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Öğrencilere Okurken Çalışma İzni Veren 4 Ülke

etiket Öğrencilere Okurken Çalışma İzni Veren 4 Ülke

Çekme Makarna
Çekme Makarna - Onedio Üyesi
13.02.2025 - 15:38

Yeni bir ülkeye gidip hem eğitim almak hem de çalışarak deneyim kazanmak harika bir fikir değil mi? Kendi ayaklarınız üzerinde durabileceğiniz, kariyerinize harika bir başlangıç yapabileceğiniz bu fırsat dünyanın dört bir yanında birçok ülke tarafından sunuluyor. Ancak bunların içinden en popüler ve cazip dört ülke olan İngiltere, Kanada, Avustralya ve İrlanda hakkında bilmeniz gereken her şeyi bu yazıda bulacaksınız. Hadi başlayalım!

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1. İngiltere

1. İngiltere

İngiltere’de üniversite okumaya karar verdiyseniz ve eğitim sürecinizde çalışma izninizin olup olmadığı konusunda endişeleriniz varsa bu konuda bilmeniz gereken bazı önemli bilgiler bulunuyor. İngiltere, 16 yaşından büyük olan uluslararası öğrencilere akademik dönem boyunca haftada 20 saate kadar çalışma izni verirken tatil dönemlerinde ise herhangi bir sınırlama olmaksızın çalışabilirsiniz. Ancak, lisans seviyesinin altındaki öğrenciler için bu çalışma süresi dönem boyunca haftada 10 saatle sınırlıdır. Tatillerde ise tam zamanlı çalışma izni vardır.

Lisansüstü öğrencileri için ise yaz aylarında çalışma kuralları biraz daha farklıdır. Bu öğrenciler için üniversite tarafından genellikle haftada 15 saat çalışma önerilmektedir. Lisansüstü araştırma öğrencilerinin ise haftada 9 saatten fazla çalışması yasaktır. İngiltere’de öğrenci vizesi ve öğrenci durumu ile çalışma izni doğrudan ilişkilidir bu nedenle vizenizin süresi sona erdiğinde veya eğitiminize ara verdiğinizde çalışma izniniz de sona erer.

İngiltere’de öğrenci çalışma izni almak için Tier 4 öğrenci vizesi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu vize lisans, lisansüstü ve dil eğitimi gibi çeşitli programlar için gereklidir ve öğrencilerin haftada en az 15 saat ders almalarını zorunlu kılar.

Tier 4 vizesi ile eğitim alan öğrenciler, kurs masrafları ve konaklama gibi giderlerini çalışmadan karşılayabilmelidirler. AB/AEA ülkelerinden veya İsviçre'den gelen öğrenciler ise herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve resmi izne gerek olmadan çalışabilirler. Ancak, AEA dışı uluslararası öğrencilerin, eğitim sırasında çalışabilmek için Tier 4 vizesine sahip olmaları gerekmektedir. Öte yandan yarı zamanlı programda okuyan bir öğrenci vizesi sahibi iseniz ücretli ya da ücretsiz iş yapma hakkınız bulunmamaktadır.

Ayrıca, Tier 4 vizesi sahiplerinin sadece geçici işler yapmaları mümkündü ve kalıcı bir iş sözleşmesi yapmaları yasaktır. Bu vize ile serbest meslek sahibi olmak veya profesyonel sporcu, şovmen gibi mesleklerde çalışmak da mümkün değildir.

2. Kanada

2. Kanada

Kanada’da eğitim alırken çalışabilmek için belirli kurallar ve gereklilikler bulunmaktadır. İlk olarak, Designated Learning Institution (DLI) olarak bilinen onaylı eğitim kurumlarından birinde tam zamanlı olarak kayıtlı olmanız gereklidir. Bunun yanında Kanada öğrenci vizesine sahip olmanız ve vize koşullarınızın çalışma izni içerip içermediğini kontrol etmeniz önemlidir. Öğrenciler, Service Canada’dan bir Sosyal Sigorta Numarası (SIN) alarak çalışmaya başlama hakkını elde ederler. SIN, yasal olarak çalışmak ve işverenlere kayıt yaptırmak için gereklidir. Ancak, belirli durumlarda, örneğin kısa süreli programlar veya dil eğitimi alan öğrenciler için çalışma izni verilmemektedir.

Kanada’da eğitim süresi altı aydan kısa olan veya İngilizce/FSL (Fransızca) dil eğitimi alan öğrenciler, çalışma izni şartlarını karşılamadıkları için çalışamazlar. Ayrıca, DLI kurumlarında değişim veya misafir öğrenci statüsünde olan bireylerin de çalışmasına izin verilmez. Kanada'da çalışabilmek için programınızın süresinin en az altı ay olması ve bir diploma, derece ya da sertifika ile sonuçlanması gereklidir. Bununla birlikte, Quebec’te mesleki veya profesyonel eğitim alan öğrenciler bu kriterleri sağladıkları sürece çalışma hakkından yararlanabilirler. 

