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Nihayet Vizyona Giren Dune 2'nin Tadı Damağınızda Kaldıysa Aynı Enerjiyi Alacağınız Filmler Tam da Burada!

Nihayet Vizyona Giren Dune 2'nin Tadı Damağınızda Kaldıysa Aynı Enerjiyi Alacağınız Filmler Tam da Burada!

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
01.03.2024 - 14:29

Bir kere Dune evrenine adım attıysanız artık oradan çıkmanız çok zor olur biliyoruz. Büyüleyici atmosferiyle izleyiciyi içine çeken Dune serisi, bugün vizyona giren ikinci filmiyle de fırtına estirmeyi başardı. Biz de sizler için Dune serisi kıvamında, sizi farklı evrenlere sürükleyecek filmleri listeledik. İyi seyirler! 👇

Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.

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20. Rebel Moon - Part One: A Child of Fire, 2023

20. Rebel Moon - Part One: A Child of Fire, 2023

IMDb: 5.6 

Özet: Galaksinin kıyısındaki barışçıl bir koloni, zalim Naip Balisarius'un orduları tarafından tehdit edildiğinde, gizemli bir geçmişi olan genç bir kadın olan Kora'yı, karşı koymalarına yardımcı olması için komşu gezegenlerden savaşçılar aramaya gönderirler.  

Oyuncular: Sofia Boutella, Jena Malone, Ed Skrein  

Yönetmen: Zack Snyder

19. Mortal Engines, 2018

19. Mortal Engines, 2018

IMDb: 6.1 

Özet: Tehlikeli kaçak Hester Shaw ile karşılaşan Tom Natsworthy artık hayatta kalmak için savaşmak zorundadır. Bu iki farklı insan hayatlarının değişmesine neden olan bir ittifak kurar. Yollarının kesişmesi beklenmedik olan bu ikilinin kurduğu ihtimal dışı ortaklık, dünyanın kaderini değiştirecektir.

Oyuncular: Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving 

Yönetmen: Christian Rivers

18. Dune, 1984

18. Dune, 1984

IMDb: 6.3 

Özet: Frank Herbert'in ünlü bilimkurgu klasiği romanından uyarlanan film, çöl gezegeni Dune'u kontrolü altına almak isteyen 3 ırkın savaşını ve gezegen halkının beklediği Mesih'in gelişini anlatıyor. 

Oyuncular: Kyle MacLachlan, Virginia Madsen, Francesca Annis 

Yönetmen: David Lynch

17. Valerian and the City of a Thousand Planets, 2017

17. Valerian and the City of a Thousand Planets, 2017

IMDb: 6.4  

ÖzetUzay polisleri Valerian ve Laureline, soyu tükenmek üzere olan bir yaratığı ele geçirmek, kaçırılan komutanlarını kurtarmak ve galaksiyi korumak için operasyona çıkar.  

Oyuncular: Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen  

Yönetmen: Luc Besson

16. The Chronicles of Riddick, 2004

16. The Chronicles of Riddick, 2004

IMDb: 6.6 

Özet: Evrenin karanlık zamanlarında geçen filmde, teker teker Necromonge ordusunun pençesine düşen gezegenlerin tek seçeneği vardır: Ya değişecek ya da yok olacaklardır. Bu seçeneği kabul etmeyenlerin tek umudu ise, birinin ortaya çıkıp Necromonge ordusunu yavaşlatmasıdır. Her şey kötüye giderken hayatta kalabilenler efsanelere sarılırlar. İyinin kötüyü yendiği efsaneler, kehanetler kulaktan kulağa yayılır. Ama bazen şeytani güçleri durdurmanın yolu onların karşısına bir başka şeytani güçle gitmekten geçer. Hal böyle olunca, sürgündeki Riddick büyük mücadele için çağırılır. 

Oyuncular: Vin Diesel, Judi Dench, Colm Feore 

Yönetmen: David Twohy

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15. John Carter, 2012

15. John Carter, 2012

IMDb: 6.6 

Özet: Bilinmeyen bir şekilde gözünü Mars gezegeninde açan John Carter, burada kendisini gezegen sakinlerinin arasında gitgide büyüyen bir savaşın ortasında bulur. Tarafların arasında Tars Tarkas ve çekici prenses Dejah Thoris de vardır. Carter yok olmanın eşiğindeki bu gezegende Barsoom’ın ve halkının kurtuluşunun kendi ellerinde olduğunu anlayacaktır. 

