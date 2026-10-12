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Nihat Ziyalan Kimdir, Neden Vefat Etti? Yeşilçam Oyuncusu Nihat Ziyalan Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Nihat Ziyalan Kimdir, Neden Vefat Etti? Yeşilçam Oyuncusu Nihat Ziyalan Kaç Yaşındaydı, Nereli?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
12.10.2026 - 12:28
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Yeşilçam döneminde canlandırdığı kötü adam karakterleriyle hafızalara kazınan oyuncu, şair ve yazar Nihat Ziyalan, 90 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ardından Nihat Ziyalan'ın kim olduğu, nereli olduğu, kaç yaşında vefat ettiği ve hangi filmlerde rol aldığı merak ediliyor.

İşte Nihat Ziyalan'ın hayatı, kariyeri ve projeleri...

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Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan 90 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nihat Ziyalan 90 yaşında hayatını kaybetti.

11 Ekim 2026 Pazar günü uzun yıllardır yaşadığı Avustralya'nın Sidney kentinde hayatını kaybeden Nihat Ziyalan, Yeşilçam'ın 1960'lı ve 1970'li yıllardaki tanınan isimlerinden biriydi. Oyunculuğun yanı sıra şair ve yazar kimliğiyle de bilinen sanatçı, sinemada çoğunlukla kötü adam rolleriyle hatırlanıyor.

Nihat Ziyalan Kimdir?

Nihat Ziyalan Kimdir?

Nihat Ziyalan, 26 Şubat 1936'da Adana'da doğdu. Oyunculuğun yanı sıra şiirleri, öyküleri ve romanlarıyla da tanınan sanatçı, Yeşilçam'ın 1960'lı ve 1970'li yıllardaki önemli isimlerinden biriydi. Beyazperdede çoğunlukla kötü adam karakterlerine hayat verdi.

Ziyalan, Yılmaz Güney'in çocukluk arkadaşı ve yakın dostuydu. 1966'da Güney'in daveti üzerine İstanbul'a giderek sinemaya adım attı.

Nihat Ziyalan Neden Vefat Etti?

Nihat Ziyalan Neden Vefat Etti?

Nihat Ziyalan, 11 Ekim 2026 Pazar günü Avustralya'nın Sidney kentinde 90 yaşında hayatını kaybetti. Vefat haberini Sidney'de yayın yapan Kaktüs Dergisi duyurdu.

Sanatçı, 1980 yılında yerleştiği Avustralya'da uzun yıllar Sidney'de yaşadı ve hayatının son dönemini burada geçirdi.

Nihat Ziyalan Kaç Yaşındaydı?

Nihat Ziyalan Kaç Yaşındaydı?

Nihat Ziyalan, 26 Şubat 1936'da dünyaya geldi ve vefat ettiği 11 Ekim 2026'da 90 yaşındaydı.

Nihat Ziyalan Nereli?

Nihat Ziyalan Adana doğumluydu. Çocukluk ve gençlik yıllarını Adana'da geçiren sanatçı, oyunculuğa da bu şehirde başladı. 1980'de Avustralya'ya yerleşen Ziyalan, ömrünün son yıllarında Sidney'de yaşıyordu.

Nihat Ziyalan'ın Kariyeri

Nihat Ziyalan'ın Kariyeri

Ziyalan'ın sanat yolculuğu tiyatroda başladı. Askerliğini tamamladıktan sonra Adana Şehir Tiyatrosu'nda sahne aldı; tiyatronun kapanmasının ardından Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı.

Nihat Ziyalan Yeşilçam'a Nasıl Girdi?

1966'da çocukluk arkadaşı Yılmaz Güney'in daveti üzerine İstanbul'a gitti. İlk sinema filmi, Güney'in Mualla Özbek için çektiği At Hırsızı Banuş oldu. Yeşilçam'da genellikle kötü adam rolleriyle tanınan Ziyalan; Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Lale Belkıs, Türkan Şoray, Fatma Girik ve Selma Güneri gibi dönemin pek çok ünlü ismiyle aynı kadroda yer aldı.

Nihat Ziyalan Avustralya'ya Ne Zaman Gitti?

Ziyalan, 1980'de Avustralya'ya yerleşti ve yıllarca Sidney'de yaşadı. Burada şiir ve yazarlıkla ilgilenmeyi sürdürdü. Çukurova'ya yaptığı katkılar nedeniyle 2009'da 1. Çukurova Ödülü'ne layık görüldü.

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Nihat Ziyalan Hangi Filmlerde Oynadı?

Nihat Ziyalan Hangi Filmlerde Oynadı?

Nihat Ziyalan, 1960'ların sonundan itibaren onlarca Yeşilçam filminde rol aldı. En çok tanındığı yapım, Nedim karakterine hayat verdiği Sezercik Aslan Parçası oldu. Öne çıkan filmleri şunlar:

  • At Hırsızı Banuş (1967)

  • Bin Yıllık Yol (1968)

  • Öksüz (1968)

  • Seyyit Han (Toprağın Gelini) (1968)

  • Casus Kıran (1970)

  • Dört Kabadayı (1970)

  • Koreli Kemal (1970)

  • Zagor (1970)

  • Yiğitlerin Dönüşü (1970)

  • Azrail (1971)

  • Herşey Oğlum İçin (1971)

  • Umutsuzlar (1971)

  • Sev Dedi Gözlerim (1972)

  • Sezercik Aslan Parçası (1972)

  • Üç Kağıtçılar (1972)

  • Babaların Günahı (1973)

  • Bebek Gibi Maşallah (1973)

  • Azap (Türkan Şoray'ın yönettiği film)

Nihat Ziyalan Şair ve Yazar Kimliğiyle de Tanınıyordu

Nihat Ziyalan Şair ve Yazar Kimliğiyle de Tanınıyordu

Ziyalan, oyunculuğun yanı sıra şiirleri, öyküleri ve romanlarıyla da edebiyat dünyasında yer edindi. İlk şiir kitabı Asık Yüzlünün Biri 1963'te yayımlandı.

Nihat Ziyalan'ın Kitapları Neler?

Şiir kitapları:

  • Asık Yüzlünün Biri (1963)

  • Güvercin Uçuşu (1980)

  • Avustralya'dan Şiir (1985)

  • Sevgili Şiir (2007)

  • Tomurcuk Sevda (2009)

  • Çapkın Çiçekli (2015)

  • Eve Götür Beni Nehir (2018)

  • Sevdakeş (2021)

Öykü kitapları:

  • Kısa Pantolonlu Sevda (2001)

  • Severim Pazartesileri (2004)

Roman kitapları:

  • Güneşle Damgalı (2000)

  • Menekşeli Konak (2004)

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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