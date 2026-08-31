Okullar Açılırken Her Ailenin Yaşadığı 8 Tatlı Telaş

Bütün aile sevilen dizinin yeni bölümü veya önemli bir maç için ekran başına geçer. Bölümdeki ters köşe, hakemin kararı ve kaçan gol uzun uzun konuşulurken çocuk bir anda “Yarın yeni konudan ödev vardı!” der. Böylece maç analizinden matematik problemine hızlı bir geçiş yapılır. 📺😅

Neyse ki bütün ailenin okul müfredatını hatırlamasına gerek yok. Konu biraz zorsa Yandex AI’dan daha basit bir şekilde açıklamasını ve ödeve yardımcı olmasını isteyebilir, ardından maça geri dönebilirsiniz. ⚽📚