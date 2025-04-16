Ödül Alan Dembele'nin Dikkat Çeken Mutsuzluğu
Luis Enrique yönetiminde bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nde önce Liverpool'u ardından da Aston Villa'yı eleyerek yarı final bileti aldı. Fransız ekibin yıldızı Dembele, çeyrek finalin rövanşında maçın oyuncusu seçildi. Sosyal medyada UEFA'nın kararının adil olup olmadığı sorgulanırken Dembele'nin ödülünü aldığı anlardaki yüz ifadesi de birçok yorumu beraberinde getirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aston Villa kazansa da yeterli olmadı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Maçın en iyisi Dembele seçildi
Yüz ifadesi gündem oldu
Dembele'ye yapılan yorumlardan birkaçı 👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın