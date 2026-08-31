Okullar Açılırken Her Ailenin Yaşadığı 8 Tatlı Telaş
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Yaz tatilinin son günlerinde evlerde yavaş yavaş aynı hareketlilik başlar: Dolaplardan formalar çıkar, kırtasiye listeleri aile grubuna atılır ve herkes okulun ilk sabahı kaçta kalkması gerektiğini hesaplamaya koyulur. Bazı telaşlar ise o kadar tanıdıktır ki her eylül farklı evlerde neredeyse aynı cümlelerle yeniden yaşanır. 😅
1. Geçen yılın formasının yaz boyunca gizlice küçüldüğünü fark etmek…
2. Kırtasiye listesindeki “2 büyük boy kareli, 3 ortalı çizgili” şifresini çözmeye çalışmak…
3. “Anne, öğretmen yarın kozalak, çöp şiş ve simli karton getirin dedi.”
4. “Bir bölüm izleyip ödeve geçeriz.” planının bütün akşamı ele geçirmesi…
5. İstiklal Marşı’nı, Gençliğe Hitabe'yi veya çarpım tablosunu tek gecede ezberlemeye çalışmak.
6. Okulun ilk sabahı, evden çıkış planlamasını bir futbol takımı antrenörü gibi titizlikle yapmak…
7. Kahvaltı yaparken duyulan okul servisi kornasıyla evde küçük çaplı bir kaos yaratmak.
8. Okul çıkışında bütün ailenin keyif alacağı ortak bir plan bulmaya çalışmak…
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