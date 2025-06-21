Nihal Candan’ın Kaybı Güzellik Baskısının ve Zorbalığın Nelere Yol Açabileceğini Gösterdi

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan bir süredir yeme bozukluğuyla mücadele ediyordu. 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakımda yaşam savaşı veren Candan, ne yazık ki 30 yaşında hayatını kaybetti. Yaşadığı fiziksel değişim ve zorlayıcı süreç sosyal medyada sıkça yorumlandı. Güzellik algıları, estetik baskılar ve zorbalığın etkisi bu olayla bir kez daha tartışma konusu oldu. Candan’ın kaybı, bireylerin psikolojik kırılganlıklarını göz ardı etmenin ne denli ağır sonuçlara yol açabileceğini hatırlattı.