Oyuncular: Taylor Kitsch, Lynn Collins, Willem Dafoe 

Yönetmen: Andrew Stanton

14. Warcraft, 2016

14. Warcraft, 2016
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IMDb: 6.7 

Özet: World of Warcraft oyununun sinema filmi olan yapım farklı ırkların karşı karşıya geldiği fantastik bir dünyayı beyazperdeye taşıyor. Ork savaşçılarının ülkeleri yok olmuştur ve hayatta kalanlar yeni bir koloni oluşturmak amacıyla, Azeroth krallığının eteklerine gelirler. Azeroth krallığı barışçıl ortamdan yana olsa da eşikteki bu savaş kaçınılmazdır. İki dünyayı birleştiren kapı açıldığında, bir ordu yıkım bekler, diğeri de yok olma ihtimaliyle karşı karşıyadır. Bu karşıt gruplardan iki kahraman, ailelerinin, halklarının ve ülkelerinin kaderini belirleyecek bir çatışma yoluna girerler. 

Oyuncular: Travis Fimmel, Paula Patton, Ben Foster 

Yönetmen: Duncan Jones

13. TRON: Legacy, 2010

13. TRON: Legacy, 2010

IMDb: 6.8 

Özet: Sam Flynn, Kevin Flynn’in 27 yaşındaki teknoloji meraklısı oğlu, babasının ortadan kayboluşunu araştırır ve kendini babasının 25 yıldır yaşadığı Tron’un dijital dünyasında bulur. Kevin’in sadık sırdaşı Quorra’yla birlikte, baba ve oğul çok fazla gelişmiş ve son derece tehlikeli bir hale gelen, görsel açıdan dudak uçuklatan sanal alemde bir ölüm kalım yolculuğuna çıkarlar. 

Oyuncular: Jeff Bridges, Garrett Hedlund, Olivia Wilde 

Yönetmen: Joseph Kosinski

12. Oblivion, 2013

12. Oblivion, 2013

IMDb: 7.0 

Özet: Görkemli gelecekte, artık tanınmayacak halde olan Dünya'da, bir yandan insanoğlunu kurtarmaya çalışan bir adamın geçmişle hesaplaşması onu bir kurtuluş ve keşif yolculuğuna sürükler. Jack Harper Dünya üzerinde geriye kalan birkaç insansız hava aracı tamircisinden biridir. Scavlar olarak bilinen korkunç bir tehditle yıllarca süren savaşın ardından hayati kaynakları kurtarmak için yapılan büyük bir operasyonun parçası olan Jack'in görevi neredeyse bitmiştir. Gökyüzünde binlerce kilometre yükseklikte yaşayan ve devriye gezen Jack'in hayatı yere inen bir uzay gemisinden güzel bir yabancıyı kurtarmasıyla değişir. Kadının gelişi, Jack'in bildiği her şeyi sorgulamasına neden olan bir dizi olayı tetikler. Bu olayların sonucunda, insanlığın kaderi Jack'in ellerindedir. 

Oyuncular: Tom Cruise, Morgan Freeman, Andrea Riseborough 

Yönetmen: Joseph Kosinski

11. Prometheus, 2012

11. Prometheus, 2012

IMDb: 7.0 

Özet: Bu mitolojik dünyanın içinde bir grup kaşif, Dünya üzerindeki insanoğlunun kökenine dair bir ipucu keşfediyor. Bu ipucu gruptakileri evrenin en karanlık köşelerine heyecanlı bir yolculuk yapmaya zorluyor. Ancak yolculuğun sonunda insan ırkının geleceğini kurtarmak için korkunç bir savaşa katılmaları gerekiyor. 

