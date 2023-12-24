Okullarındaki En Popüler Çocuğa Neler Olduğunu Anlatarak Bizi Şaşırtan 15 Kişi
Okullarındaki En Popüler Çocuğa Neler Olduğunu Anlatarak Bizi Şaşırtan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün,15 kişinin okullarındaki popüler çocuklara olanları anlatmasını dinleyeceğiz.
Sizin de okulunuzdaki popüler çocuğa ne olduğunu biliyorsanız yorumlarda bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "80'lı yıllarda okulumuzun en popüler çocuğu Metallica tişörtü giyiyordu ve ona baktığınızda tehlikeli birisi olduğunu düşünürdünüz."
2. "Okulumuzdaki en popüler çocuk aşırı arkadaş canlısı birisiydi ve aynı zamanda bir sporcuydu."
3. "İnternette ve filmlerde gördüğünüzün aksine popüler çocuklar genelde mutlu ve nazik insanlar oluyor."
4. "Bizimki emlakçı oldu ve işinde oldukça başarılı olduğunu duydum."
5. "Bizim okuldaki en popüler çocuk okulun güreş takımındaydı."
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6. "Benim tecrübeme göre genelde zeki çocuklar oldukça popüler oluyor."
7. "Okul takımındaydı ve sporcu bursu ile üniversiteye girmeyi başardı."
8. "Benim okulumdaki popüler çocuklar genelde zengin ailelerdendi."
9. "Okul takımındaydı ve oldukça nazik bir çocuktu."
10. "Çoktan 25 yıl oldu bile..."
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11. "Üniversitede geçirdiği inanılmaz bir kaza yüzünden hayatını kaybetti."
12. "Bir restoranda garson olarak çalışıyor ve ailesi için para kazanıyor."
13. "Hala aynı kasabada aynı arkadaş çevresi ile hayatlarını sürdürüyorlar."
14. "Popüler bir futbol oyuncusuydu."
15. "Bizimkiler hep üniversiteye gitti ve parayı buldular."
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