Ödül Alan Dembele'nin Dikkat Çeken Mutsuzluğu

Luis Enrique yönetiminde bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nde önce Liverpool'u ardından da Aston Villa'yı eleyerek yarı final bileti aldı. Fransız ekibin yıldızı Dembele, çeyrek finalin rövanşında maçın oyuncusu seçildi. Sosyal medyada UEFA'nın kararının adil olup olmadığı sorgulanırken Dembele'nin ödülünü aldığı anlardaki yüz ifadesi de birçok yorumu beraberinde getirdi.