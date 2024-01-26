Nusret’ten Yunan Yıldıza Milyonluk Saat Hediyesi: Mekanın Açılışında Konser Vermişti
Nusret’ten Yunan Yıldıza Milyonluk Saat Hediyesi: Mekanın Açılışında Konser Vermişti
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nusret, ismi Kalimera olan yeni mekanını İstanbul Nişantaşı’nda açtı. Mekanın açılışına birçok ünlü isim de katıldı.
Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ, Nişantaşı’ndaki Park Hyatt Hotel Maçka Palas içinde bir Yunan restoranı olarak konumlanan Kalimera’nın açılışına Nusret’in yakın arkadaşı Antonis Remos’un da katıldığını yazdı.
Nusret Gökçe’ye jest yapan Remos, açılışta verdiği mini konserden de ücret almamış.
Nusret Gökçe, Remos’un jestinin altında kalmamış ve büyük bir sürpriz hazırlamış. Gökçe, ünlü sanatçıya Patek Philippe marka bir saat hediye etmiş.
Patek Philippe, dünyanın en prestijli saat markalarından biri olarak biliniyor. Seçilen modelin ise 40 bin dolar değerinde olduğu söyleniyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Şimdi tabii fakirler bilmez. Bu saatler özel yapımdır ve sizi istediğiniz zaman dilimine ışınlar. Sadece saati göstersin diye alınmıyor bunlar.
😂😂