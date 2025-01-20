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Banka Aidatları Güncellendi! Yıllık Aidat 1200 TL’yi Aştı: Banka Aidatlarını Ödemek Zorunlu mu?

Banka Aidatları Güncellendi! Yıllık Aidat 1200 TL’yi Aştı: Banka Aidatlarını Ödemek Zorunlu mu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.01.2025 - 11:52

Banka aidatları müşterilerin korkulu rüyası. Son olarak 1 Ocak 2025 itibarıyla aidatlara yapılan zamla birlikte yeni ücretler 1200 TL’yi aştı. Hesabından neden ekstra kesim yapıldığını merak eden vatandaşlar çareyi bankaların çağrı merkezlerini aramakta buluyor. 

Peki vatandaşlardan aidat almak yasal mı? Banka aidatlarını ödemek zorunlu mu? Bu sorunun yanıtlarını ekonomist Muhammet Bayram, Milliyet’e verdi. 

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Kredi kartı aidatları yeni yılla birlikte güncellendi. Bankalar müşterilerinden aidat adı altında fahiş ücretler alabiliyor.

Kredi kartı aidatları yeni yılla birlikte güncellendi. Bankalar müşterilerinden aidat adı altında fahiş ücretler alabiliyor.

Hesabını inceleyen müşteri ise neden ekstra bir kesim yapıldığını merak edip çağrı merkezlerine başvuruyor.

Çağrı merkezlerinde 'aidat ücretleri' nedeniyle yoğunluk oluşurken vatandaşlar müşteri temsilcilerine "Aidat ücetini iptal edebilir miyim?" "Aidat ücretini geri alabilir miyim?" sorusunu yöneltiyor.

Çağrı merkezlerinde 'aidat ücretleri' nedeniyle yoğunluk oluşurken vatandaşlar müşteri temsilcilerine "Aidat ücetini iptal edebilir miyim?" "Aidat ücretini geri alabilir miyim?" sorusunu yöneltiyor.

Peki bankaların aidat kesintisi yasal mı? Vatandaşlar kesilen aidat ücretlerini geri alabilir mi? Bu sorunun yanıtını ekonomist Muhammet Bayram, milliyet.com.tr'ye verdi. 

Kaynak

“Aidat adı altında müşteriden talep edilen kesintiler hukuksuz şekilde alınan ücretlerdir.”

“Aidat adı altında müşteriden talep edilen kesintiler hukuksuz şekilde alınan ücretlerdir.”

Ekonomist Muhammet Bayram, bankaların kart aidat ve işlem ücreti adı altında müşterilerden talep ettiği ücretlerin genellikle hukuksuz yapılan kesintiler olduğunu dile getirdi.

Banka Aidatları Yasal mı?

Banka Aidatları Yasal mı?

Son zamanlarda kredi kartı komisyon oranlarının devletin aldığı KDV oranından bile yüksek olduğunu dile getiren Bayram, 'Kredi kartı borcu zamanında ödenmezse banka buna faiz işleterek müşteriden talep etmekte. Ana görevi bu olan kredi kartının bankaların kendi karlığını artırmak adına kredi kartı komisyonu alması hukuksuzdur ' dedi.

Kesilen Banka Aidatı Geri Alınır mı?

Kesilen Banka Aidatı Geri Alınır mı?

Bayram, kart aidatını ödemek istemeyen vatandaşlara ise bir uyarıda bulunuyor. Bayram, aidat ücreti ödemek istemeyenlerin Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurmaları gerekiyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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