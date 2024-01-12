Nagihan'ın Sercan'ı Eziklemesinden RTÜK Başkanının Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Nagihan'ın Sercan'ı Eziklemesinden RTÜK Başkanının Açıklamasına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
12 Ocak Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Survivor All Star 2024'le beraber gündemden düşmeyen Turabi geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmaya çok konuşulmuştu. Çocukluğunun ne kadar kötü geçtiğini anlatıp ağlayan Turabi sosyal medyanın gündemine otururken, Turabi'nin aynı konuşmayı 2014 Survivor'ında da yaptığı ortaya çıktı.
Survivor All Star 2024 kavga ve kaosun eksik olmadığı bir sezona 'merhaba' derken, yeni bölüm fragmanındaki büyük kavga herkesi şoke etti. Oyun sırasında düşen Sercan'ın Nagihan'la kavga etmesinin ardından Turabi'nin araya girmesiyle kavga büyürken, konseye taşınan bu olayda ipler epey gerildi.
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu ve Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman, katıldıkları lansmanda karşılıklı dans etti. İkilinin dansını gören sosyal medya kullanıcılarından da yorumlar gecikmedi.
Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında Sercan ve Nagihan kavgası dikkat çekti. Konseyde konuşulan bu kavgayla ilgili açıklama yapan Nagihan'ın Sercan'ı ezikleyen kelimeler kullanması seyircileri kızdırdı ve tepki çekti.
2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve gerek karakterleri gerekse hikayesiyle sevilen Pis Yedili'de Dilkopat karakterini oynayan Güneş Zavrak'ın son hali gündem oldu.
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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 9 milyon TL para cezası ve 2 kez yayın durdurma cezası verilen Kızıl Goncalar dizisi hakkında TV100'den Hacı Yakışıklı'ya açıklama yaptı.
Eğer 2009 yılında televizyon başına geçip İbo Show'u seyrettiyseniz muhtemelen bu skandala tanık olmuşsunuzdur. İbrahim Tatlıses ve Yıldız Tilbe arasında yaşanan bu tartışmanın bilinmeyen detaylarını sizler için anlattık.
Yıldız Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde İstanbul İçin Son Çağrı filmi ile "Yılın Sinema Oyuncusu" ödülünü alan Beren Saat'in kombini sosyal medya kullanıcıları tarafından 'özensiz' bulundu. Hadi gelin, güzel oyuncu Beren Saat'in kombinine ve gelen tepkilere birlikte bakalım...
Survivor'a bir kez katılanın ülke gündeminden düşmediği bilinen bir gerçek. Eski Survivor yarışmacısı Bozok da yarışmanın en popüler, en olaylı isimlerinden biri oldu daima. Onunla ilgili pek çok şey bilsek de eskiden ünlü bir mankenle sevgili olduğunu bilmiyorduk!
Afra Saraçoğlu, önceki akşam Elidor'un reklam yüzü olarak lansman gecesinde pembeler içinde boy gösterdi. Güzel oyuncunun kombinini kimileri hiç beğenmezken kimileri çok beğendi. Saraçoğlu'nun lansman gecesi giydiği elbisenin fiyatı ise ortaya çıktı. Görenler 'bu elbise o kadar eder mi?' dedi.
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Gündüz kuşağının sevilen isimlerinden olan Esra Erol'un programına oldukça ilginç konu ve kişiler geliyor... Bu konular Seren Serengil'in de dikkatini çekmiş olacak ki sosyal medya hesabında Esra Erol'u hedef alarak 'Toplum ahlakını bozuyor' iddiasıyla RTÜK'e şikayette bulundu!
Demet Akalın ile birlikte TV 8 ekranlarında 'Gel Konuşalım' programını sunan Jess Molho, bugün canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. Bugün programa konuk olan Tanyeli, sağlık durumu hakkında konuştukça Jess Molho'nun canlı yayın boyunca gözleri doldu. Ve daha fazla dayanamayan Jess, canlı yayında gözyaşlarını tutamadı. müsaade isteyerek kısa bir süreliğine kamera arkasına geçti.
Türk televizyon tarihine damga vuran Avrupa Yakası'nın yeniden çekilmeye başlayacağı iddiaları dizinin sevenlerini inanılmaz heyecanlandırmıştı. Efsane dizide "Tanrıverdi" karakteriyle akıllara kazınan Sarp Apak konuyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.
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