Öğrenci Bütçesiyle Şef Gibi Hissetmek İsteyenlere: Evinizde Kolayca Yapabileceğiniz 12 Lezzetli Tarif
Öğrenci Bütçesiyle Şef Gibi Hissetmek İsteyenlere: Evinizde Kolayca Yapabileceğiniz 12 Lezzetli Tarif
Öğrenci bütçesiyle şef gibi hissetmek imkansız mı sanıyorsun? Yanılıyorsun! Hepimizin mutfakta harikalar yaratmak istediği anlar olur, ama genelde malzemeler pahalı ya da tarifler çok karmaşık gelir. Ama merak etme, Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde hem uygun fiyatlı hem de kolay tariflerle mutfakta fark yaratabilirsin. Üstelik evde hazırlayabileceğin bu lezzetler, dışarıda yediğin yemekleri bile aratmayacak!
Hadi, bütçeni zorlamadan lezzetli ve pratik tariflerle mutfakta şef olmaya hazır mısın?
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1. Tavuklu Quesadilla ve Kaşarlı Brüksel Lahanası
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2. Çıtır Tavuk Kanatları ve Patates Kızartması
3. Köfte ve Peynirli Mantar Dolması
4. Kumpir
5. Peynirli Börek ve Domates Sosu
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