi.
Sizin hangi fiyatlama davranışınız bozuldu?
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