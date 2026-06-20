Nikola Tesla’nın 3-6-9 Sayılarına Takıntısının Sebebi Neydi?

Günümüzde Tesla’nın bu matematiksel yaklaşımı, modern kişisel gelişim dünyası ve sosyal medyada 'Çekim Yasası' ile birleşerek popüler bir akıma dönüştü. Platon, Newton ve Einstein gibi isimlerin de üzerinde kafa yorduğu 'ne ekersen onu biçersin' felsefesi, günümüzde 3-6-9 yöntemi ile uygulanıyor.

Bilimsel olmaktan ziyade ruhsal bir 'olumlama' metodu olarak kabul gören bu modern yöntemin işleyişi ise şu şekilde:

Sürecin ilk basamağını oluşturan 3 sayısı, kişinin hayatına çekmek istediği 3 net dileği belirlemesini simgeliyor. Ancak buradaki en önemli kural, cümleleri 'istiyorum' gibi geleceğe yönelik değil, sanki o hedefe çoktan ulaşılmış gibi şimdiki zaman kipiyle ('Mutluyum' veya 'Başarılıyım') kurmak.

Ardından devreye giren 6 sayısı ise bu dileklerin gün içindeki tekrar sıklığını belirliyor. Kişi, belirlediği olumlamaları gün boyunca, gelişigüzel bir şekilde mırıldanmak yerine, tamamen odaklanarak ve inanarak tam 6 kez sesli veya içinden tekrarlıyor.

Yöntemin son halkası olan 9 sayısı ise zamanlamayı yönetiyor. Ritüelin amacına ulaşması için her bir cümlenin veya mantranın üzerinde en az 9 saniye boyunca derinlemesine düşünülmesi ve o hissin kalpten hissedilmesi gerekiyor.