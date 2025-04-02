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Nisan Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

etiket Nisan Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
02.04.2025 - 21:10

Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇

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Doğduğun günü öğrenelim.

Eda Baba- Her Şey Seninle Güzel

Kenan Doğulu- Şans Meleğim

Hepsi- Çok Güzelsin

Cam Bonomo- Dem

Can Bonomo- Güneş

Can Bonomo- İyi ki Doğdun

Sezen Aksu- Canımsın Sen

Melike Şahin- Öpmem Lazım

Işın Karaca- Başka Bahar

Ajda Pekkan- Baksana Talihe

Bendeniz- Müjdeler Ver

Güliz Ayla- Bahsetmem Lazım

Mustafa Sandal- Denize Doğru

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miray soysal
miray soysal
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