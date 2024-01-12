Doğallığı Dibine Kadar Savunan Yeşim Salkım Estetik Yaptıranlara Zehir Kustu: Akıllara Seda Sayan Geldi

Eleştirileriyle sık sık gündeme gelen Yeşim Salkım bu sefer de estetik yaptıranlara zehir zemberek sözler söyledi. Yeşim Salkım'ın sünnet derisi enjekte edenleri de eleştirdiği anlar akıllara Seda Sayan'ı getirdi.

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