Nevin Mengü’nün Yayınında ‘Zeytin Taşınır’ Demişti: Maden Şirketlerine Parayla Rapor Hazırlamış!
Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına imkan sağlayan yasa teklifi hakkındaki tartışmalar devam ederken geçtiğimiz günlerde Nevşin Mengü’nün Youtube’daki yayınına katılarak 'zeytin ağacı taşınabilir' diyen profesörün maden şirketi için rapor hazırladığı ortaya çıktı.
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Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeleri madencilik faaliyetlerine açacak olan yasa tasarısı bu hafta Meclis'e gelecek.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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