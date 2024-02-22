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Mutluluk Hormonu Serotonin Seviyesi Nasıl Artırılır?

etiket Mutluluk Hormonu Serotonin Seviyesi Nasıl Artırılır?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 10:01

Bu hayatta hepimizin tek bir gayesi var. O da mutlu olmak! Mutlu olmak için vücudumuzun yaptığı şey ise mutluluk hormonu yani serotonin salgılamak. Biz de vücudumuz daha çok serotonin salgılasın diye tatile gidiyoruz, yemek yiyoruz, arkadaşlar ediniyoruz...

Peki mutluluk hormonu serotonin seviyesi nasıl artırılır? İşte yolları:

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Güneş ışığından faydalanın!

İnsanlık tarih boyunca tüm işlerini gündüzleri halletmiş. Gündüz  toplayıcılığa çıkmış, gündüz avlanmış, gündüzleri çalışmış... Vücudumuz gün ışığını aldığında mutlu olacak şekilde evrimleşmiş. Çalışma saatlerinin uzaması ve hayat koşuşturmasının artmasıyla bir şekilde birçoğumuz güneş göremeyen bireylere dönüşüyoruz. Bu da mutsuzluk hissini artırıyor. En azından öğle aralarında özellikle çocuklar için gün ışığı almak mutlu olma seviyesini yükseltiyor!

Probiyotik içeren besinler tüketin.

Bazen beslenme alışkanlığınıza sizi anlık mutlu edecek yiyecekler ekleyebilirsiniz. Ancak ödül olarak değil de düzenli serotonin salgılanmasını ve sürekli mutluluğu istiyorsanız diyetinizde kesinlikle probiyotik içeren besinlere yer vermeniz gerekiyor.

Her şeyin başı düzenli egzersiz...

Vücudumuz mekanik bir alet gibi hareket etmeye odaklı. Uzun süre hareketsiz kalmak vücudumuzun çalışma prensibini etkiliyor ve bizi kronik mutsuzluğa sürüklüyor. Aşırı yormayacak şekilde gün aşırı egzersizler serotonin seviyenizi yükseltiyor ve mutlu olmanızı sağlıyor.

Ve tabii düzenli uyku...

Uyku en önemli ihtiyaçlarımızdan biri. İyi uyuyup uyumamak o gün içinde nasıl olacağımızı belirliyor. Eğer uykunuzu alamadıysanız günü aksi ve huzursuz geçirmeniz olası. Ancak uzmanlara göre çok uyumak da vücuda iyi gelmiyor. Bu yüzden serotonin seviyenizi artırmak istiyorsanız çok değil, ihtiyacınız kadar düzenli uyumanız gerekiyor.

Omega-3 Yağ asitlerini ihmal etmeyin!

Somon, keten tohumu, chia tohumu gibi omega-3 yağ asitleri içeren gıdalar tüketmek beyin sağlığını destekleyerek serotonin seviyelerini artırabilir.

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Güzel kokular bizi cidden mutlu ediyor.

Bazı hoş kokular serotonin salınımını artırabilir. Lavanta, bergamot ve nane gibi doğal yağları kullanarak bu etkiyi deneyebilirsiniz.

Dans etmek ruha iyi geliyor!

Kendini müziğin ritmine bırakınca eğlenemeyen insan var mı? İster bachata yap, ister halay çek! Müziğin ve dansın her türü serotonin salgılamamıza yüksek oranda etki ediyor.

Sosyal aktivitelere katılmak canlı tutuyor!

Film izlemek, sevdiğin dizinin yeni bölümü veya bir spor karşılaşması tabii ki mutlu ediyor. Ancak evde film seyretmekle dışarıda bir sinemada film seyretmek arasında da fark var. Kalabalığa karışıp, sosyalleşerek mutluluğu kalıcı hale getirmek mümkün!

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