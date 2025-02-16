Türkiye’de aynı mahalledeki iki okul arasında uçurum var. Bir yanda akıllı tahtalarla donatılmış sınıflar, diğer yanda temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan okullar mevcut. Teknolojinin fırsat eşitliği sağlaması gerekirken, bu yatırımların adil bir şekilde dağıtılmadığı açıkça görülüyor.

Teknoloji kaliteli eğitim demek mi?

Akıllı tahtalar, eğitimin kalitesini tek başına artırmaz. Etkili kullanımı için öğretmenlerin bu teknolojilere hâkim olması gerekir. Ancak Türkiye’de öğretmenlere bu konuda yeterli destek sağlanıyor mu? Öğrencilerin teknolojiyi verimli kullanabilmesi için gerekli altyapı hazır mı? Akıllı tahtalar, eğitimde sadece bir araçtır; sihirli bir çözüm değildir.

Sürdürülebilirlik ve kullanım sorunu

Akıllı tahtalar gibi araçlar, yüksek maliyet gerektiriyor. Ancak bu yatırımların uzun vadeli kullanım ve bakım planlarının eksikliği, çoğu okulda bu araçların âtıl durumda kalmasına neden oluyor. Bu durum, kaynakların verimsiz kullanımını ortaya koyuyor. Çocukluğumda anneannemin salonunda, üzerinde dantelli bir örtü bulunan radyosu gibi, kullanılmadan bozulmuş akıllı tahtalar ve benzeri araçlar da var.

Eğitimin gerçek dinamikleri

Eğitimde başarı, sadece teknolojik donanımlarla ölçülemez. Çağdaş müfredat, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve öğrencilerin psikososyal ihtiyaçlarının karşılanması gibi unsurlar, teknolojiden çok daha önemlidir.

Mutlu öğretmen mi, akıllı tahta mı?

Eğitimde teknoloji önemli bir araçtır, ancak gerçek başarı için mutlu ve donanımlı öğretmenlere ihtiyaç vardır. Akıllı tahtalar, modernleşme göstergesi olabilir; fakat bu modernleşmenin sürdürülebilir ve eşitlikçi olması, eğitimin temel dinamiklerine odaklanmayı gerektirir. Sizce mutlu öğretmenler olmadan teknoloji tek başına yeterli mi?

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