Oyuncular: Noomi Rapace, Logan Marshall-Green, Michael Fassbender 

Yönetmen: Ridley Scott

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10. Tenet, 2020

10. Tenet, 2020

IMDb: 7.3   

Özet: Tenet, dünyayı büyük bir tehlikeden kurtarmak için savaşan bir kahramanın hikayesini konu ediyor. Gerçek zamanın ötesinde bir yerde uluslararası bir casusluk görevini yerine getirmeye çalışan kahraman, dünyayı kurtarabilmek için savaşmak zorunda kalır. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan daha büyük bir tehlikeyi durdurmaya çalışan kahraman, casusun alacakaranlık dünyasında zorlu bir yolculuğa çıkar.   

Oyuncular: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki   

Yönetmen: Christopher Nolan

9. Rise of the Planet of the Apes, 2011

9. Rise of the Planet of the Apes, 2011

IMDb: 7.6 

Özet: Bilim insanı Will Rodman, babasını yavaşça tüketen Alzheimer için bir tedavi bulmaya kararlıdır. Will, sonuca yakın olduğunu hissettiği için en son serumunu maymunlar üzerinde test etmeye karar verir. Test sonucunda maymun deneklerde zeka ve beyin aktivitesinde, özellikle de evcil hayvan şempanzesi Caesar'da çarpıcı artışlar fark eder. 

Oyuncular: James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto 

Yönetmen: Rupert Wyatt

8. Serenity, 2005

8. Serenity, 2005

IMDb: 7.8 

Özet: Galaksiler arasında çıkan savaşın kaybeden tarafında yer alan Yüzbaşı Malcolm Reynolds, görevinden ayrıldıktan sonra sahibi olduğu Serenity adlı uzay gemisiyle taşımacılık yapmaya başlamıştır. Kendisine çok sadık bir ekiple çalışır. Ekip üyeleri arasında kavga ve anlaşmazlıklar hiç bitmese de hepsinin ortak özelliği Malcolm Reynolds’a son derece sadık olmalarıdır. Günün birinde Serenity adlı gemisine iki yeni yolcu alır. Bunlar genç bir doktor ile telepatik güçleri olan kız kardeşidir. Pazarlık yaptıkları fiyattan fazlasını ödemişlerdir. Her ikisi de kâinata hükmeden koalisyon güçlerinin elinden kaçmayı başaran kaçaklardır. Koalisyon güçlerinin özellikle genç kızı ele geçirmek için yapmayacağı şey yoktur. 

Oyuncular: Nathan Fillion, Gina Torres, Chiwetel Ejiofor 

Yönetmen: Joss Whedon

7. Star Trek, 2009

7. Star Trek, 2009

IMDb: 7.9 

Özet: Bugüne kadar yapılmış en gelişkin uzay gemisi Atılgan’ın mürettebatının gençlik yıllarındaki ilk tanışma günlerinin inanılmaz öyküsünü anlatan “Star Trek” ile tüm zamanların en büyük macerasına hazır olun. Henüz çaylak günlerini yaşayan mürettebatımız, aksiyon, komedi ve kozmik tehlikelerle dolu bir yolculukta; insanoğlundan intikam alma misyonunu yüklenmiş şeytani güçleri durdurmanın çaresini bulmaya çalışacaklar. Galaksinin kaderi iki sıkı rakibin elindedir. Bir tarafta Iowa’daki çiftlikte doğup büyümüş, serseri ruhlu, heyecan ve macera arayan genç James T. Kirk; diğer tarafta ise her türlü duygusallığı reddeden mantık bazlı bir toplumda yetişmiş olan Spock vardır. Daha önce hiç gidilmemiş, hayal bile edilemeyen tehlikelerle dolu yolculukta mürettebatı yönetebilmek, ikisi arasında oluşacak sıradışı ama güçlü dostluğa bağlıdır. 

