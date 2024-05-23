Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın, Getir Polemiği İçin Bu Kez Fatih Altaylı'ya Cevap Verdi

Benim attığım tweetlerin %90’ı futbol ve internet içerikli. Tottenham konusu da - ilk defa bir Türk şirketi PL’de bir takıma bu boyutta sponsor oldu, Gazi ve Stuttgart aynı şey değil - her ikisine de hitap ediyor. Yazmadan da araştırdım; baktım SkyNews haber yapmış, paylaştım. Üzerine Nazım doğru değil yazdı, onu da paylaştım. Fatih Altaylı’dan icazet almayacaktım herhalde tweet atarken.