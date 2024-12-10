Melih Gökçek'in Sera Kadıgil'in Montajlı Fotoğrafı Üzerinden Yaptığı Çirkin Yorum Büyük Tepki Çekti
Melih Gökçek'in Sera Kadıgil'in Montajlı Fotoğrafı Üzerinden Yaptığı Çirkin Yorum Büyük Tepki Çekti
Ankara'nın görevden alınan eski belediye başkanı Melih Gökçek, skandal yaratan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Gökçek'in TİP sözcüsü Sera Kadıgil ile ilgili paylaştığı fotomontajlı görsel ve üzerine yazdığı cümleler sosyal medyada büyük tepki çekti. Gökçek kendi partilileri tarafından bile kısa sürede kınandı.
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Ankara'nın görevden alınan eski belediye başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından skandal yaratan paylaşımlar yapmaya devam ediyor.
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Gökçek, geçtiğimiz gün Türkiye İşçi Partisi (TİP) sözcüsü Sera Kadıgil'in montajlanmış bir fotoğrafı üzerine yazdığı yorumla büyük tepki çekti.
Melih Gökçek'in paylaşımı şu şekilde 👇
Ancak Sera Kadıgile'e ait fotoğrafın, 1 Mayıs 2023 günü İstanbul'da 1 Mayıs alanında yaptığı konuşmasından görüntüsünün üzerinde oynanmış versiyonu olduğu kısa süre sonra ortaya çıktı.
Görselin oynanmış ve orijinal hali böyle 👇
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Melih Gökçek bu paylaşımı sebebiyle kendi partililerinden de büyük tepki gördü 👇
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