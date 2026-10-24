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Nursema'nın Şerbo Fragmanındaki Halinden İlker Ayrık'ın İtiraflarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Nursema'nın Şerbo Fragmanındaki Halinden İlker Ayrık'ın İtiraflarına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
24.10.2026 - 15:54
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

24 Ekim Cumartesi günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasının çekimleri sırasında yaşanan ve televizyonda yayınlanmayan anlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İlker Ayrık, Ben Bilmem Eşim Bilir yarışmasının çekimleri sırasında yaşanan ve televizyonda yayınlanmayan anlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bir dönemin sevilen yarışması Ben Bilmem Eşim Bilir ile hafızalara kazınan İlker Ayrık, programda yaşanan ancak ekrana yansımayan anları yıllar sonra anlattı. Pınar Altuğ Atacan ve Yağmur Atacan'ın YouTube kanalına konuk olan ünlü sunucu, araba ödülünün sahibini bulduğu final oyununda yaşananları paylaştı. Ayrık'ın, arabayı kazanamayan bir kadın yarışmacının eşine söylediklerini anlatması sohbetin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Başak ve Fatih bebeklerini kaybetti.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Başak ve Fatih bebeklerini kaybetti.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Fatih ve Başak'ın bebeklerini kaybetmesi izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Çiftin bebeklerinin mezarını ziyaret ettiği sahnelerin ardından Fatih'in babası Abdullah'a söylediği sözler ise tartışma yarattı. İzleyiciler, Fatih'in ilk sezonda Doğa'yla birlikte yaşadığı bebek kaybını hatırlatarak dizideki süreklilik sorununa dikkat çekti.

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Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor.

Gönül Dağı dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katılıyor.

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, yedinci sezonunda da oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşan dizinin hikâyesine yeni bir karakter dahil oluyor. Kasabanın zengin ailelerinden birinin oğlu olarak izleyici karşısına çıkacak Serhat karakterinin, Bilge Su Kural'ın canlandırdığı Aslı için geleceği öğrenildi.

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Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunucusu İlker Ayrık, program hakkında yıllar sonra dikkat çekici itiraflarda bulundu.

Ben Bilmem Eşim Bilir'in sunucusu İlker Ayrık, program hakkında yıllar sonra dikkat çekici itiraflarda bulundu.

Bir dönemin sevilen yarışma programlarından Ben Bilmem Eşim Bilir ile hafızalara kazınan İlker Ayrık, yıllar sonra programda yaşananları anlattı. Pınar Altuğ Atacan ve Yağmur Atacan'ın YouTube kanalına konuk olan ünlü sunucu, kadın yarışmacıların eşlerine gösterdiği tepkilerin zamanla programın dikkat çeken unsurlarından birine dönüştüğünü söyledi. Ayrık'ın “Televizyon tarihinde erkeğin şiddet gördüğü tek program benim programım” sözleri ise sohbetin en dikkat çekici anlarından biri oldu.

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Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Ceren Karakoç, Nursema karakteriyle 145. bölümde geri dönüyor.

Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılan Ceren Karakoç, Nursema karakteriyle 145. bölümde geri dönüyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm fragmanında izleyicileri şaşırtan bir gelişme yaşandı. Diziden ayrılan Nursema'nın yeniden ortaya çıkması dikkat çekerken Asil'le karşılaştığı sahne sosyal medyada eleştirildi. Bazı izleyiciler, Nursema gibi önemli bir karakterin dönüşünün daha çarpıcı bir sahneyle gerçekleşmesi gerektiğini savundu.

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Arka Sokaklar'da 15 sezon boyunca Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'ten sürpriz Arka Sokaklar paylaşımı geldi.

Arka Sokaklar'da 15 sezon boyunca Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik'ten sürpriz Arka Sokaklar paylaşımı geldi.

Arka Sokaklar dizisinde 15 sezon boyunca Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş'i canlandıran Yüsra Geyik, yıllar sonra yaptığı nostaljik paylaşımla dikkat çekti. 2021 yılında diziden ayrılan ve şimdilerde Altı Üstü İstanbul kadrosunda yer alan oyuncu, Arka Sokaklar'daki eski evine giderek o anları takipçileriyle paylaştı.

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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda yaşanan oyuncu değişikliklerinden biri de Çimen karakterinde olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda yaşanan oyuncu değişikliklerinden biri de Çimen karakterinde olmuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda Selin Türkmen'in yerine Çimen karakterine hayat vermeye başlayan Asena Keskinci, dizi setindeki ilk günlerini anlattı. Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a konuşan oyuncu, yıllardır birlikte çalışan bir ekibe sonradan dahil olmanın kendisinde nasıl bir his uyandırdığını ve oyuncu arkadaşlarının kendisini nasıl karşıladığını açıkladı.

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23 Ekim Cuma akşamının reyting sonuçları belli oldu.

23 Ekim Cuma akşamının reyting sonuçları belli oldu.

Cuma akşamlarının iki iddialı yapımı Taşacak Bu Deniz ve Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle tüm kategorilerde düşüş yaşadı. Taşacak Bu Deniz, reyting kaybına rağmen üç kategoride de zirvedeki yerini korurken senarist değişikliğinin ardından yükselişe geçen Kızılcık Şerbeti'nin son sonuçları dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde izleyicilerin merak ettiği önemli bir sır açığa çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde izleyicilerin merak ettiği önemli bir sır açığa çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Başak'ın geçmişine dair büyük bir sır açığa çıktı. Ünal ailesinden intikam almak için hikâyeye dahil olan Lider'le karşılaşan Başak'ın geçmişe döndüğü sahneler, Cemo'nun babasının kim olduğunu ortaya çıkardı. Başak'ın hamileyken yaşadığı olaylar ise dikkat çekti.

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Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm fragmanında Nursema, mezarlıktaki Asil'in karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölüm fragmanında Nursema, mezarlıktaki Asil'in karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde ölü bilinen Nursema, 145. bölüm fragmanında Asil'in karşısına dikildi. Mezarlıktaki yüzleşmede Nursema'nın ağzından çıkan sözler, Asil'in sezon boyunca yaptıklarını yeniden gündeme taşıdı. Peki seyircinin günlerdir konuştuğu teori doğru mu çıktı?

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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