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Öğretmen İl Dışı Tayin Takvimi 2025: İller Arası Atama Tercihleri Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Açıklanır?

Öğretmen İl Dışı Tayin Takvimi 2025: İller Arası Atama Tercihleri Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Açıklanır?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
27.05.2025 - 12:47

MEB'de görev alan öğretmenler için il içi tayin süreci 12 Mayıs'ta başlamıştı. İl dışı tayin sürecinin başlamasına da az bir zaman kaldı. İl dışı tayin isteyen öğretmenler, başvurularını MEB'e iletecek. İller arası yer değiştirme başvurularının alınmasından sonra atamalar yapılacak ve ilişik kesme işlemleri gerçekleştirilecek. Ataması yapılan öğretmenler, yeni dönemde yeni görev yerlerinde başlayacak. Peki il dışı tayin başvuruları ne zaman? 

İşte öğretmenler iller arası yer değiştirme 2025 takvimi.

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Öğretmenler İl Dışı Tayin Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Öğretmenler İl Dışı Tayin Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılına ilişkin iller arası atama takvimini duyurdu. Buna göre, MEB'de kadrolu çalışan öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvurularına az bir zaman kaldı. Başvuruların alınmasının ardından atamalar yapılacak, ilişik kesilecek ve ataması yapılan öğretmenler yeni görev yerlerinde göreve başlayacak.

Öğretmenler il dışı tayin tercihleri 28 Mayıs 2025'te başlayacak. İller arası atama tercihleri 2 Haziran saat 16.00'ya kadar alınacak. 

Atamalar ise 3 Haziran 2025'te yapılacak.

İl Dışı Tayin Başvuru Ekranı

İl Dışı Tayin Başvuru Ekranı

İl dışı tayin isteyen öğretmenler, tercihlerini mebbis.meb.gov.tr üzerinden iletecek. Öğretmenler, Elektronik Başvuru Formu'nu dolduracak. Öğretmenlerin Elektronik Başvuru Formu'na yansıtılacak kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı, sözleşme kaydı ve benzeri bilgilerini başvuru yapmadan önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol etmesi gerekiyor.

İller Arası Yer Değiştirme Takvimi 2025

İller Arası Yer Değiştirme Takvimi 2025

İller arası yer değiştirme 2025 takvimi aşağıdaki gibidir:

  • Başvurular: 28 Mayıs 2025 - 2 Haziran 2025

  • Atamalar: 3 Haziran 2025

  • E Bölümü 2'nci Madde Kapsamında Atama İptali: 3 Haziran - 4 Haziran 2024

  • İlişik Kesme: 27 Haziran 2025

  • E Bölümü 3'üncü Madde Kapsamında Atama İptali Başvuru: 6 Ağustıs - 8 Ağustos 2025

  • Atama kararnamelerinin iptali: 12 Ağustos 2025

İl Dışı Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

İl dışı atamalar 3 Haziran 2025'te yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, 27 Haziran'da ilişik kesme işlemlerini gerçekleştirecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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