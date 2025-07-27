Müzik Zevki Karakteri Yansıtır mı? Bilim Bu Konuda Ne Diyor?

Yapılan araştırmalara göre, Openness to Experience (deneyime açıklık) kişilik özelliği yüksek bireyler, caz, klasik, ambient ve folk gibi deneysel ve duygusal açıdan zengin türlere daha çok ilgi gösteriyor. Bu kişiler genellikle yaratıcı, entelektüel merak sahibi ve yeniliklere açık bireyler oluyor. Karmaşık melodiler alışılmadık ritimler ve derin duygusal anlatımlar onlar için bir zihinsel tatmin aracı. Dinledikleri müzikte tıpkı bir sanat eserinde olduğu gibi anlam arıyorlar. Tam da bu nedenle tekdüze pop müzikler onlara pek hitap etmiyor.