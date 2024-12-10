Melih Gökçek'in Sera Kadıgil'in Montajlı Fotoğrafı Üzerinden Yaptığı Çirkin Yorum Büyük Tepki Çekti

Ankara'nın görevden alınan eski belediye başkanı Melih Gökçek, skandal yaratan paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Gökçek'in TİP sözcüsü Sera Kadıgil ile ilgili paylaştığı fotomontajlı görsel ve üzerine yazdığı cümleler sosyal medyada büyük tepki çekti. Gökçek kendi partilileri tarafından bile kısa sürede kınandı.