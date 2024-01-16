Netflix Aylık Paketlerine Zam Geldi: En Düşük Paket Ücreti 100 Lirayı Geçti
Netflix Aylık Paketlerine Zam Geldi: En Düşük Paket Ücreti 100 Lirayı Geçti
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Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de birçok üyesi bulunan Netflix, yeni yılın ilk zammını gerçekleştirdi.
Netflix’in sitesinden yapılan açıklamada, 99,99 TL olan en düşük temel plan fiyatı 119,99 TL oldu.
Standart planın fiyatı ise 149,99 liradan 176,99 liraya yükseldi.
En pahalı paket olan özel planın yeni fiyatı ise 229,99 TL oldu.
Webtekno’da yer alan bilgilere göre Netflix’in zamlı ücretleri şimdilik sadece yeni üyeler için olacak.
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Zamlı tarifenin kısa zaman içinde mevcut üyeler için de geçerli olacağı tahmin ediliyor.
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