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Öğrenci Bütçesiyle Şef Gibi Hissetmek İsteyenlere: Evinizde Kolayca Yapabileceğiniz 12 Lezzetli Tarif

etiket Öğrenci Bütçesiyle Şef Gibi Hissetmek İsteyenlere: Evinizde Kolayca Yapabileceğiniz 12 Lezzetli Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
20.10.2024 - 19:01

Öğrenci bütçesiyle şef gibi hissetmek imkansız mı sanıyorsun? Yanılıyorsun! Hepimizin mutfakta harikalar yaratmak istediği anlar olur, ama genelde malzemeler pahalı ya da tarifler çok karmaşık gelir. Ama merak etme, Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde hem uygun fiyatlı hem de kolay tariflerle mutfakta fark yaratabilirsin. Üstelik evde hazırlayabileceğin bu lezzetler, dışarıda yediğin yemekleri bile aratmayacak! 

Hadi, bütçeni zorlamadan lezzetli ve pratik tariflerle mutfakta şef olmaya hazır mısın?

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1. Tavuklu Quesadilla ve Kaşarlı Brüksel Lahanası

1. Tavuklu Quesadilla ve Kaşarlı Brüksel Lahanası

Tavuklu Quesadilla 

Bu pratik Meksika lezzeti, Airfryer’ın geniş haznesi sayesinde çıtır çıtır oluyor! Hem protein dolu tavuklar hem de eriyen peynir, damak çatlatacak.

Malzemeler:

  • 2 adet tortilla

  • 200 gr tavuk göğsü (küp küp doğranmış)

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1 adet yeşil biber (ince doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • Tuz, karabiber, kimyon, toz kırmızı biber

Yapılışı:

1. Öncelikle tavukları ve yeşil biberleri tavada hafifçe soteleyin. 

2. Üzerine salçayı ve baharatları ekleyerek tatlandırın. 

3. Bu sırada Philips Çift Hazneli Airfryer’ı 180°C’de önceden ısıtın. Tortillaların bir yarısına tavuklu harcı, diğer yarısına bolca kaşar peyniri serpiştirin ve ikiye katlayın. 

4. Hazır olan quesadillayı büyük hazneye yerleştirin, 10 dakikada altın rengine dönecektir! İşte size çıtır çıtır ve peynirleri akışkan bir lezzet. 

Yanına da nefis patates kızartması gelsin mi?

Brüksel Lahanası

Brüksel lahanası bu tarifte başrolde! Parmesan ve zeytinyağı ile harmanlanan bu sebze, quesadillanın yanında mükemmel bir eşlikçi olacak.

Malzemeler:

  • 200 gr Brüksel lahanası

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Brüksel lahanalarını ikiye bölüp zeytinyağı ve baharatlarla güzelce karıştırın.

2. Küçük hazneye yerleştirip 200°C’de 10 dakika pişirin.

3. Piştikten sonra kaşar peyniri serpiştirip 2 dakika daha pişirin. 

Quesadilla’nızla harika uyum sağlayacak, hem de son derece hafif ve sağlıklı bir alternatif.

Elinize sağlık! 🧡🧡

2. Çıtır Tavuk Kanatları ve Patates Kızartması

2. Çıtır Tavuk Kanatları ve Patates Kızartması

Çıtır Tavuk Kanatları

Malzemeler:

  • 1 kg tavuk kanadı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • 1 çay kaşığı soğan tozu

  • 1 tatlı kaşığı paprika (isteğe bağlı)

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu (çıtırlaştırmak için)

Yapılışı:

1. Tavuk kanatlarını geniş bir kaba alın. Zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, sarımsak tozu, soğan tozu ve paprika ile iyice harmanlayın. Kabartma tozunu da ekleyerek kanatların üzerine eşit şekilde yayın. Bu, kanatların daha çıtır olmasını sağlar.

2. Marine edilen kanatları buzdolabında en az 30 dakika, tercihen 1 saat dinlendirin. Böylece baharatlar ete daha iyi işler.

3. Büyük hazneye tavuk kanatlarını yerleştirin. Kanatları üst üste koymamaya dikkat edin, böylece her tarafı eşit şekilde pişer ve çıtır olur.

4.  Kanatları yaklaşık 20-25 dakika pişirin. 10-12 dakikada bir çevirerek her iki tarafın da güzelce kızarmasını sağlayın.

Patates Kızartması

Malzemeler:

  • Patates

  • Zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Patatesleri ince dilimler halinde kesin ve zeytinyağı ile tuzlayın.

2. Küçük hazneye patates dilimlerini yerleştirin.

3. Her iki hazne için 180°C’de 25 dakika ayarlayın. Kopyalama işlevi ile aynı süre ve sıcaklığı iki haznede eş zamanlı olarak kullanabilirsiniz.

3. Köfte ve Peynirli Mantar Dolması

3. Köfte ve Peynirli Mantar Dolması

Köfte

Bu klasik Türk yemeği, Airfryer sayesinde çok daha hızlı pişiyor. Ailenizle ya da arkadaşlarınızla afiyetle yiyeceğiniz, pratik bir tarif!Malzemeler:

  • 300 gr kıyma

  • 1 adet rendelenmiş soğan

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • Tuz, karabiber, kimyon

Yapılışı:

1. Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, yumurta, galeta unu ve baharatları güzelce yoğurun. 

2. Hazırladığınız köfte harcını küçük toplar şeklinde yuvarlayın ve Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. 

3. 180°C'de 15 dakika boyunca pişirin. Köfteleriniz dışı çıtır, içi ise yumuşacık olacak! 

Tam bir klasik olan bu köftenin yanına harika bir peynirli mantar dolması çok yakışır, hazır mısınız?

