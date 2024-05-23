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Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın, Getir Polemiği İçin Bu Kez Fatih Altaylı'ya Cevap Verdi

Yemeksepeti Kurucusu Nevzat Aydın, Getir Polemiği İçin Bu Kez Fatih Altaylı'ya Cevap Verdi

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
23.05.2024 - 10:17

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, sosyal medyada aktif bir isim olarak son günlerde Getir'in kurucusu Nazım Salur ile yaşadığı polemikle gündeme geldi. Sosyal medyada aktif bir isim olan Aydın, bu kez Fatih Altaylı'ya bu konuda cevap verdi.

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Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, şirketini yıllar önce satarken, çalışanlarıyla da gelirini paylaşarak gündeme gelmişti.

Yemeksepeti kurucusu Nevzat Aydın, şirketini yıllar önce satarken, çalışanlarıyla da gelirini paylaşarak gündeme gelmişti.

Yatırımcı ve girişimcilik ekosisteminde danışman olarak iş hayatını sürdüren Nevzat Aydın, son günlerde Getir hakkında yaptığı yorumlarla kurucusu Nazım Salur ile yaşadığı polemikler gündeme geldi.

Yatırımcı ve girişimcilik ekosisteminde danışman olarak iş hayatını sürdüren Nevzat Aydın, son günlerde Getir hakkında yaptığı yorumlarla kurucusu Nazım Salur ile yaşadığı polemikler gündeme geldi.

Konuya dair detaylar burada.

Çok ilgi çeken bu tartışmanın yeni olmadığı da başka platformlarda temeli olduğu da görülmüştü.

Çok ilgi çeken bu tartışmanın yeni olmadığı da başka platformlarda temeli olduğu da görülmüştü.

İşte bakınız.

Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kişisel YouTube kanalında gündemi yorumlayan Fatih Altaylı da tartışmaya dahil oldu.

Habertürk'ten ayrıldıktan sonra kişisel YouTube kanalında gündemi yorumlayan Fatih Altaylı da tartışmaya dahil oldu.

'Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik' başlığıyla konuyu yorumlayan Altaylı, Getir'in durumunu anlatırken, Nevzat Aydın için de sosyal medyada aktif olmasını Özgür Demirtaş'a benzeterek yorumladı. Altaylı, Aydın'ın yorumladığı ve paylaştığı haberin artık kendisinin rakibi olmayan bir firma üzerinden yapmasını 'çiğlik' olarak niteledi.

Fatih Altaylı'nın yorumu burada: Getir ve Yemeksepeti kurucuları arasında polemik

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Nevzat Aydın da yine sosyal medyadan cevap verdi: "Sevgili Fatih Altaylı, dünkü Getir yorumumu gereksiz bulmuş. Arada bir bana geçirir sağ olsun. Hiç tanışmadık ama bayağı severim duruşunu."

Nevzat Aydın da yine sosyal medyadan cevap verdi: "Sevgili Fatih Altaylı, dünkü Getir yorumumu gereksiz bulmuş. Arada bir bana geçirir sağ olsun. Hiç tanışmadık ama bayağı severim duruşunu."
twitter.com

Benim attığım tweetlerin %90’ı futbol ve internet içerikli. Tottenham konusu da - ilk defa bir Türk şirketi PL’de bir takıma bu boyutta sponsor oldu, Gazi ve Stuttgart aynı şey değil - her ikisine de hitap ediyor. Yazmadan da araştırdım; baktım SkyNews haber yapmış, paylaştım. Üzerine Nazım doğru değil yazdı, onu da paylaştım. Fatih Altaylı’dan icazet almayacaktım herhalde tweet atarken.

Fatih Altaylı'nın da vereceği cevap bu konuyu uzatır mı merakla izliyoruz.

Fatih Altaylı'nın da vereceği cevap bu konuyu uzatır mı merakla izliyoruz.
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