Getir’de Ne Oluyor? Getir’in Yatırımcısı Mubadala'dan Açıklama! Nazım Salur “24 Ocak’ta Duruşma Var” Dedi

'Mubadala, 19 Ocak 2025'te yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Getir hissedarlarının şirket için bir yeniden yapılandırma planı lehine oy kullandığını ve onayladığını teyit etmekten mutluluk duymaktadır. Söz konusu yeniden yapılandırma planı daha önce Mubadala tarafından önerilmiş ve Getir Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile onaylanmıştı.

Bu planın onaylanması, Getir için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor ve Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılında onaylanan mevcut uzun vadeli strateji ve 2025 iş planı ve bütçesi doğrultusunda gerekli olan kritik finansmana ve kaynaklara erişim sağlıyor. Mubadala, onaylanan yeniden yapılandırma planını hayata geçirmek için Getir'in tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyor.'