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Ne Kanada'ya Gidebildi, Ne Ülkesine Dönebildi! İstanbul Havalimanı'nda Yaşamaya Çalışıyor

Ne Kanada'ya Gidebildi, Ne Ülkesine Dönebildi! İstanbul Havalimanı'nda Yaşamaya Çalışıyor

İran Kanada
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
13.03.2024 - 13:09

Başrolünü ünlü oyuncu Tom Hanks'in oynadığı 2004 yapımı 'Terminal' filmi İstanbul Havalimanı'nda gerçek oldu. Ülkesinden ayrılıp Kanada'ya gitmek isterken oturum izninin dolduğunu öğrenen akademisyen Dr. Shiva Kaviani, ülkesinde de  siyasi yasaklı olduğu için yaklaşık 1 aydır İstanbul Havalimanı'nda yaşamaya çalışıyor.

Kaynak: Sabah-Emir Somer

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Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan ve bir süre önce ülkesi İran'a dönen akademisyen Dr. Shiva Kaviani, iddiaya göre ülkesinde siyasi yasaklı ilan edilmesi sonrası Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi.

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan ve bir süre önce ülkesi İran'a dönen akademisyen Dr. Shiva Kaviani, iddiaya göre ülkesinde siyasi yasaklı ilan edilmesi sonrası Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geldi.

Kanada'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Kaviani, Kanada'daki oturum süresinin dolduğunu öğrendi. Yeni vize alamayan Kaviani siyasi yasaklı olduğu için ne ülkesine dönebiliyor, ne de Kanada'ya gidebiliyor.

Kanada'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na giden Kaviani, Kanada'daki oturum süresinin dolduğunu öğrendi. Yeni vize alamayan Kaviani siyasi yasaklı olduğu için ne ülkesine dönebiliyor, ne de Kanada'ya gidebiliyor.

Yaklaşık bir aydır çaresizce İstanbul Havalimanı'nda kalan Shiva Kaviani günlerdir çileli bir yaşam sürdürüyor.

Yaklaşık bir aydır çaresizce İstanbul Havalimanı'nda kalan Shiva Kaviani günlerdir çileli bir yaşam sürdürüyor.

İstanbul Havalimanı personelinin yardımcı olmaya çalıştığı Shiva Kaviani için Kanada Başkonsolosluğu ile yapılan görüşmelerden de sonuç çıkmadı. Hayati tehlikesi olduğu ifade edilen ve kimsesiz Shiva Kaviani, İstanbul Havalimanı Giden Yolcu Kontuvar Alanı'nda yaşıyor.

Bir valizi ve bir çantası ile vize alanlarında yolcularla birlikte oturan, bu bölgede sürekli dolaşan ve kendisine bir çıkış yolu arayan Kaviani, Ankara'ya da gittiğini, durumu için Kanada Başkonsoloslukları'na başvurmak istediğini fakat sonuç elde edemediğini ifade ediyor.

Bir valizi ve bir çantası ile vize alanlarında yolcularla birlikte oturan, bu bölgede sürekli dolaşan ve kendisine bir çıkış yolu arayan Kaviani, Ankara'ya da gittiğini, durumu için Kanada Başkonsoloslukları'na başvurmak istediğini fakat sonuç elde edemediğini ifade ediyor.
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Bir valizi ve bir çantası ile vize alanlarında yolcularla birlikte oturan, bu bölgede sürekli dolaşan ve kendisine bir çıkış yolu arayan Kaviani, Ankara'ya da gittiğini, durumu için Kanada Başkonsoloslukları'na başvurmak istediğini fakat sonuç elde edemediğini ifade ediyor.

Tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Shiva Kaviani, 2006-2014 arasında Türkiye, Kore, Kanada, Almanya, Hollanda, Çin, Yunanistan, Brezilya, Avusturya, İtalya, İngiltere, İspanya, Macaristan ve İsveç'te üniversiteler başta olmak üzere tıp, eğitim, felsefe, kültür ve bilim alanlarında 38 farklı uluslararası kongre, seminer ve konferansa katıldı.

Tıp üzerine kitapları ve akademik çalışmaları bulunan Shiva Kaviani, 2006-2014 arasında Türkiye, Kore, Kanada, Almanya, Hollanda, Çin, Yunanistan, Brezilya, Avusturya, İtalya, İngiltere, İspanya, Macaristan ve İsveç'te üniversiteler başta olmak üzere tıp, eğitim, felsefe, kültür ve bilim alanlarında 38 farklı uluslararası kongre, seminer ve konferansa katıldı.

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