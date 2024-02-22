Bu hayatta hepimizin tek bir gayesi var. O da mutlu olmak! Mutlu olmak için vücudumuzun yaptığı şey ise mutluluk hormonu yani serotonin salgılamak. Biz de vücudumuz daha çok serotonin salgılasın diye tatile gidiyoruz, yemek yiyoruz, arkadaşlar ediniyoruz...

Peki mutluluk hormonu serotonin seviyesi nasıl artırılır? İşte yolları: