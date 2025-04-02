Nisan Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!
Nisan Ayında Doğduğun Günü Seç, Sana Bir Şarkı Armağan Edelim!
Her doğum günü, özel ve anlamlı bir gün olarak hatırlanır. Şimdi, senin için bu özel günü daha da renklendirecek bir şarkıyı keşfetmeye ne dersin? Doğduğun günü seç, ve sana bizden hediye bir şarkı önerelim!👇
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Doğduğun günü öğrenelim.
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Eda Baba- Her Şey Seninle Güzel
Kenan Doğulu- Şans Meleğim
Hepsi- Çok Güzelsin
Cam Bonomo- Dem
Can Bonomo- Güneş
Can Bonomo- İyi ki Doğdun
Sezen Aksu- Canımsın Sen
Melike Şahin- Öpmem Lazım
Işın Karaca- Başka Bahar
Ajda Pekkan- Baksana Talihe
Bendeniz- Müjdeler Ver
Güliz Ayla- Bahsetmem Lazım
Mustafa Sandal- Denize Doğru
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