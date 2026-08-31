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Okullar Açılırken Her Ailenin Yaşadığı 8 Tatlı Telaş

Okullar Açılırken Her Ailenin Yaşadığı 8 Tatlı Telaş

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Onedio Content - Onedio Editörü
31.08.2026 - 11:06
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Yaz tatilinin son günlerinde evlerde yavaş yavaş aynı hareketlilik başlar: Dolaplardan formalar çıkar, kırtasiye listeleri aile grubuna atılır ve herkes okulun ilk sabahı kaçta kalkması gerektiğini hesaplamaya koyulur. Bazı telaşlar ise o kadar tanıdıktır ki her eylül farklı evlerde neredeyse aynı cümlelerle yeniden yaşanır. 😅

1. Geçen yılın formasının yaz boyunca gizlice küçüldüğünü fark etmek…

Çocuk bu kadar büyümüş olamaz; kesin forma küçülmüştür! 😅 Okulun açılmasına birkaç gün kala paçanın kısa, gömleğin dar veya fermuarın bozuk olduğu fark edilince ailece terzi arayışı başlar. 👕🧵

Ama 'Şimdi nerden terzi bulacağız?!' demeden önce derin bir nefes al. Sonra Yandex Maps’i aç. Uygulamaya entegre Yandex AI simgesini arama çubuğunun hemen yanında görebilir veya kategoriler arasından “Haritalar’a Sor” seçeneğine ulaşabilirsin. Yakınlarda açık bir terzi bulmasını istediğinde sorun bir anda çok daha çözülebilir hale gelecek. 😌

2. Kırtasiye listesindeki “2 büyük boy kareli, 3 ortalı çizgili” şifresini çözmeye çalışmak…

Listenin fotoğrafı veli grubunda defalarca paylaşılır ama yine de mağazaya gidildiğinde herkesin aklında aynı soru vardır: “Fen defteri kareli miydi, sosyal bilgiler çizgili mi?” 📚🤔

Neyse ki listenin fotoğrafını bağımsız Yandex AI süper uygulamasına yükleyip ondan listeyi anlaşılır bir alışveriş listesine dönüştürmesini isteyebilirsin.

3. “Anne, öğretmen yarın kozalak, çöp şiş ve simli karton getirin dedi.”

Bu cümle nedense okuldan gelir gelmez değil, bütün kırtasiyeler kapanmak üzereyken hatırlanır. Bir anda evdeki herkes çekmeceleri karıştırmaya, bahçede kozalak aramaya ve açık kırtasiye bilen birini bulmaya çalışır. 🌿😅

4. “Bir bölüm izleyip ödeve geçeriz.” planının bütün akşamı ele geçirmesi…

Bütün aile sevilen dizinin yeni bölümü veya önemli bir maç için ekran başına geçer. Bölümdeki ters köşe, hakemin kararı ve kaçan gol uzun uzun konuşulurken çocuk bir anda “Yarın yeni konudan ödev vardı!” der. Böylece maç analizinden matematik problemine hızlı bir geçiş yapılır. 📺😅

Neyse ki bütün ailenin okul müfredatını hatırlamasına gerek yok. Konu biraz zorsa Yandex AI’dan daha basit bir şekilde açıklamasını ve ödeve yardımcı olmasını isteyebilir, ardından maça geri dönebilirsiniz. ⚽📚

5. İstiklal Marşı’nı, Gençliğe Hitabe'yi veya çarpım tablosunu tek gecede ezberlemeye çalışmak.

Çocuğun akşam saatlerinde “Yarın Gençliğe Hitabe’yi ezbere okuyacağız.” demesiyle evde toplu tekrar başlar. Bir süre sonra anne ilk cümleyi, baba son bölümü, çocuk ise arada kalanları söylemeye çalışır.

İstiklal Marşı’nın yalnızca okul törenlerinde okunan iki kıtadan ibaret olmadığının fark edilmesiyle salonda küçük çaplı bir milli mücadele yaşanır. 🇹🇷😅

6. Okulun ilk sabahı, evden çıkış planlamasını bir futbol takımı antrenörü gibi titizlikle yapmak…

“Sen sağ kanattan mutfağa girip beslenme çantasını hazırla, ben merkezde çantayla suluğu buluştururum. Oğlum sen de kardeşlerin erken hücuma çıkmasınlar diye kapıda savun!” derken ev bir anda taktik odasına döner. Tam herkes pozisyonunu almışken unutulan resim defterinin akla gelmesiyle evde defter arama telaşı başlar. ⚽⏰

7. Kahvaltı yaparken duyulan okul servisi kornasıyla evde küçük çaplı bir kaos yaratmak.

Daha kahvaltının son lokması bitmeden evin içinden “Servis geldi!” sesi yükselir. Çocuk ayakkabısının tekini ararken anne beslenme çantasını, baba suluğu yetiştirmeye çalışır; servis hareket ettiğinde ise bütün aile camdan el sallamak için sıraya girer. 🚌👋

Bir ufak ipucu: Özellikle her dakikanın önemli olduğu yoğun okul sabahlarında, toplu taşıma saatlerini Yandex Maps üzerinden önceden kontrol edebilirsiniz. 😉

8. Okul çıkışında bütün ailenin keyif alacağı ortak bir plan bulmaya çalışmak…

Küçük çocuk parka, ortanca oyun alanına, büyük de bir kafeye gitmek isterken yetişkinler biraz sakinlik arar. Herkesin fikri alındığında okul çıkışından daha uzun süren yeni bir karar alma süreci başlar: “Şimdi nereye gidiyoruz?” 😅

Okula dönüş telaşı aynı kalabilir ama Yandex Maps & Navi’ye entegre Yandex AI özellikleri ve bağımsız Yandex AI süper uygulamasıyla çözüm bulmak artık çok daha kolay!

Okula dönüş telaşı aynı kalabilir ama Yandex Maps & Navi’ye entegre Yandex AI özellikleri ve bağımsız Yandex AI süper uygulamasıyla çözüm bulmak artık çok daha kolay!

Okula hazırlanmak yalnızca derslerden ve ödevlerden ibaret değil. Yandex servisleri, okula ulaşımdan evde ders çalışmaya kadar okul dönemindeki günlük rutinleri biraz daha kolaylaştırabilir.

Okul yolunda Yandex Maps & Navi

Servisi kaçırdığında, okul çevresinde açık bir kırtasiye aradığında veya ders sonrasında ailenle gidebileceğin bir yer seçmek istediğinde, entegre Yandex AI özelliklerine sahip Yandex Maps & Navi’den yararlanabilirsin. Mekân bilgilerini, kullanıcı yorumlarını ve ulaşım seçeneklerini inceleyebilir, ardından seçtiğin yere uygun bir rota oluşturabilirsin.

Ders çalışmak ve daha fazlası için Yandex AI

Ders çalışmak ve daha fazlası için Yandex AI

Yandex AI, öğrencilerin yeni konuları daha kolay anlamalarına yardımcı olabilir. Bir konuyu daha basit ifadelerle açıklamasını, bir problemin çözümünü adım adım göstermesini veya öğrenilenleri pekiştirecek alıştırmalar hazırlamasını isteyebilirsin.

Hem bağımsız bir süper uygulama olarak hem de Yandex Maps & Navi içerisinde kullanılabilen Yandex AI; evde ders çalışmaktan mekân bulmaya ve rota planlamaya kadar okula dönüş dönemindeki günlük işleri kolaylaştırabilir.

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