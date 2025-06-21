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Nihal Candan’ın Kaybı Güzellik Baskısının ve Zorbalığın Nelere Yol Açabileceğini Gösterdi

Nihal Candan’ın Kaybı Güzellik Baskısının ve Zorbalığın Nelere Yol Açabileceğini Gösterdi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.06.2025 - 16:52

Sosyal medya fenomeni Nihal Candan bir süredir yeme bozukluğuyla mücadele ediyordu. 23 kiloya kadar düşen ve yoğun bakımda yaşam savaşı veren Candan, ne yazık ki 30 yaşında hayatını kaybetti. Yaşadığı fiziksel değişim ve zorlayıcı süreç sosyal medyada sıkça yorumlandı. Güzellik algıları, estetik baskılar ve zorbalığın etkisi bu olayla bir kez daha tartışma konusu oldu. Candan’ın kaybı, bireylerin psikolojik kırılganlıklarını göz ardı etmenin ne denli ağır sonuçlara yol açabileceğini hatırlattı.

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Nihal Candan bir süredir kamuoyunun gözü önünde zorlu bir süreç geçiriyordu.

Nihal Candan bir süredir kamuoyunun gözü önünde zorlu bir süreç geçiriyordu.

29 kiloya kadar düşmesinin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılan Candan, defalarca yoğun bakıma alındı. Ancak tedavi sürecinin bazı aşamalarını reddettiği, özellikle yoğun bakımda kalmak istemediği belirtilmişti. Kalbinin ilk kez durduğu anlarda hayata tutunabilen Candan için 24 saatlik kritik süreç başlamıştı. Ancak ikinci kalp durmasının ardından yapılan müdahaleler sonuç vermedi. Sosyal medyada tanınan ismin ölüm haberini ise Sıla Doğu duyurdu.

Nihal Candan’ın ölümünün ardından, güzellik algılarının insan üzerindeki baskısı ve sosyal medyadaki zorbalığın etkileri yeniden sorgulanmaya başlandı.

Candan'ın ölümü üzerine birçok kişi, toplumsal güzellik algısına dair eleştiride bulundu.

Candan'ın ölümü üzerine birçok kişi, toplumsal güzellik algısına dair eleştiride bulundu.
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Zamanında "kilolu" hallerinin ekrana yansıtıldığını hepimiz çok iyi biliyoruz.

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Maalesef ki halk olarak psikolojik sorunların pek çoğunu, şımarıklık olarak algılama gibi bir problemimiz var.

Maalesef ki halk olarak psikolojik sorunların pek çoğunu, şımarıklık olarak algılama gibi bir problemimiz var.
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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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