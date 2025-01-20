Getir’de Ne Oluyor? Getir’in Yatırımcısı Mubadala'dan Açıklama! Nazım Salur “24 Ocak’ta Duruşma Var” Dedi
Getir’de Ne Oluyor? Getir’in Yatırımcısı Mubadala'dan Açıklama! Nazım Salur “24 Ocak’ta Duruşma Var” Dedi
Getir ve en büyük yatırımcısı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet fonu olan Mubadala arasında kriz çıktı. Getir’in kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda Mubadala’nın Getir’in haklarına çökmeye çalıştığını söyleyerek hukuki sürecin başladığını dile getirmişti. İlk duruşma tarihi belli oldu. BAE’li Mubadala’dan ise ilk açıklama geldi.
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Pandemide ABD ve Avrupa pazarına açılan ancak beklediği büyümeyi elde edemeyen Getir buralardaki faaliyetlerini sonlandırmıştı.
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Şirketin yemek ve dağıtımın kısmı Mubadala’ya teslim edilmişti. Getir’in kurucusu Nazım Salur, X hesabından yaptığı açıklamada BAE’li şirketin Getir’in tüm haklarına çökmeye çalıştığını belirtti.
Mubadala’dan söz konusu iddialara dair ilk açıklama geldi.
İlk duruşma 24 Ocak'ta.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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