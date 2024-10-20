Öğrenci Bütçesiyle Şef Gibi Hissetmek İsteyenlere: Evinizde Kolayca Yapabileceğiniz 12 Lezzetli Tarif

Çıtır Tavuk Kanatları

Malzemeler:

1 kg tavuk kanadı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı soğan tozu

1 tatlı kaşığı paprika (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kabartma tozu (çıtırlaştırmak için)

Yapılışı:

1. Tavuk kanatlarını geniş bir kaba alın. Zeytinyağı, tuz, karabiber, kırmızı toz biber, sarımsak tozu, soğan tozu ve paprika ile iyice harmanlayın. Kabartma tozunu da ekleyerek kanatların üzerine eşit şekilde yayın. Bu, kanatların daha çıtır olmasını sağlar.

2. Marine edilen kanatları buzdolabında en az 30 dakika, tercihen 1 saat dinlendirin. Böylece baharatlar ete daha iyi işler.

3. Büyük hazneye tavuk kanatlarını yerleştirin. Kanatları üst üste koymamaya dikkat edin, böylece her tarafı eşit şekilde pişer ve çıtır olur.

4. Kanatları yaklaşık 20-25 dakika pişirin. 10-12 dakikada bir çevirerek her iki tarafın da güzelce kızarmasını sağlayın.

Patates Kızartması

Malzemeler:

Patates

Zeytinyağı

Tuz

Yapılışı:

1. Patatesleri ince dilimler halinde kesin ve zeytinyağı ile tuzlayın.

2. Küçük hazneye patates dilimlerini yerleştirin.

3. Her iki hazne için 180°C’de 25 dakika ayarlayın. Kopyalama işlevi ile aynı süre ve sıcaklığı iki haznede eş zamanlı olarak kullanabilirsiniz.