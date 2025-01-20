Banka Aidatları Güncellendi! Yıllık Aidat 1200 TL’yi Aştı: Banka Aidatlarını Ödemek Zorunlu mu?

Banka aidatları müşterilerin korkulu rüyası. Son olarak 1 Ocak 2025 itibarıyla aidatlara yapılan zamla birlikte yeni ücretler 1200 TL’yi aştı. Hesabından neden ekstra kesim yapıldığını merak eden vatandaşlar çareyi bankaların çağrı merkezlerini aramakta buluyor.

Peki vatandaşlardan aidat almak yasal mı? Banka aidatlarını ödemek zorunlu mu? Bu sorunun yanıtlarını ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet’e verdi.

Kaynak