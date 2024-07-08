Mutfakta Ne Kadar Özgür Hissettiğini Tahmin Ediyoruz!
Mutfakta Ne Kadar Özgür Hissettiğini Tahmin Ediyoruz!
Mutfakta olmak terapi gibi! İnsana çok iyi geliyor. Peki özgürlük? Sen mutfaktayken ne kadar özgürsün? Çöz, öğren!
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1. Yemek yaparken genellikle nasıl bir ruh halinde olursun?
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2. Yeni tarifler denemeye ne kadar açıksın?
3. Mutfakta en sevdiğin alet/eşya hangisi?
4. Mutfakta müzik dinler misin?
5. Mutfakta ne kadar sürede yemek yapmayı tamamlarsın?
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