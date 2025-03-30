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Müzik Zevkine Tamamen Uyum Sağlayacak O Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Müzik Zevkine Tamamen Uyum Sağlayacak O Şarkıyı Söylüyoruz!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
30.03.2025 - 17:31

Müzik zevkini tam anlamıyla yansıtan o şarkıyı bulmaya hazır mısın? Hadi, adım adım ilerleyelim ve sonunda sana en iyi uyum sağlayacak şarkıyı keşfedelim!

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1. Bu tatlı şarkılardan birini seçerek testimize başlayalım!

2. Birini seç!

3. Hangisi?

4. Yine birini seç!

5. Çok zor bir seçim 🤔

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6. Bunlardan da birini seç bakalım... 👇

7. Sona yaklaştık!

8. Testi bitiriyoruz, son olarak aşağıdaki şarkılardan birini seç!

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miray soysal
miray soysal
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