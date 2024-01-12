Doğallığı Dibine Kadar Savunan Yeşim Salkım Estetik Yaptıranlara Zehir Kustu: Akıllara Seda Sayan Geldi
Doğallığı Dibine Kadar Savunan Yeşim Salkım Estetik Yaptıranlara Zehir Kustu: Akıllara Seda Sayan Geldi
Eleştirileriyle sık sık gündeme gelen Yeşim Salkım bu sefer de estetik yaptıranlara zehir zemberek sözler söyledi. Yeşim Salkım'ın sünnet derisi enjekte edenleri de eleştirdiği anlar akıllara Seda Sayan'ı getirdi.
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Oyuncu ve şarkıcı Yeşim Salkım hem sosyal medyanın hem magazin gündeminin yakından tanıdığı isimlerden bir tanesi.
Lafını esirgemeyi hiç sevmeyen Salkım, özellikle de sosyal medya hesaplarından yaptığı eleştiriler ile çok ama çok konuşuluyor.
Biliyorsunuz ki bu sıralar estetik işlemleri yaptıran ünlüler gündemde. Hatta artık hiç kimse doğal değil desek yeri.
Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın cildine sünnet derisi enjekte ettirdiğini de mutlaka duymuşsunuzdur.
Ünlü sanatçı da bu haberi duydu tabii. Cümle alem duymuşken Yeşim Salkım'ın duymaması imkansızdı zaten.
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Gündemimiz estetiklerken Yeşim Salkım da açtı ağzını yumdu gözünü. Salkım, paylaştığı videoda estetik yaptıranlara adeta zehir kustu.
"Ben estetik yaptırmıyorum" diyen Salkım, sözlerine "Estetikle bugün kim güzelleşmiş? Estetikli herkes maymundan beş dakika önce" diyerek devam etti.
"Bir de sünnet derisi diye bir şey çıkarmışlar. Koyun can derdinde kasap et derdinde" diyen Yeşim Salkım, estetik çılgınlarına adeta zehir kustu. Konu sünnet derisi olunca bu sözler "Seda Sayan'a gönderme mi?" sorusu da akıllara gelmedi değil.
İşte Yeşim Salkım'ın estetik çılgınlarını eleştirdiği anlar...
Ünlü sanatçının cümlelerine sosyal medya kullanıcılarından da destek geldi.
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Gelin tepkilere birlikte bakalım!
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çok doğru söylemiş..bunları yaptıranlar hiç aynaya bakmiyormu hiic güzel olmuyorlar.. balon dudak ve suratlar..gözleri küçülüyor.. birde çektiriyor çekik göz... Devamını Gör