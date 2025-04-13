Sen Alya Albora değilsin! Evet, belki de Alya gibi cesur ve dışa dönük bir tavrın yok. Sen, genellikle sakin ve içe dönük bir kişiliğe sahipsin. Her durumda, tatsızlık çıkmaması için çoğu zaman susmayı tercih ediyorsun. Karşına çıkan sorunlarda direkt bir çatışma yaratmaktansa, ortamı yatıştırmayı ve huzuru korumayı ön planda tutuyorsun. Evindeki huzur, senin için her şeyden daha değerli. Ailenin, sevdiklerinin mutlu ve güvende olması için sürekli olarak kendinden ödün veriyorsun. Senin için önemli olan, başkalarının rahatlığı, duygusal iyilik halleri ve güven duygusudur. İnsanları kırmamak adına ekstra özen gösteriyor, kalp kırılmasın diye bazen kendi isteklerinden feragat ediyorsun. Ama bu, senin sevgi dolu ve fedakâr bir insan olmanın gücünü gösteriyor. Çünkü senin dünyanda, başkalarının mutluluğu ve huzuru senin içsel huzurundan önce gelir.