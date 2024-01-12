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Ödül Törenine Kendine 2 Beden Büyük Gelen Takımıyla Katılan Dilan Çiçek Deniz Eleştirilerden Nasibini Aldı

Ödül Törenine Kendine 2 Beden Büyük Gelen Takımıyla Katılan Dilan Çiçek Deniz Eleştirilerden Nasibini Aldı

Beyza
Beyza - Onedio Üyesi
12.01.2024 - 21:24

Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde ödül alan Dilan Çiçek Deniz'in takım elbiseli kombini sosyal medyada alay konusu oldu. 

Gelin eleştirilere birlikte bakalım!

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Dilan Çiçek Deniz, son dönemlerin en popüler oyuncularından bir tanesi.

Dilan Çiçek Deniz, son dönemlerin en popüler oyuncularından bir tanesi.

Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteri ile kariyerinde yükselişe geçen Deniz, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle de sık sık konuşuluyor.

Çukur dizisinde hayat verdiği Sena karakteri ile kariyerinde yükselişe geçen Deniz, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle de sık sık konuşuluyor.

2014 yılında Elidor Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ünlü oyuncunun yeni hali ile eski hali arasındaki dağlar kadar fark konuşulmayacak gibi de değil.

2014 yılında Elidor Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ünlü oyuncunun yeni hali ile eski hali arasındaki dağlar kadar fark konuşulmayacak gibi de değil.

Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok...

Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok...

Dilan Çiçek Deniz bu sefer estetikleriyle değil katıldığı ödül törenindeki kombiniyle eleştirilerin odağı oldu.

Dilan Çiçek Deniz bu sefer estetikleriyle değil katıldığı ödül törenindeki kombiniyle eleştirilerin odağı oldu.
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Deniz, Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde 2023 Yılının En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu seçildi.

Deniz, Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde 2023 Yılının En Beğenilen Kadın Tiyatro Oyuncusu seçildi.

Gecede ödül alan oyuncunun kombini ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

Gecede ödül alan oyuncunun kombini ise eleştiri yağmuruna tutuldu.

Dilan Çiçek Deniz'in ödül töreni kombini Julia Roberts'ın kombinine benzerliğiyle de dikkat çekti.

Dilan Çiçek Deniz'in ödül töreni kombini Julia Roberts'ın kombinine benzerliğiyle de dikkat çekti.

Gelin bu kombine kim ne demiş birlikte bakalım!

Gelin bu kombine kim ne demiş birlikte bakalım!

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Siz ünlü oyuncunun kombinini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Siz ünlü oyuncunun kombinini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

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