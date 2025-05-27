Öğretmen İl Dışı Tayin Takvimi 2025: İller Arası Atama Tercihleri Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Açıklanır?
MEB'de görev alan öğretmenler için il içi tayin süreci 12 Mayıs'ta başlamıştı. İl dışı tayin sürecinin başlamasına da az bir zaman kaldı. İl dışı tayin isteyen öğretmenler, başvurularını MEB'e iletecek. İller arası yer değiştirme başvurularının alınmasından sonra atamalar yapılacak ve ilişik kesme işlemleri gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, yeni dönemde yeni görev yerlerinde başlayacak. Peki il dışı tayin başvuruları ne zaman?
İşte öğretmenler iller arası yer değiştirme 2025 takvimi.
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Öğretmenler İl Dışı Tayin Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?
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İl Dışı Tayin Başvuru Ekranı
İller Arası Yer Değiştirme Takvimi 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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