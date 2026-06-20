Nikola Tesla’nın 3-6-9 Sayılarına Takıntısının Sebebi Neydi?
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Elektrik motorları, radyo ve alternatif akım şebekesi gibi modern dünyayı şekillendiren icatların babası Nikola Tesla, sadece bilimsel başarılarıyla değil; günlük hayatındaki sıra dışı takıntılarıyla da tarih sayfalarında yer alıyor. Tesla’nın 'Evrenin anahtarı' olarak nitelendirdiği 3, 6 ve 9 sayılarının gizemi, günümüzde sosyal medya çağında bile bir akım olarak yaşatılmaya devam ediyor.
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Nikola Tesla’yı yakından tanıyanlar, onun olağanüstü zekasının yanında oldukça garip huyları olduğunu sıklıkla dile getirirdi.
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Tesla’nın "Eğer 3, 6 ve 9 sayılarının ihtişamını anlayabilseydiniz, evrenin anahtarına sahip olurdunuz" dediği rivayet edilir.
Tesla’nın Formülü Sosyal Medyada: 3-6-9 Tezahür Yöntemi
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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