Videonun Gerçekçiliği Şoke Etti: Yeni Dönem Yapay Zeka Dolandırıcıları Bu Kez Esra Erol'un Adını Kullandı!
Videonun Gerçekçiliği Şoke Etti: Yeni Dönem Yapay Zeka Dolandırıcıları Bu Kez Esra Erol'un Adını Kullandı!
Yeni dönem dolandırıcılıkta yapay zekanın kullanımı, son dönemde artış göstermeye başladı. Dolandırıcıların son hedeflerinden biri ünlü televizyon sunucusu Esra Erol oldu. Dolandırıcılar, Erol'un adını ve imajını kullanarak gerçekçi bir video hazırladılar.
Detaylar...
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Yapay zeka teknolojisinin günden güne geliştiğini ve bazen çok tehlikeli bir hal alabildiğini artık hepimiz biliyoruz.
Bazen hayat kurtaran yapay zeka teknolojileri son dönemlerde ne yazık ki dolandırıcıların önünü açıyor.
Yapay zeka ile kurgulanan videolara inanmamak ise elde değil. Çünkü oldukça gerçekçiler...
Yapay zeka dolandırıcılarının son hedeflerinden biri ünlü televizyon sunucusu Esra Erol oldu.
Dolandırıcılar, Erol'un adını ve imajını kullanarak gerçekçi bir video hazırladılar.
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Esra Erol ise izleyenleri şaşırtacak derecede gerçekçi olan bu video hakkında açıklama yaptığı bir gönderi yayınlayarak takipçilerini uyardı.
Gelin önce dolandırıcıların hazırladığı videoya bakalım 👇🏼
Şimdi de videonun orijinaline 👇🏼
Birkaç detay haricinde neredeyse aynısı değil mi?
Esra Erol, "Kamuoyuna duyurulur" başlığıyla paylaştığı gönderide videonun kendisine ait olmadığını ve bunun bir dolandırıcılık girişimi olduğunu açıkladı.
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Aynı zamanda Erol, bahse konu internet siteleri ve hesaplar hakkında yasal işlemler başlattığını da duyurdu.
Ünlü sunucu Esra Erol, açıklamalarının tamamında ise şunları söyledi:
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