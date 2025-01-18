Okulda Değilse Nerede? 15 - 17 Yaş Grubunda Kaybolan 1.578.941 Gelecek

Fotoğraf: UNICEF

Sebep 1: Ekonomik sıkıntılar

Yoksulluk, eğitimin önündeki en büyük engellerden biri. Dar gelirli aileler için eğitim masrafları — okul kıyafetleri, kitaplar, ulaşım — karşılanamaz yükler haline geliyor. Bu nedenle çocuklar, okul yerine iş gücüne dahil edilerek aile bütçesine katkı sağlamaya zorlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 15-17 yaş grubundaki çocukların %22,1'i iş gücüne katılıyor; bu oran erkek çocuklarda %32,2, kız çocuklarında ise %11,5 olarak belirtiliyor.

Düşünün, bir çocuk daha gençliğinde, hayaller yerine faturaları düşünmek zorunda bırakılıyor. Bu döngü, yalnızca o çocuğun hayatını değil, tüm toplumun geleceğini etkiliyor.

Sebep 2: Toplumsal ve kültürel dinamikler

Erken yaşta evlilik, özellikle kız çocuklarının eğitimden uzaklaşmasının en büyük sebeplerinden biri. Geleneksel roller, eğitimi arka plana atarak evliliği öncelik haline getiriyor. Erkek çocuklarda ise durum farklı: Onlar için 'el işinin' cazibesi, eğitimi ikinci plana itiyor.

Eğitim Reformu Girişimi'nin (ERG) raporuna göre, 15-17 yaş grubunda eğitim dışındaki çocuk oranının en yüksek olduğu iller %35,6 ile Muş, %32,4 ile Ağrı ve %28,7 ile Gümüşhane. Bu veriler, eğitime erişimde bölgesel eşitsizliklerin de önemli bir rol oynadığını gösteriyor.