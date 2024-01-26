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Nusret’ten Yunan Yıldıza Milyonluk Saat Hediyesi: Mekanın Açılışında Konser Vermişti

Nusret’ten Yunan Yıldıza Milyonluk Saat Hediyesi: Mekanın Açılışında Konser Vermişti

Nusret
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.01.2024 - 11:13

Lüks restoranların sahibi Nusret, yeni mekanının açılışında ücretsiz olarak sahneye çıkan Yunan sanatçı Antonis Remos’a dünyaca ünlü markanın saatini hediye etti. Hediye edilen Patek Philippe marka saatin fiyatının 40 bin dolar olduğu iddia edildi.

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Nusret, ismi Kalimera olan yeni mekanını İstanbul Nişantaşı’nda açtı. Mekanın açılışına birçok ünlü isim de katıldı.

Nusret, ismi Kalimera olan yeni mekanını İstanbul Nişantaşı’nda açtı. Mekanın açılışına birçok ünlü isim de katıldı.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ, Nişantaşı’ndaki Park Hyatt Hotel Maçka Palas içinde bir Yunan restoranı olarak konumlanan Kalimera’nın açılışına Nusret’in yakın arkadaşı Antonis Remos’un da katıldığını yazdı.

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ, Nişantaşı’ndaki Park Hyatt Hotel Maçka Palas içinde bir Yunan restoranı olarak konumlanan Kalimera’nın açılışına Nusret’in yakın arkadaşı Antonis Remos’un da katıldığını yazdı.

Nusret Gökçe’ye jest yapan Remos, açılışta verdiği mini konserden de ücret almamış.

Nusret Gökçe’ye jest yapan Remos, açılışta verdiği mini konserden de ücret almamış.

Nusret Gökçe, Remos’un jestinin altında kalmamış ve büyük bir sürpriz hazırlamış. Gökçe, ünlü sanatçıya Patek Philippe marka bir saat hediye etmiş.

Nusret Gökçe, Remos’un jestinin altında kalmamış ve büyük bir sürpriz hazırlamış. Gökçe, ünlü sanatçıya Patek Philippe marka bir saat hediye etmiş.

Patek Philippe, dünyanın en prestijli saat markalarından biri olarak biliniyor. Seçilen modelin ise 40 bin dolar değerinde olduğu söyleniyor.

Patek Philippe, dünyanın en prestijli saat markalarından biri olarak biliniyor. Seçilen modelin ise 40 bin dolar değerinde olduğu söyleniyor.

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Bozkurt

Şimdi tabii fakirler bilmez. Bu saatler özel yapımdır ve sizi istediğiniz zaman dilimine ışınlar. Sadece saati göstersin diye alınmıyor bunlar.

mamamia

😂😂