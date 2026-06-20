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Nikola Tesla’nın 3-6-9 Sayılarına Takıntısının Sebebi Neydi?

Nikola Tesla’nın 3-6-9 Sayılarına Takıntısının Sebebi Neydi?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.06.2026 - 10:01
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Elektrik motorları, radyo ve alternatif akım şebekesi gibi modern dünyayı şekillendiren icatların babası Nikola Tesla, sadece bilimsel başarılarıyla değil; günlük hayatındaki sıra dışı takıntılarıyla da tarih sayfalarında yer alıyor. Tesla’nın 'Evrenin anahtarı' olarak nitelendirdiği 3, 6 ve 9 sayılarının gizemi, günümüzde sosyal medya çağında bile bir akım olarak yaşatılmaya devam ediyor.

Kaynak Kaynak2

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Nikola Tesla’yı yakından tanıyanlar, onun olağanüstü zekasının yanında oldukça garip huyları olduğunu sıklıkla dile getirirdi.

Nikola Tesla’yı yakından tanıyanlar, onun olağanüstü zekasının yanında oldukça garip huyları olduğunu sıklıkla dile getirirdi.

Geceleri sadece iki saat uyuyan ünlü mucit, yemeğinden bir ısırık almadan önce çatalındaki yiyeceğin tam hacmini hesaplar, masadaki tüm nesneler için aynı matematiksel işlemi uygulardı.

Ancak en büyük takıntısı 3, 6 ve 9 sayıları üzerindeydi. Tesla:

  • Ellerini her seferinde üçer kez yıkar,

  • Bir otelde konaklayacağı zaman oda numarasının mutlaka 3 ile bölünebilen bir sayı olmasını şart koşardı.

Dışarıdan bakıldığında modern tıbbın Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) olarak adlandırabileceği bu durum, Tesla için basit bir takıntıdan çok daha fazlasıydı; kutsal ve bilimsel bir arka plana sahipti.

Tesla’nın "Eğer 3, 6 ve 9 sayılarının ihtişamını anlayabilseydiniz, evrenin anahtarına sahip olurdunuz" dediği rivayet edilir.

Tesla’nın "Eğer 3, 6 ve 9 sayılarının ihtişamını anlayabilseydiniz, evrenin anahtarına sahip olurdunuz" dediği rivayet edilir.

Ünlü deha için bu sayılar dini bir motif değil, evrenin tüm gizemlerini barındıran köşe taşlarıydı. Tesla; evreni çözmenin yolunun enerji, frekans ve titreşim üçlüsünden geçtiğine inanıyordu ve bu üç kavramı 3-6-9 sayılarıyla özdeşleştiriyordu.

Tarih boyunca Mısır Piramitleri'nin üçgen geometrisinden, Hristiyanlıktaki teslis (baba, oğul, kutsal ruh) inancına kadar bu sayıların izine rastlansa da, Tesla konuyu tamamen matematiksel ve kozmik bir boyutta ele alıyordu.

Tesla’nın Formülü Sosyal Medyada: 3-6-9 Tezahür Yöntemi

Tesla’nın Formülü Sosyal Medyada: 3-6-9 Tezahür Yöntemi

Günümüzde Tesla’nın bu matematiksel yaklaşımı, modern kişisel gelişim dünyası ve sosyal medyada 'Çekim Yasası' ile birleşerek popüler bir akıma dönüştü. Platon, Newton ve Einstein gibi isimlerin de üzerinde kafa yorduğu 'ne ekersen onu biçersin' felsefesi, günümüzde 3-6-9 yöntemi ile uygulanıyor.

Bilimsel olmaktan ziyade ruhsal bir 'olumlama' metodu olarak kabul gören bu modern yöntemin işleyişi ise şu şekilde:

Sürecin ilk basamağını oluşturan 3 sayısı, kişinin hayatına çekmek istediği 3 net dileği belirlemesini simgeliyor. Ancak buradaki en önemli kural, cümleleri 'istiyorum' gibi geleceğe yönelik değil, sanki o hedefe çoktan ulaşılmış gibi şimdiki zaman kipiyle ('Mutluyum' veya 'Başarılıyım') kurmak.

Ardından devreye giren 6 sayısı ise bu dileklerin gün içindeki tekrar sıklığını belirliyor. Kişi, belirlediği olumlamaları gün boyunca, gelişigüzel bir şekilde mırıldanmak yerine, tamamen odaklanarak ve inanarak tam 6 kez sesli veya içinden tekrarlıyor.

Yöntemin son halkası olan 9 sayısı ise zamanlamayı yönetiyor. Ritüelin amacına ulaşması için her bir cümlenin veya mantranın üzerinde en az 9 saniye boyunca derinlemesine düşünülmesi ve o hissin kalpten hissedilmesi gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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