Kanada Göçmenlik, Mülteciler ve Vatandaşlık (IRCC) kurallarına göre uluslararası öğrenciler kampüste çalışırken haftalık çalışma saatleri için herhangi bir sınırlama olmaksızın çalışabilirler. Ancak, kampüs dışında çalışmak isteyen öğrenciler için okul dönemi boyunca haftada en fazla 20 saat, tatillerde ise tam zamanlı olarak çalışabilme izni bulunmaktadır.

3. Avustralya

3. Avustralya

Avustralya, uluslararası öğrenciler için sadece kaliteli bir eğitim sunmakla kalmaz aynı zamanda çalışarak hem deneyim kazanmanıza hem de bütçenize katkıda bulunmanıza olanak tanır. Ancak, Avustralya’da öğrenciyken çalışmanın bazı kuralları ve sınırları bulunduğunu bilmek önemlidir. Avustralya öğrenci vizesine sahipseniz, haftada 20 saat çalışma hakkına sahipsiniz. Tatil dönemlerinde ise çalışma saatlerinde herhangi bir sınır bulunmaz. Ancak bu çalışma hakkı yalnızca akademik programınız başladıktan sonra geçerli olur programınız başlamadan önce çalışmanız yasaktır.

Avustralya'da çalışırken diğer tüm çalışanlarla aynı yasal haklara ve korumalara sahip olursunuz. Bu, asgari ücret dahil olmak üzere adil çalışma şartlarından yararlanacağınız anlamına gelir. Çalıştığınız sektöre veya iş türüne bağlı olmaksızın kazancınızın Avustralya’nın belirlediği asgari ücretin altında olmaması gerektiğini unutmayın. Ayrıca, iş yerindeki güvenlik ve çalışma koşulları gibi konularda eğitim sağlayıcınız, hükümet kurumları ve özel kuruluşlardan destek alabilirsiniz.

Eğitim ve çalışma saatlerinizi dengeli bir şekilde planlamanız büyük önem taşır. Avustralya hükümeti, öğrencilerin belirlenen saatlerin üzerinde çalışmasını yasaklayarak, eğitimlerine odaklanmalarını öncelikli hale getirmiştir. Bu kuralın ihlali durumunda öğrenci vizeniz iptal edilebilir.

Avustralya'da çalışma fırsatları sadece gelir elde etmenizi değil aynı zamanda İngilizcenizi geliştirmenizi, yerel kültürü yakından tanımanızı ve sektörle ilgili deneyim kazanmanızı sağlar. İş bağlantıları kurarak mezuniyet sonrası kariyer hedeflerinizi şekillendirebilir ve Avustralya iş piyasasında yer edinme şansınızı artırabilirsiniz.

4. İrlanda

4. İrlanda

İrlanda, uluslararası öğrenciler için hem eğitim hem de çalışma imkânları sunan ülkelerden biridir. Eğer İrlanda’da bir lisans veya lisansüstü programa kayıtlıysanız ve öğrenci vizesine sahipseniz eğitim süreniz boyunca yarı zamanlı çalışabilir, tatil dönemlerinde ise tam zamanlı işlerde yer alabilirsiniz. İrlanda’da okurken dönem boyunca haftada 20 saate kadar tatil dönemlerinde ise haftada 40 saate kadar çalışma izni bulunmaktadır.

Ancak bu çalışma iznini alabilmek için bazı şartlar vardır. Öncelikle, Garda Ulusal Göçmenlik Bürosu’na (GNIB) kayıt olmanız, Education and Skills Bakanlığı tarafından tanınan bir programa kabul edilmeniz ve NFQ Level 7 veya daha yüksek bir yeterliliğe sahip olmanız gerekmektedir. Ayrıca, haftada 08.00-18.00 saatleri arasında derslere katılmanız ve en az bir yıllık bir programa kayıtlı olmanız da bu izni elde edebilmek için şarttır.

Bu gereklilikleri yerine getirdiğinizde çalışmaya başlamak için bir PPS (Kişisel Kamu Hizmetleri) numarası almanız gerekir. Bu numara işvereninizin size ödeme yapabilmesi için gereklidir. Ayrıca maaşlar yalnızca İrlanda banka hesaplarına yatırılabileceği için bir İrlanda banka hesabı açmanız da gerekecektir. İrlanda’daki vergi ve istihdam kanunlarına uymanız zorunludur.

İrlanda’da öğrenci olarak çalışmanın avantajları arasında yerel kültürü deneyimleme, dil becerilerinizi geliştirme ve finansal olarak destek sağlama imkanı bulunur. Eğitim aldığınız alanda deneyim kazanmak mezuniyet sonrasında iş bulma sürecinde de size avantaj sağlayabilir. Ancak çalışma saatlerinizi aşmamak önemlidir aksi takdirde öğrenci vizeniz iptal edilebilir.

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Çekme Makarna
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