Nusret’ten Yunan Yıldıza Milyonluk Saat Hediyesi: Mekanın Açılışında Konser Vermişti

Lüks restoranların sahibi Nusret, yeni mekanının açılışında ücretsiz olarak sahneye çıkan Yunan sanatçı Antonis Remos’a dünyaca ünlü markanın saatini hediye etti. Hediye edilen Patek Philippe marka saatin fiyatının 40 bin dolar olduğu iddia edildi.