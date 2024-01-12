Ödül Töreninde Oyun Oynadığı İçin Eleştirilen Semicenk "Orası Benlik Bir Yer Değildi" Dedi
Ödül Töreninde Oyun Oynadığı İçin Eleştirilen Semicenk "Orası Benlik Bir Yer Değildi" Dedi
Ödül töreninde oyun oynarken görüntülenen Semicenk, o gece ile ilgili ilk defa konuştu. Bu hareketi ile çok eleştirilen ünlü sanatçı o gece neden oyun oynadığını açıkladı.
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Son dönemin en popüler şarkıcılarından biri şüphesiz ki Semicenk.
Ünlü sanatçıyı "Pişman Değlim" "Unutmak Öyle Kolay mı Sandın" ve "Düşer Aklıma" gibi parçalardan tanıyoruz.
Ünlü şarkıcı Semicenk, geçtiğimiz günlerde 49.'su düzenlenen Altın Kelebek töreninde En İyi Şarkı ve En İyi Çıkış Yapan Şarkıcı kategorilerinde ödül almıştı.
Hatırlarsanız ödül töreninde Semicenk'in başarılarından çok telefonundan oyun oynaması konuşulmuştu.
Hatta Semicenk'in bu hareketi eleştiri yağmuruna tutuldu desek daha doğru olur.
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Geçtiğimiz günlerde Sibel Arna'nın "Ne Olursan Ol Rahat Ol" isimli YouTube programına konuk olan Semicenk, ödül töreninde neden oyun oynadığını açıkladı.
"Gayet güzel bir geceydi, amacım kimseye saygısızlık etmek değildi" diyerek söze başlayan Semicenk asıl bombayı daha sonra patlattı.
Semicenk, oyun oynama sebebini ödül almaya gelen sanatçılardan rahatsız olması olarak açıkladı.
"Benlik bir yer değildi" açıklaması yapan Semicenk, kendi gibi ödül almaya gelen ünlülerden rahatsız olduğunu ve öfkesini dindirmek için de oyun oynadığını söyledi.
Siz Semicenk'in açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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