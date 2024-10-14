Mutfakta Mükemmelliğe Giden Yolu Arayanların Okuması Gereken 11 Ünlü Şefin Kitabı

Samin Nosrat tarafından yazılan kitabın aynı isimle Netflix'te belgeseli var. Tanınan şeflerden Nosrat'ın yazdığı bu kitap, mutfakta bir şeyler yapmak isteyenler için rehber niteliğinde bir kitap. Yemeklerin lezzetli olması için 4 temel unsur olduğunu söyleyen Nosrat, tuz, yağ, asit ve ısıyı nasıl kullanacağınızı uzun uzun anlatıyor. Yemek yapmak sadece malzemeleri bir araya getirmekle olmuyor, bu kitap da size bunu öğretecek!