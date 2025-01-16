Getir Kurucusu Nazım Salur'dan Dikkat Çeken Sosyal Medya Paylaşımı: “Haklarımıza Çökmek İstiyorlar”
Getir Kurucusu Nazım Salur'dan Dikkat Çeken Sosyal Medya Paylaşımı: “Haklarımıza Çökmek İstiyorlar”
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet fonu Mubadala, online market ve yemek siparişi uygulaması Getir’in hisselerine sahip. Mubadala, son yatırımlarıyla Getir’in yemek ve dağıtım devralmıştı.
Getir kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Salur, Mubadala’ya suçlamalarda bulunarak, “Getir’i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor” dedi.
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Pandemi sonrasında ABD ve Avrupa pazarına giren ancak tüketici talebinina azalmasıyla mali zorluklar yaşamaya başlayan Getir, geçen yıl uluslararası faaliyetlerini kapatma kararı almıştı.
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Online market ve yemek sipariş uygulaması Getir, mali zorlukların ardından yemek ve dağıtım kısmını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet fonu Mubadala’ya teslim etmişti.
Ancak Getir kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabı X’ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.
“Hukuku yok sayıyor, haklarımıza çökmek istiyor.”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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