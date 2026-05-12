article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Nilüfer'in Duygulara Dokunan Sesiyle "Sensiz Olmaz" Albümü

etiket Nilüfer'in Duygulara Dokunan Sesiyle "Sensiz Olmaz" Albümü

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
12.05.2026 - 17:01

Bazı sesler vardır, yıllar geçse de aynı yerden dokunur insana. Nilüfer’in 'Sensiz Olmaz' albümü de tam olarak böyle bir his bırakıyor. Aşkın kırgın hâli, özlemi, kabullenişi ve içten içe güçlenmeyi bir arada taşıyor. Her şarkı sanki başka bir hikâyeden geliyor ama hepsi kalbin aynı yerine dokunuyor. Gel, bu albümün içinde biraz kaybolalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sensiz Olmaz

Bu şarkı aşkın en çaresiz hâlini anlatıyor. Onsuz olmuyor ama onunla da her şey kolay değil gibi bir his var. Dinledikçe insanın içi hafif sızlıyor. Sanki kalp kendi kendine “vazgeçemiyorum” diyor.

2. Ta Uzak Yollardan

Mesafelerin sadece kilometre olmadığını hatırlatan bir şarkı. Bazen insanlar yakınken bile uzak olur ya, tam o duyguyu veriyor. İçinde hem özlem hem de bir parça kabulleniş var. Dinledikçe insan geçmişe gidiyor.

3. Hatıralar Hayal Oldu

Zamanın nasıl her şeyi değiştirdiğini çok sade bir şekilde anlatıyor. Bir zamanlar gerçek olan şeylerin şimdi sadece anı kalması biraz can yakıyor. Şarkı ilerledikçe o “geri dönüş yok” hissi daha çok hissediliyor. Tam bir geçmişle yüzleşme hâli.

4. Pişman Etme

Burada biraz daha güçlü bir ses var. İçinde bir uyarı, bir sitem ve biraz da kendini koruma çabası hissediliyor. Sevgi hâlâ var ama artık sınırlar da çizilmiş. İnsan dinlerken “ben de böyle hissetmiştim” diyor.

5. Sende Gözüm Yok

Bu şarkı bir nevi kendini ikna etme hali gibi. Söylenenle hissedilen arasında ince bir fark var. İnsan gerçekten vazgeçmiş mi yoksa kendine mi söylüyor, tam belli değil. İşte o kararsızlık şarkının en gerçek kısmı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Dönsen Bile

Kapı kapanmış ama izleri hâlâ duruyor. Geri gelsen bile hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını anlatıyor. İçinde hem kırgınlık hem de net bir duruş var. Bu şarkı, kalbin geç de olsa kendini korumayı öğrendiği an gibi.

7. İntizar

Beklemek… ama umudu da yavaş yavaş kaybetmek. Şarkı boyunca o içten içe eriyen sabrı hissediyorsun. Ne tam vazgeçiş var ne de tam bir umut. İşte o arada kalmışlık insanı en çok yoran şey.

8. Tanrım

Burada duygular biraz daha derinleşiyor. İnsan bazen çaresizlikten içinden geçenleri bir yere bırakmak ister ya, tam o hissi veriyor. Sözler daha içsel, daha ağır. Dinledikçe insan kendi içine dönüyor.

9. Benim İçin Öldün Artık

Bu şarkı bir kopuşun en sert hâli. İçinde çok büyük bir kırgınlık ve kesin bir bitiş var. Artık geri dönüş ihtimali bile yok gibi. İnsan dinlerken “işte burası son” diyor.

10. Aşk Kitabı

Aşkın tüm hâllerini sanki tek bir yerde toplamış gibi. Hem güzel tarafını hem de zor yanını anlatıyor. Biraz nostaljik, biraz öğretici bir havası var. Dinledikçe insan kendi aşk hikâyesini düşünüyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Neredesin Nerede

Albümün en saf özlem hissini taşıyan şarkılarından biri. Birini aramak ama bulamamak… hem fiziksel hem duygusal bir boşluk var. İçinde sessiz bir çağrı hissediliyor. Dinledikçe insanın içi hafif burkuluyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın