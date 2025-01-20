Banka Aidatları Güncellendi! Yıllık Aidat 1200 TL’yi Aştı: Banka Aidatlarını Ödemek Zorunlu mu?
Banka Aidatları Güncellendi! Yıllık Aidat 1200 TL’yi Aştı: Banka Aidatlarını Ödemek Zorunlu mu?
Banka aidatları müşterilerin korkulu rüyası. Son olarak 1 Ocak 2025 itibarıyla aidatlara yapılan zamla birlikte yeni ücretler 1200 TL’yi aştı. Hesabından neden ekstra kesim yapıldığını merak eden vatandaşlar çareyi bankaların çağrı merkezlerini aramakta buluyor.
Peki vatandaşlardan aidat almak yasal mı? Banka aidatlarını ödemek zorunlu mu? Bu sorunun yanıtlarını ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet’e verdi.
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Kredi kartı aidatları yeni yılla birlikte güncellendi. Bankalar müşterilerinden aidat adı altında fahiş ücretler alabiliyor.
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Çağrı merkezlerinde 'aidat ücretleri' nedeniyle yoğunluk oluşurken vatandaşlar müşteri temsilcilerine "Aidat ücetini iptal edebilir miyim?" "Aidat ücretini geri alabilir miyim?" sorusunu yöneltiyor.
“Aidat adı altında müşteriden talep edilen kesintiler hukuksuz şekilde alınan ücretlerdir.”
Banka Aidatları Yasal mı?
Kesilen Banka Aidatı Geri Alınır mı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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