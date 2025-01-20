Ocak Ayı Bitmeden İstanbul'a Kar Yağacak mı? Sorusuna Meteoroloji Uzmanından Jet Yanıt!
Ocak Ayı Bitmeden İstanbul'a Kar Yağacak mı? Sorusuna Meteoroloji Uzmanından Jet Yanıt!
Şubat ayına yaklaşırken kar beklentisi git gide artıyor. Ancak havaların bir yağmurlu bir güneşli olması da kafalarını karıştırıyor. Peki kar yağacak mı? Önümüzdeki günlerde 81 ili neler bekliyor? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr Orhan Şen güncel hava durumu tahminlerine göre Ocak ayında kar yağışının beklenmediğini belirtti ve Şubat ayını işaret etti.
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Milyonların gözü kulağı Marmara bölgesi için yapılacak kar uyarılarında. Ancak megakent İstanbul’da bu ay kar yağışı beklenmiyor. Doğu bölgelerde ise kar etkisini sürdürecek. Uzmanlar don ve çığ tehlikesine karşı vatandaşları uyardı.
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Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den de yeni açıklamalar geldi. Şen ''Güneş biraz daha devam edecek. Yarın akşam saatlerinde Güney Ege bölgede yağış geliyor. Yağış çarşamba günü İstanbul'u da kapsayacak. Batı bölgelerinde 2 gün sürecek. Doğu Anadolu'da 2 gün yağış yok. Kar yağışı da yok.'' dedi.
Doğu'da sıcaklıkların düşmeye başlayacağını belirten Şen, Batı'da ise sıcaklıkların 2-3 derece yukarıda olduğunu ifade etti. ''Anadolu'da Türkiye üzerinde yüksek basınç devam ediyor. Gece saatlerinde bu basınç don olayını getiriyor.'' diyerek sabah saatlerinde İstanbul'da bile görebileceğimizin altını çizdi.
Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde de çığ olaylarının olacağını açıklayan Prof. Dr. Orhan Şen, ''Batıda kar beklemiyoruz ama doğuda kar yağışı sürecek. Bu ayda İstanbul'da kar gözükmüyor. Şubat ayına bakacağız.'' şeklinde konuştu.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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Turkiyede bir tek istanbul mu var ?kar görüyoruz doğuda büyük şehirlerde o kadar beton varki olmaması çok doğal
Canınız sıkıldıkça İstanbul’a kar ne zaman yağacak. Yağmıyor işte yağ-mı-yoor