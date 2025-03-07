Öfkeni Kontrol Edebiliyor musun?
Öfkeni Kontrol Edebiliyor musun?
Hepimizin hayatında zaman zaman sinirlendiği, öfkelendiği anlar olur. Ancak bu öfkeyi nasıl yönettiğimiz, hayatımızı ve ilişkilerimizi büyük ölçüde etkiler. Kimileri öfkesini kontrol altında tutabilirken, kimileri için bu süreç oldukça zorlayıcı olabilir. Peki, sen öfkeni ne kadar iyi kontrol edebiliyorsun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sinirlendiğinde genellikle ne yaparsın?
4. Birisi seni haksız yere suçlarsa nasıl tepki verirsin?
5. Başarısız olmak seni sinirlendirir mi?
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6. Restoranda siparişin yanlış geldiğinde ne yaparsın?
7. Haksız bir eleştiri aldığında ne yaparsın?
8. Sabah erken uyanmak seni etkiler mi?
9. Öfkeliyken insanların kalbini kırar mısın?
10. Çok sinirli olduğunda seni en çok ne sakinleştirir?
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Sen öfkeni kolayca kontrol edebiliyorsun!
Sen öfkeni bastırarak kontrol ediyorsun!
Sen öfkeni kontrol etmekte zorlanıyorsun!
Sen öfkeni kontrol edemiyorsun!
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