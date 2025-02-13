Öğrencilere Okurken Çalışma İzni Veren 4 Ülke

İngiltere’de üniversite okumaya karar verdiyseniz ve eğitim sürecinizde çalışma izninizin olup olmadığı konusunda endişeleriniz varsa bu konuda bilmeniz gereken bazı önemli bilgiler bulunuyor. İngiltere, 16 yaşından büyük olan uluslararası öğrencilere akademik dönem boyunca haftada 20 saate kadar çalışma izni verirken tatil dönemlerinde ise herhangi bir sınırlama olmaksızın çalışabilirsiniz. Ancak, lisans seviyesinin altındaki öğrenciler için bu çalışma süresi dönem boyunca haftada 10 saatle sınırlıdır. Tatillerde ise tam zamanlı çalışma izni vardır.

Lisansüstü öğrencileri için ise yaz aylarında çalışma kuralları biraz daha farklıdır. Bu öğrenciler için üniversite tarafından genellikle haftada 15 saat çalışma önerilmektedir. Lisansüstü araştırma öğrencilerinin ise haftada 9 saatten fazla çalışması yasaktır. İngiltere’de öğrenci vizesi ve öğrenci durumu ile çalışma izni doğrudan ilişkilidir bu nedenle vizenizin süresi sona erdiğinde veya eğitiminize ara verdiğinizde çalışma izniniz de sona erer.

İngiltere’de öğrenci çalışma izni almak için Tier 4 öğrenci vizesi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu vize lisans, lisansüstü ve dil eğitimi gibi çeşitli programlar için gereklidir ve öğrencilerin haftada en az 15 saat ders almalarını zorunlu kılar.

Tier 4 vizesi ile eğitim alan öğrenciler, kurs masrafları ve konaklama gibi giderlerini çalışmadan karşılayabilmelidirler. AB/AEA ülkelerinden veya İsviçre'den gelen öğrenciler ise herhangi bir kısıtlama olmaksızın ve resmi izne gerek olmadan çalışabilirler. Ancak, AEA dışı uluslararası öğrencilerin, eğitim sırasında çalışabilmek için Tier 4 vizesine sahip olmaları gerekmektedir. Öte yandan yarı zamanlı programda okuyan bir öğrenci vizesi sahibi iseniz ücretli ya da ücretsiz iş yapma hakkınız bulunmamaktadır.

Ayrıca, Tier 4 vizesi sahiplerinin sadece geçici işler yapmaları mümkündü ve kalıcı bir iş sözleşmesi yapmaları yasaktır. Bu vize ile serbest meslek sahibi olmak veya profesyonel sporcu, şovmen gibi mesleklerde çalışmak da mümkün değildir.