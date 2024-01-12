Videonun Gerçekçiliği Şoke Etti: Yeni Dönem Yapay Zeka Dolandırıcıları Bu Kez Esra Erol'un Adını Kullandı!

'Kamuoyuna Duyurulur

Sosyal medya ve bazi internet sitelerinde

BOTAS in logosu ve müvekkil Esra Erol Özbir’ in görselleri ve sesi kullanilarak, hatta inandiriciligi arttirmak adina deepfake yöntemiyle “yatirim firsat” gibi basliklarla

yayilanan ilanlar, “oltalama” yöntemiyle

dolandiricilik girisimidir ,mali ve hukuki

yönden suç teskil etmektedir.

Bahse konu internet siteleri ve hesaplar hakkinda yasal islemler ivedilikle baslatilmistir

Dijital mecralarda, para kazandirma vaadiyle yürütülen bu tür dolandiricilik

faaliyetlerine itibar etmeyiniz.'