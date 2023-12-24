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Okullarındaki En Popüler Çocuğa Neler Olduğunu Anlatarak Bizi Şaşırtan 15 Kişi

Okullarındaki En Popüler Çocuğa Neler Olduğunu Anlatarak Bizi Şaşırtan 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 11:31

Bugün,15 kişinin okullarındaki popüler çocuklara olanları anlatmasını dinleyeceğiz.

Sizin de okulunuzdaki popüler çocuğa ne olduğunu biliyorsanız yorumlarda bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "80'lı yıllarda okulumuzun en popüler çocuğu Metallica tişörtü giyiyordu ve ona baktığınızda tehlikeli birisi olduğunu düşünürdünüz."

1. "80'lı yıllarda okulumuzun en popüler çocuğu Metallica tişörtü giyiyordu ve ona baktığınızda tehlikeli birisi olduğunu düşünürdünüz."

'Aslında aşırı zeki birisiydi ve çok nazikti. Yıllar boyunca sıkı çalışmaya devam etti ve şu anda Kaliforniya'da koca bir malikanesi var. Hala aynı şekilde giyinmeye devam ettiğini söylemem de fayda var.'

2. "Okulumuzdaki en popüler çocuk aşırı arkadaş canlısı birisiydi ve aynı zamanda bir sporcuydu."

2. "Okulumuzdaki en popüler çocuk aşırı arkadaş canlısı birisiydi ve aynı zamanda bir sporcuydu."

'Yıllar boyunca bu popüleritesi daha çok arttı ve aşırı da zekiydi. Kısacası hayatta başarılı olacağını bildiğiniz tiplerden birisiydi. Daha sonra bir gece direksiyonun başında uyuyakaldı ve bir ağaca çarparak hayatını kaybetti.'

3. "İnternette ve filmlerde gördüğünüzün aksine popüler çocuklar genelde mutlu ve nazik insanlar oluyor."

'Tanıdığım bütün popüler insanlar hala mutlu ve başarılı bir hayat sürdürüyor.'

4. "Bizimki emlakçı oldu ve işinde oldukça başarılı olduğunu duydum."

4. "Bizimki emlakçı oldu ve işinde oldukça başarılı olduğunu duydum."

5. "Bizim okuldaki en popüler çocuk okulun güreş takımındaydı."

5. "Bizim okuldaki en popüler çocuk okulun güreş takımındaydı."

'Tam bir kabadayıydı ve çevresindekilere kötü davranmayı severdi. En son duyduğuma göre evliliği hiç iyi gitmiyormuş.'

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6. "Benim tecrübeme göre genelde zeki çocuklar oldukça popüler oluyor."

'Ama yine aynı kişilerin üniversite bittikten sonra hayatta çok zorlandığını görüyorsunuz. Sebebi ise gerçek hayatla yüzleşmekte zorlanmaları oluyor diye düşünüyorum.'

7. "Okul takımındaydı ve sporcu bursu ile üniversiteye girmeyi başardı."

7. "Okul takımındaydı ve sporcu bursu ile üniversiteye girmeyi başardı."

'Derslerine hiç çalışmadığı için ilk seneden üniversiteden ayrıldı ve lisede tanıştığı sevgilisi ile evlendi. Yaklaşık 10 yıl sonra ayrıldılar ve babam için çiftlikte çalışmaya başladı. O iştede çok tutunamadı ve kayıplara karıştı.'

8. "Benim okulumdaki popüler çocuklar genelde zengin ailelerdendi."

8. "Benim okulumdaki popüler çocuklar genelde zengin ailelerdendi."

'Okulu bitirdikten sonra zengin aileleri sayesinde hiç çalışmadan yaşamaya devam ettiler ve şimdi çocukları da aynı şeyi yapacak.'

9. "Okul takımındaydı ve oldukça nazik bir çocuktu."

9. "Okul takımındaydı ve oldukça nazik bir çocuktu."

'Liseden bir kız ile evlendi ve şu anda kasabamızdaki büyük bir şirkette çalışıyor. En son gaz istasyonunda gördüm ve oldukça mutlu duruyordu.'

10. "Çoktan 25 yıl oldu bile..."

10. "Çoktan 25 yıl oldu bile..."

'Birisi hepinizin bildiği çok popüler bir oyuncu. Diğeriyse Cornell üniversitesinde profesör.'

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11. "Üniversitede geçirdiği inanılmaz bir kaza yüzünden hayatını kaybetti."

11. "Üniversitede geçirdiği inanılmaz bir kaza yüzünden hayatını kaybetti."

'Birçok insan hala onu özlemeye devam ediyor ve üniversitesi onun adına burs veriyor.'

12. "Bir restoranda garson olarak çalışıyor ve ailesi için para kazanıyor."

13. "Hala aynı kasabada aynı arkadaş çevresi ile hayatlarını sürdürüyorlar."

13. "Hala aynı kasabada aynı arkadaş çevresi ile hayatlarını sürdürüyorlar."

'Bana sorarsanız eski 'ihtişamlı günlerini' unutamıyorlar. Eğer böyle mutlu oluyorlarsa ne güzel.'

14. "Popüler bir futbol oyuncusuydu."

14. "Popüler bir futbol oyuncusuydu."

'Daha sonra üniversiteden atıldığını duydum ve ondan sonra başına neler geldi hiç bilmiyorum.'

15. "Bizimkiler hep üniversiteye gitti ve parayı buldular."

15. "Bizimkiler hep üniversiteye gitti ve parayı buldular."

'Bana sorarsanız popüler çocuklar genelde zengin ailelerden oluyor ve bu yüzden hayatta da çok zorlanmıyorlar.'

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