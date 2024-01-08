Oğlak Burcu Yeni Ayı!

Daha kararlı, pragmatik, girişken, stratejik ve sabırlı olabiliriz. Eski ve dogmatik olana veda edip yeni bir devrim yaratabiliriz. Aslında uzun zamandır çıkmaya cesaret edemediğimiz konfor alanlarından çıkıyoruz. Reçetemiz vizyon, modern olan hamlelerimiz olmalı. Tabii bu kadar iyicil tesirlerin yanında bir de beklenmedik sürprizler yaşanabilir. Oğlağın gölgesinde inat ve bildiği yoldan şaşmamak vardır. Ayrıca körü körüne gidilen yolların sonu dikenlerle ve tehlikelerle çevrili olabilir. Azim, istikrar, sebat önemli tabi ancak bu konuda da dozu aşmamak gerektiğini hatırlatacak bir yeniay yaşayacağız. En keyifli yanıda ikili ilişkiler olacak, hayatınızda yeni bir evreyi aşkla başlatabilirsiniz. Temeli sağlam ve kalıcı ilişkiler gündeme gelirken, uzun zamandır sonlandırılmayı bekleyen ilişkilerde de yol ayrımları görünüyor..

Yeniay yenilik ve yeni kararlardır evet ama bu kararları bir çocuk toyluğunda değil de, olgunlaşmış usta edasıyla almak daha verimli olacaktır..Yeniliğe, değişime, form kazanmaya, şekil almaya ve şekil vermeye açık olmalıyız. Oğlak demek sorumluluk, zor zamanları göğüsleyerek büyümek, yapmış olduğumuz seçimlerimizin önemini bilmek demektir.. Ayrıca sadece şansa değil, kararlı ve disipliner çabaya da inanmak gerekiyor..

Finansal açıdan yeni fırsatlarla karşılaşırken, kaynaklarımızı artırıp güçlü yatırımlar yapabiliriz. Özellikle de e-ticaret yapmayı bekleyenler ve şirket kurmak isteyenler varsa hemen harekete geçebilirler..Oğlak, Boğa, Akrep, Balık, Başak ve Aslan burçları epey şanslı görünüyor.

Ocak ayı ve yeniay boyunca geçmiş ve geleceğim birleştiren o köprüde kırmadan ve kırılmadan yürümeyi öğreneceğiz. Ne biriktiyse onunla yüzleşecek, kimi kırdıysak af dileyecek, kimin tarafından kırıldıysak affederek hem kendimizi hem de geleceğimizi koruma altına alacağız. İyiliğin kalp gibi kırılgan bir armağan olduğunu deneyimleyip hem ruhsal hem de zihinsel sağlığımıza yatırım yapmış olacağız.

‘’Çırak ustayı geçmezse sanat ölür’’ sözüyle yazımı sonlandırıyorum..buradaki usta ve çırakta biziz. Yarışımız her daim kendimizle olsun.

Sevgiler.

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