Oyuncular: Chris Pine, Zachary Quinto, Simon Pegg 

Yönetmen: J.J. Abrams

6. Avatar, 2009

6. Avatar, 2009

IMDb: 7.9  

Özet: Bir hırsızlık olayında ağabeyi ölen yarı felçli Jake Sully, Pandora adındaki uzak bir gezegende görevinin başına geçmeye karar verir. Bu yerde Na’vi adında giderek tükenmekte olan bir halk yaşamaktadır. Askeri bir şirket, söz konusu yeri ve oradaki kaynakları mercek altına almak üzere Avatar adında bir program oluşturmuştur. Bu program insanları kısmen insan kısmen de Na’vi haline büründürerek misyon amaçlı Pandora’ya göndermektedir. Bu sisteme gönüllü dahil olan Botanist Dr. Grace Augustine ve Jake Sully için başka bir yaşam var olacaktır. Sully, Pandora’ya geçtiği anda felçli bedeni değişime uğrayarak işlevsel hale gelir. Bu sırada Na’vi halkından Prenses Neytiri ile karşı karşıya gelen Jake, ansızın bir farkındalık yaşar ve bir araştırma misyonu ile gönderildiği bu gezegeni, kendi dünyalısından korumaya karar verir.  

Oyuncular: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver  

Yönetmen: James Cameron

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5. Mad Max: Fury Road, 2015

5. Mad Max: Fury Road, 2015

IMDb: 8.1  

Özet: Çalkantılı geçmişi Mad Max’i hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inandırmıştır. Yine de Furiosa adlı liderlerinin peşinde çorak topraklardaki savaş ortamından sürekli kaçarak hayatta kalmaya çalışan bir grubun arasına sürüklenir. Yaşadıkları ortamı zalimce yöneten Immortan Joe’dan kaçmaktadırlar. Joe ise kendisinden çalınan ve yeri doldurulamayacak derecede önemli kaybının peşindedir.  

Oyuncular: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult  

Yönetmen: George Miller

4. Blade Runner, 1982

4. Blade Runner, 1982

IMDb: 8.1   

Özet: Uzaydaki bir madende çalışan androidler, kaçıp dünyada rehine alıyorlar. Rick Deckard'ın işi onları bulup yok etmektir. Kaçanları ararken, anroidlerle insanları biribirinden ayırmak zorundadır. Aramaları sırasında kopya insanları, yani androidleri yapan şirket Tyrell Corporation hakkında gizli bilgiler elde ediyor.    

Oyuncular: Harrison Ford, Rutger Hauer, Sean Young   

Yönetmen: Ridley Scott

3. 2001: A Space Odyssey, 1968

3. 2001: A Space Odyssey, 1968

IMDb: 8.3     

Özet: Taş Devrinde gizemli siyah bir taş, primatların alet kullanmasını sağlar ve akıl için ilk adımlar atılır. 1999'da Ay astronotları başka bir siyah taş keşfederler. 2001'de Dünya ve Jüpiter arasındaki bir uzay aracında bulunan akıllı bilgisayar yaptığı hatayı gizlemeye çalışır.      

Oyuncular: Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester     

Yönetmen: Stanley Kubrick

2. Star Wars: Episode IV - A New Hope, 1977

2. Star Wars: Episode IV - A New Hope, 1977

IMDb: 8.6 

Özet: Star Wars: Bölüm IV - Yeni Bir Umut'ta Luke Skywalker, galaksiyi değiştirecek bir yolculuğa çıkar. Luke, İmparatorluğun kuruluşundan 19 yıl sonra, çöl gezegen Tatooine'de yıllardır tek başına yaşayan Obi-Wan Kenobi ile karşılaşınca, Asiler İttifakı mücadelesinin içine çekilir. Obi- Wan, Luke'u Jedi olarak eğitmeye başlarken, Luke da güzel Asi Prenses Leia'yı Darth Vader ve kötü İmparatorluğun pençesinden kurtarmak için Obi-Wan ile zorlu bir göreve girişir. 

Oyuncular: Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher 

Yönetmen: George Lucas

1. The Matrix, 1999

1. The Matrix, 1999

IMDb: 8.7   

Özet: Bilgisayar programcısı ve hacker olan Neo lakaplı Thomas Anderson, siyah takım elbiseli adamların takibindedir. Morpheus ile tanıştığında, yaşadığımız dünyanın aldatıcı olduğunu öğrenir. Neo, Trinity ve Morpheus'un yardımıyla, bu düzeni yıkmaya çalışan bir gruba katılır.   

Oyuncular: Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss   

Yönetmenler: Lana Wachowski, Lilly Wachowski

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