Öğretmenler Ne Zaman Yalnız Kaldı?
Geçen gün derste bir konu üzerine tartışırken, yaklaşık üç dakikadır öğrencilerimden hiçbir tepki almadığımı fark ettim. Bu durumda “mea maxima culpa” diyerek suçu elbette kendimde aradım. Belki daha etkili bir yöntem geliştirmeliydim. Ama içimden şu cümle döküldü:
“Öğretmenlik, kalabalığın ortasında en çok yalnız hissedilen mesleklerden biri sanki. Bir sınıf dolusu öğrenciyle çevrili olsanız da bazen kendinizi arada kalmış hissediyorsunuz.”
Bu fiziksel yalnızlığın nasıl olup da duygusal bir derinliğe dönüştüğünü düşünmeye başladım. İşte bu yazı da o düşüncenden doğdu.
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