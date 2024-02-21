Nurettin Yıldız'ın "Evleneceğim Kişi Hayırlı mı?" Sorusuna Verdiği Yanıt Gündem Oldu!
Nurettin Yıldız'ın "Evleneceğim Kişi Hayırlı mı?" Sorusuna Verdiği Yanıt Gündem Oldu!
Fetva meclisi isimli internet sitesinde 'Evleneceğim kişinin hayırlı olmadığını hocalar bilebilir mi?' sorusunu soran bir kullanıcıya Nurettin Yıldız'ın verdiği yanıt gündem oldu.
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Çocuk evliliklerini savunan Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız'ı yaptığı skandal açıklamarı nedeniyle yakından tanıyoruz.
İslâm ahlâkı, teşkilât eğitimi, ümmet şuuru gibi konularda yüzlerce seminer ve konferans veren Nurettin Yıldız, Fetva meclisi isimli bir internet sitesinde de kendisine sorulan dini soruları yanıtlıyor, fetva veriyor.
O İnternet sitesinde ise sorulan bir soru ve Nurettin Yıldız'ın cevabı gündem oldu.
Bir kullanıcı "Hocam ben bir kadınla evlilik kararı aldım ve bir hocaya benim için hayırlı olup olmadığını sordum. Kendisi “Bu kız senin nasibin değil ne yaparsan yap olmaz.” dedi. Böyle bir şey var mı?" sorusunu yöneltti.
Nurettin Yıldız ise "Kafadan Atmış" yanıtını vererek başka hiçbir şey yazmadı.
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Yıldız'ın bu cevabı ise sosyal medyada gündem oldu.
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