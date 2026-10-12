Nihat Ziyalan Kimdir, Neden Vefat Etti? Yeşilçam Oyuncusu Nihat Ziyalan Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Ziyalan'ın sanat yolculuğu tiyatroda başladı. Askerliğini tamamladıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu'nda sahne aldı; tiyatronun kapanmasının ardından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı.

Nihat Ziyalan Yeşilçam'a Nasıl Girdi?

1966'da çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in daveti üzerine İstanbul'a gitti. İlk sinema filmi, Güney'in Mualla Özbek için çektiği At Hırsızı Banuş oldu. Yeşilçam'da genellikle kötü adam rolleriyle tanınan Ziyalan; Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Lale Belkıs, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Selma Güneri gibi dönemin pek çok ünlü ismiyle aynı kadroda yer aldı.

Nihat Ziyalan Avustralya'ya Ne Zaman Gitti?

Ziyalan, 1980'de Avustralya'ya yerleşti ve yıllarca Sidney'de yaşadı. Burada şiir ve yazarlıkla ilgilenmeyi sürdürdü. Çukurova'ya yaptığı katkılar nedeniyle 2009'da 1. Çukurova Ödülü'ne layık görüldü.