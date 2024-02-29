Elizabeth Hurley, Oğlunun Yönettiği Filmde Oynadı, Erotik Sahneleri Gündem Oldu: Filmin Fragmanı Yayınlandı
Elizabeth Hurley, Oğlunun Yönettiği Filmde Oynadı, Erotik Sahneleri Gündem Oldu: Filmin Fragmanı Yayınlandı
Ünlü oyuncu Elizabeth Hurley, oğlu Damian'nın ilk yönettiği ilk film olan Strictly Confidential'da rol almış, ünlü oyuncunun filmdeki erotik sahneleri gündem olmuştu. Mayıs ayında vizyona girecek olan filmin fragmanı yayınlandı.
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İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, oğlu Damian'ın yönetmenlik deneyiminde yer aldığı Strictly Confidential filmindeki erotik sahneleriyle dikkat çekti.
Film otoriteleri, 58 yaşındaki Hurley'in profesyonelliğine tam not verdi.
Fragmanda Elizabeth'in karakteri Lily, genç oyuncu Pear Chiravara'nın canlandırdığı Natasha tarafından baştan çıkarılıyor.
Film hakkında PEOPLE'a konuşan Damian, annesi Elizabeth'in yıllar önce yönetmenliğini yapacağı ilk filminde başrol oynayacağına söz verdiğini açıkladı.
Damian annesiyle çalışmakla ilgili "İşe gelip her gün birlikte çalışmak bir zevkti. Filmin tamamını çekmek için yalnızca 18 günümüz vardı, dolayısıyla ikiz benzeri telepatimiz baştan sona çok değerliydi. Böyle kararlı ve yetenekli bir oyuncu kadrosuyla yorulmadan çalışmak gerçekten ilham vericiydi. Bana güvendikleri ve inandıkları için katılan herkese sonsuza kadar minnettarım" dedi.
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Damian, çekimleri Aralık ayında Karayip adası Saint Kitts ve Nevis'te tamamlanan ilk uzun metrajlı filminde başrol oynama sözünü tuttuğu için annesine teşekkür etti.
İşte filmin fragmanı...
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