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Okul Müdüründen Skandal Atatürk Paylaşımı "Selanik’ten Gelenler de Dönsün"

Okul Müdüründen Skandal Atatürk Paylaşımı "Selanik’ten Gelenler de Dönsün"

Konya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.12.2024 - 15:32

Konya’da bir ortaokulda müdürlük yapan Mehmet Binbir isimli kişinin paylaşımı sosyal medyada büyük tepki çekti. “Halep’ten gelenler geri dönüyor artık Selanik’ten gelenler de geri dönsün” paylaşımı yapan Binbir hakkında soruşturma başlatıldı. Tokat’ta da Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat aynı paylaşımı yapmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

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Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesi ve yönetimin muhaliflerin eline geçmesiyle birlikte Türkiye’de yaşayan Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönmeye başladığı konuşuluyordu.

Suriye’de Beşar Esad’ın devrilmesi ve yönetimin muhaliflerin eline geçmesiyle birlikte Türkiye’de yaşayan Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönmeye başladığı konuşuluyordu.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, Konya’da Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Binbir de Suriye vatandaşlarının geri dönüşü ile ilgili skandal bir paylaşım yaptı.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, Konya’da Atatürk Ortaokulu Müdürü Mehmet Binbir de Suriye vatandaşlarının geri dönüşü ile ilgili skandal bir paylaşım yaptı.

Kaynak

“Eğitimci” sosyal medya hesabından, “Halep’ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik’ten gelenler de geri dönsün” ifadelerine yer verdi.

“Eğitimci” sosyal medya hesabından, “Halep’ten gelenler geri dönüyor. Artık Selanik’ten gelenler de geri dönsün” ifadelerine yer verdi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Müdürün paylaşımının ardından hem kaymakamlığımız hem de müdürlüğümüz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca olayla ilgili müfettiş de görevlendirilmiştir” dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, “Müdürün paylaşımının ardından hem kaymakamlığımız hem de müdürlüğümüz tarafından soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca olayla ilgili müfettiş de görevlendirilmiştir” dedi.

Tokat’ta da Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat, aynı paylaşımı yapmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

Tokat’ta da Niksar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şakir Bolat, aynı paylaşımı yapmış ve görevden uzaklaştırılmıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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