Mutluluk Şehri’nde Bir Güç Birliği: BÜKAG

Biz en başta bu kalıplaşmış algıyı kırmak için yola çıktık. Kadın girişimciliği sadece “evde üretim” ile sınırlı değildir. Kadın, üretimin olduğu her yerdedir. Ben hiçbir zaman kadınları “ev hanımı”, “iş kadını”, “esnaf” gibi kategorilere ayırmadım. Bu tanımların aslında onları ayrıştırdığını düşünüyorum. Oysa üretim, hepsini birleştiren en güçlü bağdır.

BÜKAG’ın çıkış noktası statülere değil, değere odaklanmaktı. Çünkü üretim varsa gelişim, ekonomi ve özgüven vardır. Farklı profiller bir araya geldiğinde rekabet değil, güç doğuyor. Bir işletme sahibinin deneyimi ile evde üretim yapan bir kadının enerjisi birleştiğinde yapı çok daha sürdürülebilir oluyor. BÜKAG bugün bir “kadın profili” değil, bir duruş tanımlıyor: Üreten Kadın.

BÜKAG bugün bir 'Girişimcilik Akademisi' gibi çalışıyor. Sosyal medya, e-ticaret ve profesyonel network eğitimlerinizle, bir sanatçının eserini veya bir esnafın ticari modelini dijital çağın diline nasıl tercüme ediyorsunuz?

Evet, BÜKAG’ı sadece bir platform olarak değil, bir “uygulamalı girişimcilik alanı” olarak görüyoruz. Artık sadece üretmek yetmiyor; doğru anlatmak ve doğru kişiye ulaşmak gerekiyor. Bizim yaptığımız şey, kadının ürettiği değeri, dijital dünyanın anlayacağı dile çevirmek. Nasıl mı?

Hikâyeleştirme: Birçok kadın ürününü anlatırken “ne yaptığını” söylüyor ama “neden tercih edilmesi gerektiğini” anlatamıyor. Biz onlara satışın esas dilinin özellikler değil, hikâyeler olduğunu öğretiyoruz. Stratejik Sosyal Medya: Biz burada sadece “fotoğraf yüklemeyi” değil, o fotoğrafın altına emeğin ruhunu koymayı öğretiyoruz. Sosyal medyayı kuru bir vitrin değil, yaşayan bir hikâye alanı olarak görüyoruz. Eğitimlerimizde kadınlara sadece “ne paylaş” demiyoruz… “neden paylaşmalısın, kime ulaşmak istiyorsun ve bu çabayı nasıl kazanca dönüştürürsün” sorularının cevabını birlikte buluyoruz. Yani biz sadece içerik üretmiyoruz; el emeğini, dijitalin diline samimiyetle tercüme ediyoruz.

Profesyonelleşme: E-ticaret tarafında ürünün sunumundan fiyatlandırmaya, güven oluşturmadan müşteri ilişkilerine kadar işi bütünsel bir boyuta taşıyoruz. Kadınlar artık sadece üretici değil, kendi markalarının yöneticisi haline geliyor. Kısacası; biz bir ürünü sadece sergilenir hâle getirmiyor, onu anlaşılır ve tercih edilir bir değere dönüştürüyoruz. “Biz” Olabilmenin Disiplini ve Gönül Köprüleri “Biz' diyebilmek kâğıt üzerinde güzel ama uygulamada zordur. Zaman zaman kişisel memnuniyetsizlikler yaşayan, sitem eden veya süreçten yorulan kadınlar mutlaka oluyordur. Bu sitemin altında yatan gerçek ihtiyacı nasıl okuyorsunuz?

Çok gerçek bir noktaya değindiniz. Çünkü “biz” olmak gerçekten kolay değil… Farklı beklentileri ve hikâyeleri olan insanları bir arada tutmak çok zor. Memnuniyetsizlikleri hiçbir zaman bir sorun olarak görmüyorum… Aksine bir sinyal olarak okuyorum. Bir kadın sitem ediyorsa, aslında orada duyulmak isteyen bir emek vardır. Mesele çoğu zaman kazanç değildir; mesele anlaşılmak, değer görmek ve “Ben buradayım, beni görüyor musunuz?” diyebilmektir. Bir diğer önemli konu da şu; herkes aynı noktadan başlamıyor. Kimi çok hızlı adapte oluyor, kimi daha fazla zamana ihtiyaç duyuyor. Bu fark bazen kıyaslamaya dönüşüyor ve o da motivasyonu düşürüyor.

Biz burada ne yapıyoruz? Önce dinliyoruz… Ama gerçekten dinliyoruz. Bizim görevimiz o sesi duymak, doğru okumak ve onu yeniden ayağa kaldıracak sistemi sunmak. Sonra kişiye özel bir yol açmaya çalışıyoruz, çünkü herkese aynı reçete işlemez. Ama bir noktada da şu netliği koruyoruz; BÜKAG bir destek alanı ama aynı zamanda bir sorumluluk alanı. Yani sadece beklenti değil, emek ve süreklilik de gerekiyor.

Kadın kadının yurdudur anlayışını, rekabetin yoğun olduğu bir dünyada nasıl bir disipline dönüştürdünüz? Mentörlük yaparken sadece işi değil, bu 'gönül kırıklıklarını' da nasıl yönetiyorsunuz?

“Kadın kadının yurdudur” çok kıymetli bir söz… ama bunu sadece bir slogan olarak bırakırsanız, bir süre sonra yerini rekabete ve kırgınlıklara bırakır. Bizim farkımız, bunu bir duygu değil bir sistem haline getirmek oldu. Önce şu netliği koyduk: BÜKAG’da herkes kendi yolunda ilerler ama kimse kimsenin yolunu kesmez. Yani destek var, ama sınırlar da var. Bu denge kurulmadan sağlıklı bir yapı oluşmuyor. Rekabeti yok etmeye çalışmadık, onu doğru yere yönlendirdik. Kıyas yerine gelişimi koyduk. “O yaptı, ben neden yapamadım?” yerine “Ben bugün dünden neyi daha iyi yapabilirim?” bakışını kazandırmaya çalıştık. Mentörlük tarafında ise sadece işe odaklanmak yeterli olmuyor, bunu çok net gördüm. Çünkü kadınlar sadece ticaret yapmıyor… aynı zamanda duygularıyla da sürecin içinde var oluyor. Beklenti, hayal, hayal kırıklığı… hepsi birlikte geliyor.

Gönül kırıklıklarını yönetmenin ilk yolu: hızlı yargılamak değil, doğru okumak. Bir kırgınlık varsa, çoğu zaman altında ya yanlış anlaşılma ya da karşılık bulamayan bir emek oluyor. Ben burada iki şeyi birlikte yürütüyorum: Birincisi empati… gerçekten anlamaya çalışmak. İkincisi ise netlik, çünkü en çok kırgınlık doğuran şey: belirsizlik. Herkese şunu açıkça söylüyoruz: BÜKAG bir destek alanı olduğu kadar bir disiplin alanıdır. Güven ve dayanışma, ancak emek ve süreklilik birleştiğinde kalıcı olur.