İl İçi Atama Sonuçları Sorgulama Ekranı: İl İçi Atama Takvimi 2025
Öğretmenler için il içi tayin süreci 12 Mayıs'ta başladı. 16 Mayıs'a kadar başvurularını ileten öğretmenler, tayin sonuçları için bekleyişini sürdürüyor. İl içi tayin tercihi yapan öğretmenler, atandıkları il, ilçe ve okulu sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek. İl içi atama sonuçlarının belli olmasıyla öğretmenlerin ilişik kesme işlemlerini yerine getirmesi gerekiyor. Peki il içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
İşte öğretmenler il içi atama sonuçları 2025 takvimi ve il içi tayin sonucu sorgulama ekranı.
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Öğretmenlerin İl İçi Atama Sonuçları Açıklandı mı?
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İl İçi Atama Sonuçları Sorgulama Ekranı
İl İçi Atama Takvimi 2025
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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