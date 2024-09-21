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Okullarda Temizlik Sıkıntısı İddiaları: MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alacak

Okullarda Temizlik Sıkıntısı İddiaları: MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alacak

Yusuf Tekin
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
21.09.2024 - 10:53

Okulların açılmasıyla birlikte birçok okulda yetersiz ödenek sebebiyle temizlikçi olmadığı iddia ediliyordu. Okul yönetimleri, öğrenci velilerinden sınıfları temizlemeyi talep ettiği de iddialar arasındaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda görevlendirilecek 30 bin temizlik personeli alacaklarını açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, son günlerde gündem olan okulların temizlik problemiyle ilgili yeni personel alımı yapacaklarını söyledi.

Bakan Tekin, son günlerde gündem olan okulların temizlik problemiyle ilgili yeni personel alımı yapacaklarını söyledi.

Tekin, “Pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

Tekin, “Pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

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