Nursema'nın Şerbo Fragmanındaki Halinden İlker Ayrık'ın İtiraflarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
24 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasının çekimleri sırasında yaşanan ve televizyonda yayınlanmayan anlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Başak ve Fatih bebeklerini kaybetti.
Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor.
Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunucusu İlker Ayrık, program hakkında yıllar sonra dikkat çekici itiraflarda bulundu.
Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Ceren Karakoç, Nursema karakteriyle 145. bölümde geri dönüyor.
Arka Sokaklar'da 15 sezon boyunca Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'ten sürpriz Arka Sokaklar paylaşımı geldi.
Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda yaşanan oyuncu değişikliklerinden biri de Çimen karakterinde olmuştu.
23 Ekim Cuma akşamının reyting sonuçları belli oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde izleyicilerin merak ettiği önemli bir sır açığa çıktı.
Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm fragmanında Nursema, mezarlıktaki Asil'in karşısına çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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