Mutluluk Hormonu Serotonin Seviyesi Nasıl Artırılır?
Mutluluk Hormonu Serotonin Seviyesi Nasıl Artırılır?
Bu hayatta hepimizin tek bir gayesi var. O da mutlu olmak! Mutlu olmak için vücudumuzun yaptığı şey ise mutluluk hormonu yani serotonin salgılamak. Biz de vücudumuz daha çok serotonin salgılasın diye tatile gidiyoruz, yemek yiyoruz, arkadaşlar ediniyoruz...
Peki mutluluk hormonu serotonin seviyesi nasıl artırılır? İşte yolları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güneş ışığından faydalanın!
Probiyotik içeren besinler tüketin.
Her şeyin başı düzenli egzersiz...
Ve tabii düzenli uyku...
Omega-3 Yağ asitlerini ihmal etmeyin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Güzel kokular bizi cidden mutlu ediyor.
Dans etmek ruha iyi geliyor!
Sosyal aktivitelere katılmak canlı tutuyor!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın