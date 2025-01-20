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Getir’de Ne Oluyor? Getir’in Yatırımcısı Mubadala'dan Açıklama! Nazım Salur “24 Ocak’ta Duruşma Var” Dedi

Getir’de Ne Oluyor? Getir’in Yatırımcısı Mubadala'dan Açıklama! Nazım Salur “24 Ocak’ta Duruşma Var” Dedi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.01.2025 - 11:13

Getir ve en büyük yatırımcısı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet fonu olan Mubadala arasında kriz çıktı. Getir’in kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda Mubadala’nın Getir’in haklarına çökmeye çalıştığını söyleyerek hukuki sürecin başladığını dile getirmişti. İlk duruşma tarihi belli oldu. BAE’li Mubadala’dan ise ilk açıklama geldi.

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Pandemide ABD ve Avrupa pazarına açılan ancak beklediği büyümeyi elde edemeyen Getir buralardaki faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Pandemide ABD ve Avrupa pazarına açılan ancak beklediği büyümeyi elde edemeyen Getir buralardaki faaliyetlerini sonlandırmıştı.

Getir, pandemi sonrası BAE devlet fonu Mubadala’dan 250 milyon dolarlık bir kaynak almıştı. Mubadala böylece Getir’in en büyük yatırımcısı oldu.

Şirketin yemek ve dağıtımın kısmı Mubadala’ya teslim edilmişti. Getir’in kurucusu Nazım Salur, X hesabından yaptığı açıklamada BAE’li şirketin Getir’in tüm haklarına çökmeye çalıştığını belirtti.

Şirketin yemek ve dağıtımın kısmı Mubadala’ya teslim edilmişti. Getir’in kurucusu Nazım Salur, X hesabından yaptığı açıklamada BAE’li şirketin Getir’in tüm haklarına çökmeye çalıştığını belirtti.
twitter.com

Nazım Salur, 15 Ocak'ta yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

'BAE devlet fonu Mubadala, Getir'i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız.'

Mubadala’dan söz konusu iddialara dair ilk açıklama geldi.

Mubadala’dan söz konusu iddialara dair ilk açıklama geldi.

'Mubadala, 19 Ocak 2025'te yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Getir hissedarlarının şirket için bir yeniden yapılandırma planı lehine oy kullandığını ve onayladığını teyit etmekten mutluluk duymaktadır. Söz konusu yeniden yapılandırma planı daha önce Mubadala tarafından önerilmiş ve Getir Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri tarafından oy birliği ile onaylanmıştı.

Bu planın onaylanması, Getir için önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor ve Yönetim Kurulu tarafından 2024 yılında onaylanan mevcut uzun vadeli strateji ve 2025 iş planı ve bütçesi doğrultusunda gerekli olan kritik finansmana ve kaynaklara erişim sağlıyor. Mubadala, onaylanan yeniden yapılandırma planını hayata geçirmek için Getir'in tüm paydaşlarıyla birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyor.'

İlk duruşma 24 Ocak'ta.

İlk duruşma 24 Ocak'ta.
twitter.com

Getir kurucusu Salur'dan yeni bir açıklama geldi. X hesabından açıklama yapan Salur, ilk duruşmanın 24 Ocak'ta görüleceğini belirtti:

'Getir’in Amsterdam’daki Genel Kurul’u, Mubadala’nın hissemize çökme planını onaylamak için hukuka aykırı şekilde toplandı. Başvurumuz üzerine buna dair 24 Ocak’ta Amsterdam Temyiz Mahkemesi’nde duruşmamız olacak. Türkiye ve İngiltere’de de hukuki mücadeleye devam.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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