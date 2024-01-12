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Videonun Gerçekçiliği Şoke Etti: Yeni Dönem Yapay Zeka Dolandırıcıları Bu Kez Esra Erol'un Adını Kullandı!

Videonun Gerçekçiliği Şoke Etti: Yeni Dönem Yapay Zeka Dolandırıcıları Bu Kez Esra Erol'un Adını Kullandı!

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 21:24

Yeni dönem dolandırıcılıkta yapay zekanın kullanımı, son dönemde artış göstermeye başladı. Dolandırıcıların son hedeflerinden biri ünlü televizyon sunucusu Esra Erol oldu. Dolandırıcılar, Erol'un adını ve imajını kullanarak gerçekçi bir video hazırladılar. 

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Yapay zeka teknolojisinin günden güne geliştiğini ve bazen çok tehlikeli bir hal alabildiğini artık hepimiz biliyoruz.

Yapay zeka teknolojisinin günden güne geliştiğini ve bazen çok tehlikeli bir hal alabildiğini artık hepimiz biliyoruz.

Bazen hayat kurtaran yapay zeka teknolojileri son dönemlerde ne yazık ki dolandırıcıların önünü açıyor.

Bazen hayat kurtaran yapay zeka teknolojileri son dönemlerde ne yazık ki dolandırıcıların önünü açıyor.

Yapay zeka ile kurgulanan videolara inanmamak ise elde değil. Çünkü oldukça gerçekçiler...

Yapay zeka ile kurgulanan videolara inanmamak ise elde değil. Çünkü oldukça gerçekçiler...

Yapay zeka dolandırıcılarının son hedeflerinden biri ünlü televizyon sunucusu Esra Erol oldu.

Yapay zeka dolandırıcılarının son hedeflerinden biri ünlü televizyon sunucusu Esra Erol oldu.

Dolandırıcılar, Erol'un adını ve imajını kullanarak gerçekçi bir video hazırladılar.

Dolandırıcılar, Erol'un adını ve imajını kullanarak gerçekçi bir video hazırladılar.
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Esra Erol ise izleyenleri şaşırtacak derecede gerçekçi olan bu video hakkında açıklama yaptığı bir gönderi yayınlayarak takipçilerini uyardı.

Esra Erol ise izleyenleri şaşırtacak derecede gerçekçi olan bu video hakkında açıklama yaptığı bir gönderi yayınlayarak takipçilerini uyardı.

Gelin önce dolandırıcıların hazırladığı videoya bakalım 👇🏼

Şimdi de videonun orijinaline 👇🏼

Birkaç detay haricinde neredeyse aynısı değil mi?

Birkaç detay haricinde neredeyse aynısı değil mi?

Esra Erol, "Kamuoyuna duyurulur" başlığıyla paylaştığı gönderide videonun kendisine ait olmadığını ve bunun bir dolandırıcılık girişimi olduğunu açıkladı.

Esra Erol, "Kamuoyuna duyurulur" başlığıyla paylaştığı gönderide videonun kendisine ait olmadığını ve bunun bir dolandırıcılık girişimi olduğunu açıkladı.
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Aynı zamanda Erol, bahse konu internet siteleri ve hesaplar hakkında yasal işlemler başlattığını da duyurdu.

Aynı zamanda Erol, bahse konu internet siteleri ve hesaplar hakkında yasal işlemler başlattığını da duyurdu.

Ünlü sunucu Esra Erol, açıklamalarının tamamında ise şunları söyledi:

Ünlü sunucu Esra Erol, açıklamalarının tamamında ise şunları söyledi:

'Kamuoyuna Duyurulur

Sosyal medya ve bazi internet sitelerinde

BOTAS in logosu ve müvekkil Esra Erol Özbir’ in görselleri ve sesi kullanilarak, hatta inandiriciligi arttirmak adina deepfake yöntemiyle “yatirim firsat” gibi basliklarla

yayilanan ilanlar, “oltalama” yöntemiyle

dolandiricilik girisimidir ,mali ve hukuki

yönden suç teskil etmektedir.

Bahse konu internet siteleri ve hesaplar hakkinda yasal islemler ivedilikle baslatilmistir

Dijital mecralarda, para kazandirma vaadiyle yürütülen bu tür dolandiricilik

faaliyetlerine itibar etmeyiniz.'

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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