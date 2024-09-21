Okullarda Temizlik Sıkıntısı İddiaları: MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alacak
Okullarda Temizlik Sıkıntısı İddiaları: MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alacak
Okulların açılmasıyla birlikte birçok okulda yetersiz ödenek sebebiyle temizlikçi olmadığı iddia ediliyordu. Okul yönetimleri, öğrenci velilerinden sınıfları temizlemeyi talep ettiği de iddialar arasındaydı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okullarda görevlendirilecek 30 bin temizlik personeli alacaklarını açıkladı.
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu.
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Bakan Tekin, son günlerde gündem olan okulların temizlik problemiyle ilgili yeni personel alımı yapacaklarını söyledi.
Tekin, “Pazartesi itibarıyla tam zamanlı 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.
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