Peynirli Mantar Dolması

Hem pratik hem de şık bir tarif! Mantarı peynirle doldurup Airfryer’ın küçük haznesinde pişirerek, hem göze hem mideye hitap eden bir lezzet yaratıyorsunuz.

Malzemeler:

  • 6 adet büyük mantar

  • 50 gr beyaz peynir

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Bir tutam ince doğranmış maydanoz

Yapılışı:

1. Mantarların saplarını çıkarıp içlerini boşaltın. 

2. Beyaz peyniri zeytinyağı ve maydanozla karıştırarak mantarların içine doldurun. 

3. Küçük haznede 180°C'de 10 dakika pişirin. 

4. Peynir eriyip mantarla bütünleştiğinde, köftelerinizin yanında harika bir tamamlayıcı olacak! 

Mantarın yumuşaklığıyla peynirin tuzlu lezzeti, köfteyle tam bir uyum yakalıyor. Afiyet olsun!

4. Kumpir

4. Kumpir

Kumpir

Kumpir, evde kolayca hazırlayabileceğiniz doyurucu bir alternatif. Airfryer ile patateslerinizi pratik bir şekilde pişirebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 2 adet büyük boy patates

  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

  • 1/2 su bardağı mısır

  • 1 adet turşu (doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Patatesleri airfryer’da 200 °C’de yaklaşık 30 dakika pişirin.

  • Pişen patateslerinizi ortadan ikiye kesip içini açın.

  • İçine rendelenmiş kaşar, mısır, turşu, yoğurt ve baharatları ekleyin.

  • Dilediğiniz gibi süsleyip sıcak servis edin.

5. Peynirli Börek ve Domates Sosu

5. Peynirli Börek ve Domates Sosu

Peynirli Börek

Evde yapılmış çıtır peynirli börek ve yanında nefis bir domates sosu...

Malzemeler:

  • Yufka

  • Beyaz peynir

  • Maydanoz

  • Zeytinyağı

Yapılışı:

1. Yufkaları üçgen şekilde kesip içine beyaz peynir ve maydanoz karışımını ekleyin, sararak börek şekli verin.

2. Üzerine zeytinyağı sürün.

Domates Sosu

  • Domates,

  • Sarımsak,

  • Zeytinyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Domatesleri yıkayın. Küçük hazneye yerleştirin.

2. Üzerine tuz ve kekik ekleyin.

3. Büyük hazneyi 180°C’de 15 dakika, küçük hazneyi 160°C’de 10 dakika ayarlayın.

4. Pişen domatesleri ister doğrayın, isterseniz de blenderdan geçirip sos haline getirebilirsiniz.

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6. Mücver ve Biberiyeli Patates

6. Mücver ve Biberiyeli Patates

 Mücver

Kızartma zahmeti olmadan, aynı lezzeti yakalayabileceğiniz  mücver tarifi, Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde çok daha hafif ve pratik hale geliyor! Büyük haznede mücverler hem çıtır hem de içi yumuşak bir kıvamda pişiyor.

Malzemeler:

  • 2 adet kabak (rendelenmiş)

  • 1 adet havuç (rendelenmiş)

  • 2 yumurta

  • 2 yemek kaşığı un

  • 1 tutam dereotu (ince doğranmış)

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. İlk olarak rendelenmiş kabak ve havuçların suyunu iyice sıkın. 

2. Yumurta, un, ince doğranmış dereotu, tuz ve karabiberi ekleyerek karıştırın. 

3. Harcınızı Airfryer’ın büyük haznesine döküp 180°C’de 15 dakika pişirin. Airfryer’ın sıcak hava sirkülasyonu sayesinde mücverler  çok daha hızlı ve eşit pişiyor. 

Yanında nefis bir biberiyeli patates düşünün, işte mükemmel uyum!

Biberiyeli Patates

Patates ve biberiye bir araya geldiğinde, o mis gibi koku mutfağınızı sarar. Airfryer’da patates pişirmek, hem hızlı hem de sağlıklı bir seçenek. Bu tarifte küçük hazneyi kullanarak çıtır çıtır, aromalı patates dilimleri yapıyoruz.Malzemeler:

  • 2 adet küçük patates

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Bir tutam taze biberiye

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkayıp kabuklarıyla ince dilimler halinde doğrayın. 

2. Zeytinyağı, taze biberiye yaprakları, tuz ve karabiberle harmanlayın. 

3. Küçük hazneye yerleştirip 200°C’de 15 dakika pişirin. 

4. Patates dilimlerinin dışı altın rengine dönerken içi yumuşacık kalacak. Philips Airfryer'ın hızlı pişirme özelliği sayesinde patatesler eşit şekilde kızaracak. 

Mücver ile muhteşem uyumlu olan bu patatesler, sofranıza ekstra lezzet katacak!

7. Muzlu Yulaflı Pankek

7. Muzlu Yulaflı Pankek

Muzlu Yulaflı Pankek

Tatlı bir atıştırmalık ya da kahvaltı alternatifi arıyorsanız, bu pankek tam size göre! Airfryer’da hızlıca hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 adet muz

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 adet yumurta

  • 1/2 su bardağı süt (veya süt alternatifiniz)

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • 1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

Yapılışı:

1. Muzu bir kasede ezin ve yumurta ile sütü ekleyin, karıştırın.

2. Yulaf ezmesini, kabartma tozunu ve tarçını ekleyin, homojen bir karışım elde edin.

3. Karışımı airfryer sepetine dökün ve 180 °C’de 10-12 dakika pişirin.

4. Pişen pankekleri sıcak servis edin, dilerseniz üzerine bal veya reçel ekleyebilirsiniz.

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