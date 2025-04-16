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Ödül Alan Dembele'nin Dikkat Çeken Mutsuzluğu

Ödül Alan Dembele'nin Dikkat Çeken Mutsuzluğu

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
16.04.2025 - 09:10

Luis Enrique yönetiminde bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nde önce Liverpool'u ardından da Aston Villa'yı eleyerek yarı final bileti aldı. Fransız ekibin yıldızı Dembele, çeyrek finalin rövanşında maçın oyuncusu seçildi. Sosyal medyada UEFA'nın kararının adil olup olmadığı sorgulanırken Dembele'nin ödülünü aldığı anlardaki yüz ifadesi de birçok yorumu beraberinde getirdi.

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Aston Villa kazansa da yeterli olmadı

Aston Villa kazansa da yeterli olmadı

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final ikinci maçında PSG'yi konuk eden Aston Villa, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı ancak tur atlayan taraf konuk ekip oldu. Fransızlar, eşleşmenin ilk maçını 3-1 kazanmıştı.

Maçın en iyisi Dembele seçildi

Maçın en iyisi Dembele seçildi

SofaScore'un verilerine göre, 7,6 reyting alan Dembele, UEFA tarafından maçın en iyi oyuncusu ödülünü aldı. Aston Villa'dan McGinn karşılaşmayı 1 gol, 1 asistle tamamlayarak 7,8 reyting alsa da bu istatistiği ödül için yeterli görülmedi. McGinn'in yanı sıra ev sahibinde Rashord ve Konsa da 7,9'la takımın yıldızlarıydı.

Yüz ifadesi gündem oldu

Yüz ifadesi gündem oldu

Dembele'nin ödülüyle verdiği pozlar sosyal medyada gündeme oturdu. Kendisine gelen yorumlar ödülü asla hak etmediğine ve mutsuzluğuna yönelikti.

Dembele'ye yapılan yorumlardan birkaçı 👇🏻

Dembele'ye yapılan yorumlardan birkaçı 👇🏻
twitter.com

'Neden kızgınsın adamım?!😂'

twitter.com
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twitter.com

'Hak etmediğini biliyor'

twitter.com

'Şaka'

twitter.com
twitter.com

'Rashford soyuldu'

twitter.com

'Küçük bir gülümseme bile yok.'

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya ve dijital dünyanın dinamiklerine hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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