Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın, Getir Polemiği İçin Bu Kez Fatih Altaylı'ya Cevap Verdi
Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın, Getir Polemiği İçin Bu Kez Fatih Altaylı'ya Cevap Verdi
Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, sosyal medyada aktif bir isim olarak son günlerde Getir'in kurucusu Nazım Salur ile yaşadığı polemikle gündeme geldi. Sosyal medyada aktif bir isim olan Aydın, bu kez Fatih Altaylı'ya bu konuda cevap verdi.
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Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, şirketini yıllar önce satarken, çalışanlarıyla da gelirini paylaşarak gündeme gelmişti.
Yatırımcı ve girişimcilik ekosisteminde danışman olarak iş hayatını sürdüren Nevzat Aydın, son günlerde Getir hakkında yaptığı yorumlarla kurucusu Nazım Salur ile yaşadığı polemikler gündeme geldi.
Çok ilgi çeken bu tartışmanın yeni olmadığı da başka platformlarda temeli olduğu da görülmüştü.
Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kişisel YouTube kanalında gündemi yorumlayan Fatih Altaylı da tartışmaya dahil oldu.
Fatih Altaylı'nın yorumu burada: Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik
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Nevzat Aydın da yine sosyal medyadan cevap verdi: "Sevgili Fatih Altaylı, dünkü Getir yorumumu gereksiz bulmuş. Arada bir bana geçirir sağ olsun. Hiç tanışmadık ama bayağı severim duruşunu."
Fatih Altaylı'nın da vereceği cevap bu konuyu uzatır mı merakla izliyoruz.
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