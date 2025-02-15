Ne Kadar Alçak Gönüllüsün?
Ne Kadar Alçak Gönüllüsün?
Alçak gönüllülük, insan ilişkilerinde oldukça önemli bir erdemdir. Bazı insanlar başarılardan ya da meziyetlerden bahsederken bile mütevazı kalmayı başarırken, bazıları öne çıkmayı sever. Peki, sen ne kadar alçak gönüllüsün?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Başarılarından insanlara bahseder misin?
4. Birisi seni övdüğünde nasıl tepki verirsin?
5. Başkalarının başarılarını kıskanır mısın?
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6. Bir tartışmada haklı olduğunu düşündüğünde nasıl davranırsın?
7. Seni en çok tanımlayan özellik ne olur?
8. Bir hata yaptığında bunu kabul etmekte zorlanır mısın?
9. Sosyal ortamlarda genellikle nasıl davranırsın?
10. Başarılarının senin hayatındaki önemi nedir?
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11. Sen fazla alçak gönüllüsün!
Sen alçak gönüllülükle özgüven arasında bir yerdesin!
Sen hiç alçak gönüllü değilsin!
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