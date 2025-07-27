Müzik Zevki Karakteri Yansıtır mı? Bilim Bu Konuda Ne Diyor?
Müzik sadece ruhun gıdası değil de karakterimizin kodlarını taşıyan bir harita olabilir mi? Psikoloji ve nörobilim alanında yapılan araştırmalar bu sorunun peşine düştü ve ortaya oldukça çarpıcı sonuçlar çıktı. Görünüşe göre, bir kişinin müzik zevki, onun karakter özellikleri hakkında düşündüğümüzden çok daha fazlasını söyleyebilir. Peki, bu nasıl oluyor? Haydi detaylara birlikte bakalım!
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Psikologlar, kişilik özelliklerini tanımlamak için sıklıkla kullanılan "Big Five" modelini esas alarak müzik tercihleriyle kişilik arasında ilişki kurmaya çalıştılar.
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Açık fikirli insanlar karmaşık ve yaratıcı müzikleri seviyor.
Dışadönükler ise dans ettiren müzikleri tercih ediyorlar.
Duygusal dalgalanmalarla mücadele edenler alternatif tarzlara yöneliyor.
Sorumluluk sahibi kişiler yapısal müziklerden hoşlanıyor.
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Empatik ve nazik ruhlar ise daha çok yumuşak müzikleri tercih ediyor.
Yaşlandıkça müzik zevki değişmeye başlıyor.
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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