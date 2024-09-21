Okullarda Temizlik Sıkıntısı İddiaları: MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alacak

Okulların açılmasıyla birlikte birçok okulda yetersiz ödenek sebebiyle temizlikçi olmadığı iddia ediliyordu. Okul yönetimleri, öğrenci velilerinden sınıfları temizlemeyi talep ettiği de iddialar arasındaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda görevlendirilecek 30 bin temizlik personeli alacaklarını açıkladı.