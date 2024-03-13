Ne Kanada'ya Gidebildi, Ne Ülkesine Dönebildi! İstanbul Havalimanı'nda Yaşamaya Çalışıyor

Bir valizi ve bir çantası ile vize alanlarında yolcularla birlikte oturan, bu bölgede sürekli dolaşan ve kendisine bir çıkış yolu arayan Kaviani, Ankara'ya da gittiğini, durumu için Kanada Başkonsoloslukları'na başvurmak istediğini fakat sonuç elde edemediğini ifade ediyor.