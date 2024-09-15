Okumak İçin Sana En Uygun Şehri Söylüyoruz!

Eskişehir, tam anlamıyla bir öğrenci şehri! Hem Anadolu Üniversitesi hem de Eskişehir Teknik Üniversitesi ile dolu dolu bir akademik yaşam sunan bu şehirde, öğrenci olmanın ayrıcalığını sonuna kadar yaşayabilirsin. Tramvaylarla ulaşımın kolay olduğu, Porsuk Çayı kıyısında yürüyüşlerin ve pikniklerin eksik olmadığı Eskişehir, uygun yaşam maliyetleriyle de seni mutlu edecek. Geceleri öğrencilerle dolup taşan kafelerde ders çalışmak ya da arkadaşlarınla sohbet etmek tam sana göre! Ayrıca Eskişehir’in modern ve canlı kültür hayatı, tiyatrodan festivallere kadar pek çok etkinlikle seni bekliyor.