Ne Kadar Seyahatsever Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Ne Kadar Seyahatsever Olduğunu Tahmin Ediyoruz!
Tatil planlarını en ince ayrıntısına kadar düşünür, her fırsatta valizini hazırlayıp yola çıkar mısın yoksa seyahat etmek senin için sadece bir kaçış mı? Bu testle, seyahat tutkunu ne kadar içten yaşadığını tahmin etmeye çalışacağız. Hadi başlayalım!
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1. Bir tatil planı yaparken ilk olarak neye dikkat edersin?
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2. Yurt dışında tatil yapma fırsatın olsa hangi bölgeyi tercih ederdin?
3. Tatil bavulunu ne kadar sürede hazırlarsın?
4. Tatil bütçeni nasıl belirlersin?
5. Tatilde ne kadar süre kalmayı tercih edersin?
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6. Bir sonraki tatil rotanı belirlerken en çok neyi göz önünde bulundurursun?
7. Sence yeni yerler keşfetmek için en iyi zaman nedir?
8. Yurt içinde tatile çıkmak için en çok hangi bölgeyi tercih edersin?
9. Seyahat sırasında fotoğraf çekmeyi ne kadar seviyorsun?
10. Seyahate kimlerle gitmeyi tercih edersin?
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