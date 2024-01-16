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Netflix Aylık Paketlerine Zam Geldi: En Düşük Paket Ücreti 100 Lirayı Geçti

Netflix Aylık Paketlerine Zam Geldi: En Düşük Paket Ücreti 100 Lirayı Geçti

Netflix
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.01.2024 - 09:43

Dünyanın en çok kullanılan çevrimiçi film ve dizi izleme platformu Netflix, aylık paket ücretlerine zam yaptı. Netflix aylık en düşük paket ücreti 119,99 TL oldu. Zamlı tarife, şimdilik sadece yeni üyelerde geçerli olacak.

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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok üyesi bulunan Netflix, yeni yılın ilk zammını gerçekleştirdi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok üyesi bulunan Netflix, yeni yılın ilk zammını gerçekleştirdi.

Netflix’in sitesinden yapılan açıklamada, 99,99 TL olan en düşük temel plan fiyatı 119,99 TL oldu.

Netflix’in sitesinden yapılan açıklamada, 99,99 TL olan en düşük temel plan fiyatı 119,99 TL oldu.

Standart planın fiyatı ise 149,99 liradan 176,99 liraya yükseldi.

Standart planın fiyatı ise 149,99 liradan 176,99 liraya yükseldi.

En pahalı paket olan özel planın yeni fiyatı ise 229,99 TL oldu.

En pahalı paket olan özel planın yeni fiyatı ise 229,99 TL oldu.

Webtekno’da yer alan bilgilere göre Netflix’in zamlı ücretleri şimdilik sadece yeni üyeler için olacak.

Webtekno’da yer alan bilgilere göre Netflix’in zamlı ücretleri şimdilik sadece yeni üyeler için olacak.
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Zamlı tarifenin kısa zaman içinde mevcut üyeler için de geçerli olacağı tahmin ediliyor.

Zamlı tarifenin kısa zaman içinde mevcut üyeler için de geçerli olacağı tahmin ediliyor.

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