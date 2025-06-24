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Nevin Mengü’nün Yayınında ‘Zeytin Taşınır’ Demişti: Maden Şirketlerine Parayla Rapor Hazırlamış!

Nevin Mengü’nün Yayınında ‘Zeytin Taşınır’ Demişti: Maden Şirketlerine Parayla Rapor Hazırlamış!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.06.2025 - 09:51

Zeytinliklerin madenciliğe açılmasına imkan sağlayan yasa teklifi hakkındaki tartışmalar devam ederken geçtiğimiz günlerde Nevşin Mengü’nün Youtube’daki yayınına katılarak 'zeytin ağacı taşınabilir' diyen profesörün maden şirketi için rapor hazırladığı ortaya çıktı.

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Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeleri madencilik faaliyetlerine açacak olan yasa tasarısı bu hafta Meclis'e gelecek.

Zeytin ağaçlarının bulunduğu bölgeleri madencilik faaliyetlerine açacak olan yasa tasarısı bu hafta Meclis'e gelecek.

Komisyon görüşmeleri olaylı gelen yasa tasarısı Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreçlerini daha hızlı hale getirecek. 

Bu yasa teklifiyle birlikte 'zeytin ağacı taşınabilir' tartışması da gündemde. Geçtiğimiz günlerde gazeteci Nevşin Mengü'nün YouTube yayınında konuşan Prof. Dr. Mücahit Taha Özkaya, zeytinliklerin taşınabileceğini söylemişti. 

Ancak Evrensel yazarı Özer Akdemir, söz konusu profesörün zamanında madenci şirketi için parayla rapor hazırladığını yazdı. Akdemir'in yazısına göre Özkaya, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde doçent olduğu dönemde Kale Maden Şirketi için parayla rapor hazırlamış. Özkaya raporda dünyanın nadir jeolojik oluşumları arasında gösterilen, 8 bin 500 yıllık kaya resimlerine sahip Latmos (Beşparmak) Dağlarında işletilen madenlerin yöre halkının geçim kaynağı olan zeytinciliği tehdit etmediği ileri sürmüş.

ÖZER AKDEMİR'İN EVRENSEL'DEKİ YAZISININ TAMAMI

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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