Nihayet Vizyona Giren Dune 2'nin Tadı Damağınızda Kaldıysa Aynı Enerjiyi Alacağınız Filmler Tam da Burada!
Nihayet Vizyona Giren Dune 2'nin Tadı Damağınızda Kaldıysa Aynı Enerjiyi Alacağınız Filmler Tam da Burada!
Bir kere Dune evrenine adım attıysanız artık oradan çıkmanız çok zor olur biliyoruz. Büyüleyici atmosferiyle izleyiciyi içine çeken Dune serisi, bugün vizyona giren ikinci filmiyle de fırtına estirmeyi başardı. Biz de sizler için Dune serisi kıvamında, sizi farklı evrenlere sürükleyecek filmleri listeledik. İyi seyirler! 👇
Kaynak: Filmlerle ilgili bilgiler, IMDb ve TMDB sitelerinden alınmıştır.
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20. Rebel Moon - Part One: A Child of Fire, 2023
19. Mortal Engines, 2018
18. Dune, 1984
17. Valerian and the City of a Thousand Planets, 2017
16. The Chronicles of Riddick, 2004
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15. John Carter, 2012
14. Warcraft, 2016
13. TRON: Legacy, 2010
12. Oblivion, 2013
11. Prometheus, 2012
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10. Tenet, 2020
9. Rise of the Planet of the Apes, 2011
8. Serenity, 2005
7. Star Trek, 2009
6. Avatar, 2009
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5. Mad Max: Fury Road, 2015
4. Blade Runner, 1982
3. 2001: A Space Odyssey, 1968
2. Star Wars: Episode IV - A New Hope, 1977
1. The Matrix, 1999
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