Okumak İçin Sana En Uygun Şehri Söylüyoruz!
Okumak İçin Sana En Uygun Şehri Söylüyoruz!
Üniversite okuyup bitiren, iş sahibi olan ve güzel bir hayata sahip herhangi bir insanı tutun ve ona şunu sorun: 'Okul yıllarını özlüyor musun?'. Mutlaka 'Evet!' cevabını alacaksınız. Çünkü okul yılları her zaman bambaşka güzellikler ve deneyimlerle dolu olur. Bu deneyimleri güzel bir şehirde taçlandırmak da biraz bizim elimizde.
Peki hangi şehirde okumak sana iyi gelecek?
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1. İlk olarak sınav öncesine bir göz atalım. Sınava hazırlık sürecin nasıldı?
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2. Peki o dönem en çok zorlandığın nokta neydi?
3. Eveeet, devam edelim ve malum soruya gelelim: ✨Sınavın nasıl geçti?✨
4. Şimdi farklı bir soru soralım: Kendini rahat bir insan olarak tanımlar mısın?
5. Eğlenmek için aklına ilk gelen sosyal aktiviteyi seçer misin?
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