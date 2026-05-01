Mutluluk Şehri’nde Bir Güç Birliği: BÜKAG
İstanbul’un yorgunluğunu Marmara’nın serin sularına bıraktığı, martı seslerinin eski sayfiye anılarına karıştığı yerdir Büyükçekmece. Bir zamanların o dingin tatil beldesi, bugün 'Mutluluk Şehri' unvanını taşıyorsa, bu sadece coğrafi bir lütuf değil; sokağa, üretime ve hayata elini süren kadınların eseridir.
Bu röportaj; evinin sessizliğinden çıkıp üretimin gürültülü ama bir o kadar da onurlu sahnesine adım atan kadınların hikayesidir. Karşımda, sadece bir platformun kurucusu değil, aynı zamanda kırık dökük umutlardan sarsılmaz bir kız kardeşlik köprüsü inşa eden, kurumsal aklını anaç bir şefkatle harmanlayan bir isim var: Sevtap Parlar. BÜKAG (Büyükçekmece Kadın Girişimciler) çatısı altında, emeği sanata, sitemi güce, bireysel çabayı toplumsal bir kalkınma modeline dönüştüren bu yürüyüşün izini sürüyoruz. Şimdi, kelimeleri bir kenara bırakıp, eylemin ve emeğin dilinden konuşma vakti.
Sevtap Hanım, Büyükçekmece İstanbul’un hafızasında bir zamanların o huzurlu tatil beldesi, bugünün ise "Mutluluk Şehri" markasıyla anılan en özgün dokularından biri. Sizce bu şehrin mutluluk formülünde kadının imzası nerede? BÜKAG bu tablonun neresinde duruyor?
Genelde bu tarz oluşumlar "ev hanımlarına destek" olarak algılanır. Ancak BÜKAG çatısı altında; dükkanının kepengini açan esnaftan usta sanatçıya, işletme sahibi işverenden el sanatları uzmanına kadar uzanan "Üreten Kadın" mozaiği var. Statüsü ne olursa olsun, bu kadar farklı profili "üretim" paydasında buluşturma fikri nasıl doğdu?
Büyükçekmece bir festivaller ilçesi. Ancak o alanlarda kadınlara yer açmak büyük bir mücadele gerektiriyor. Kapıları çaldığınızda en çok neyle karşılaşıyorsunuz? Bürokrasiyi mi yoksa "Kadınlar tek ses olamaz" önyargısını mı ikna etmek daha zor oluyor?
BÜKAG kâğıt üzerinde kurulmuş bir yapı değil; yaşayan bir platform. Ancak gerek bürokratik engelleri daha hızlı aşmak gerekse kabına sığmayan bu yapıyı korumak adına, dernekleşme yönünde zaruri bir talep oluştu. Bu resmiyet süreci vizyonunuzu nasıl etkileyecek? Dernekleşmek BÜKAG’ın ruhunu değiştirir mi?
Biraz da madalyonun diğer yüzüne bakalım. Kurumsal hayattan emekli, disiplini ruhuna işlemiş halihazırda bir işveren Sevtap Parlar. Aynı zamanda bir eş, bir anne. Evdeki Sevtap, iş yerindeki Sevtap ve BÜKAG’ın başındaki Sevtap... Bunca farklı kimlik arasında mekik dokurken kendi iç dünyanızı nasıl besliyorsunuz?
Engin DAL / Seslenen Adam
'Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio'
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!