onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Getir Kurucusu Nazım Salur'dan Dikkat Çeken Sosyal Medya Paylaşımı: “Haklarımıza Çökmek İstiyorlar”

Getir Kurucusu Nazım Salur'dan Dikkat Çeken Sosyal Medya Paylaşımı: “Haklarımıza Çökmek İstiyorlar”

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.01.2025 - 12:17

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet fonu Mubadala, online market ve yemek siparişi uygulaması Getir’in hisselerine sahip. Mubadala, son yatırımlarıyla Getir’in yemek ve dağıtım devralmıştı. 

Getir kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Salur, Mubadala’ya suçlamalarda bulunarak, “Getir’i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Pandemi sonrasında ABD ve Avrupa pazarına giren ancak tüketici talebinina azalmasıyla mali zorluklar yaşamaya başlayan Getir, geçen yıl uluslararası faaliyetlerini kapatma kararı almıştı.

Pandemi sonrasında ABD ve Avrupa pazarına giren ancak tüketici talebinina azalmasıyla mali zorluklar yaşamaya başlayan Getir, geçen yıl uluslararası faaliyetlerini kapatma kararı almıştı.

Online market ve yemek sipariş uygulaması Getir, mali zorlukların ardından yemek ve dağıtım kısmını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet fonu Mubadala’ya teslim etmişti.

Online market ve yemek sipariş uygulaması Getir, mali zorlukların ardından yemek ve dağıtım kısmını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) devlet fonu Mubadala’ya teslim etmişti.

Getir, ikiye bölünmesi karşılığında Muabadala’dan 250 milyon dolar kaynak aldı.

Ancak Getir kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabı X’ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

Ancak Getir kurucusu Nazım Salur, sosyal medya hesabı X’ten dikkat çeken bir paylaşım gerçekleştirdi.

“Hukuku yok sayıyor, haklarımıza çökmek istiyor.”

“Hukuku yok sayıyor, haklarımıza çökmek istiyor.”
twitter.com

Salur, sosyal medya hesabından Mubalada’ya suçlamalarda bulundu:

“BAE devlet fonu Mubadala, Getir’i ikiye bölmek için yaptığımız anlaşmayı hukuksuzca yok sayıyor ve bizim haklarımıza çökmek istiyor. Aniden yönetimi bizde kalması gereken şirketler kıymete bindi. Hukuki süreçleri başlattık. İleride daha detaylı açıklamaları da yapacağız.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın