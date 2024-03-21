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Okumuş Adam Tabi: Armağan Çağlayan'dan Enflasyonla Bozulan "Fiyatlama Davranışı" İsyanı!

Okumuş Adam Tabi: Armağan Çağlayan'dan Enflasyonla Bozulan "Fiyatlama Davranışı" İsyanı!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
21.03.2024 - 17:47

TV yapımcısı ve YouTube'da 196Sekiz kanalı yöneticisi Armağan Çağlayan, ekonomik isyanlarıyla sosyal medyada öne çıkıyor. Çağlayan, son paylaşımında fiyatlama davranışlarında greedflasyona değindi.

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TV yapımcısı Armağan Çağlayan, ekonomiyle yakından ilgileniyor. Sosyal medyada da takipçi kitlesi yoğun olan ve aktif sosyal medya kullanıcısı olan Çağlayan, yine fiyatlara isyan etti.

TV yapımcısı Armağan Çağlayan, ekonomiyle yakından ilgileniyor. Sosyal medyada da takipçi kitlesi yoğun olan ve aktif sosyal medya kullanıcısı olan Çağlayan, yine fiyatlara isyan etti.

"Fiyatlama davranışları çok bozulmuş. Çok hem de..."

"Fiyatlama davranışları çok bozulmuş. Çok hem de..."
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Pazarda bir demet semizotu 30 TL. E zaten onun yabanisi bahçelerde çıkıyor. Bedava. Neden ota 30 TL vereyim. Üstelik demet ufacık!

Armağan Çağlayan'a gelen yorumlarda

Armağan Çağlayan'a gelen yorumlarda
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Pazardaki fiyatların

Pazardaki fiyatların
twitter.com

Cep ve el yaktığı görüldü.

Cep ve el yaktığı görüldü.
twitter.com
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İşte o yorumlardan bazıları.

İşte o yorumlardan bazıları.
twitter.com

Greeflasyon da diyebilirdi.

Greeflasyon da diyebilirdi.
twitter.com

Mazot da var.

Mazot da var.
twitter.com

Salata da yemeyin diyemiyoruz tabi.

Salata da yemeyin diyemiyoruz tabi.
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Sizin hangi fiyatlama davranışınız bozuldu?

Sizin hangi fiyatlama davranışınız bozuldu?
twitter.com
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