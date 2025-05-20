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İl İçi Atama Sonuçları Sorgulama Ekranı: İl İçi Atama Takvimi 2025

İl İçi Atama Sonuçları Sorgulama Ekranı: İl İçi Atama Takvimi 2025

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 10:30

Öğretmenler için il içi tayin süreci 12 Mayıs'ta başladı. 16 Mayıs'a kadar başvurularını ileten öğretmenler, tayin sonuçları için bekleyişini sürdürüyor. İl içi tayin tercihi yapan öğretmenler, atandıkları il, ilçe ve okulu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. İl içi atama sonuçlarının belli olmasıyla öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerini yerine getirmesi gerekiyor. Peki il içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

İşte öğretmenler il içi atama sonuçları 2025 takvimi ve il içi tayin sonucu sorgulama ekranı.

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Öğretmenlerin İl İçi Atama Sonuçları Açıklandı mı?

Öğretmenlerin İl İçi Atama Sonuçları Açıklandı mı?

İl içi tayin tercihi yapan öğretmenler, tercihlerini 12-16 Mayıs tarihlerinde yaptı. Bu tercihi yapan öğretmenler, aynı il içerisinde farklı bir okulda görev alabilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından öğretmenler, mevcut görev aldıkları okuldan ilişik kesme yapacak ve takvim ilerleyecek. 

İl içi atama sonuçları henüz açıklanmadı. Öğretmenler il içi tayin sonuçları 20 Mayıs Salı günü açıklanacak.

İl İçi Atama Sonuçları Sorgulama Ekranı

İl İçi Atama Sonuçları Sorgulama Ekranı

On binlerce öğretmen için heyecan dorukta. 20 Mayıs tarihinde il içi atama sonuçları açıklanacak. Öğretmenler, il içi atama sonuçlarını MEBBİS ekranından öğrenebilecek. İl içi atamalarda öğretmenlerin hizmet puanı esas alınacak. Hizmet puanlarının eşit olması halinde ise öncelik sırasıyla öğretmenlikte daha fazla hizmet süresi olanlara verilecek. Yani kıdemli öğretmenler, daha önde olacak. 

İl içi atama sonuçlarını aşağıdaki link üzerinden öğrenebilirsiniz:

İl içi atama sonuçları sorgulama ekranı

İl İçi Atama Takvimi 2025

İl İçi Atama Takvimi 2025

12-16 Mayıs tarihlerinde alınan il içi atama tercihlerinin devamında tercih sonuçları açıklanacak. İl içi atama takvimi ise 2025 yılında aşağıdaki gibidir:

  • Atama: 20 Mayıs 2025

  • Sıranın oluşturulması: 20 Mayıs 2025

  • Sıranın çalıştırılması ve atama / 1: 18 Haziran 2025

  • Tebligat ve ilişik kesme / 1: 27 Haziran 2025

  • Sıranın çalıştırılması ve atama / 2: 11 Ağustos 2025

  • Tebligat ve ilişik kesme / 2: 12 Ağustos 2025

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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