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Mutfakta Mükemmelliğe Giden Yolu Arayanların Okuması Gereken 11 Ünlü Şefin Kitabı

etiket Mutfakta Mükemmelliğe Giden Yolu Arayanların Okuması Gereken 11 Ünlü Şefin Kitabı

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
14.10.2024 - 19:01

Mutfakla ilgilenenlerin okuması gereken bazı kitaplar var. Ünlü şeflerin yazdığı bu kitapları okuduktan sonra artık mutfakta çok daha başarılı olacaksınız. Mutfakta daha iyi olmak için alabileceğiniz kitaplara birlikte bakalım mı?

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1. Tuz, Yağ, Asit, Isı

1. Tuz, Yağ, Asit, Isı

Samin Nosrat tarafından yazılan kitabın aynı isimle Netflix'te belgeseli var. Tanınan şeflerden Nosrat'ın yazdığı bu kitap, mutfakta bir şeyler yapmak isteyenler için rehber niteliğinde bir kitap. Yemeklerin lezzetli olması için 4 temel unsur olduğunu söyleyen Nosrat, tuz, yağ, asit ve ısıyı nasıl kullanacağınızı uzun uzun anlatıyor. Yemek yapmak sadece malzemeleri bir araya getirmekle olmuyor, bu kitap da size bunu öğretecek!

2. Mutfak Sırları

2. Mutfak Sırları

Ünlü şef Anthony Bourdain'ın yazdığı kitap şef olmak isteyen herkesin zaten okuması gereken bir kitap ama mutfakla biraz bile ilginiz varsa bu kitabı yine de okumalısınız. Mutfak dünyasındaki iyi yanlar kadar kötü yanları da içeren kitapta Bourdain, kendi deneyimlerini anlatıyor. Anthony Bourdain'in yemek yapma sürecini anlatan kitap hem eğlenceli hem sürükleyici bir eser.

3. Profesyonel Aşçılık

3. Profesyonel Aşçılık

Wayne Gisslen tarafından yazılan kitap, özellikle gastronomi okuyanların alması ve okuması gereken bir eser. Gastronomi okumuyorsanız bile mutfakta uzmanlaşmak istiyorsanız yine bu kitabı okuyabilirsiniz. Aşçılık için iyi bir rehber olan eser bir ders kitabı niteliğinde. İçeriğinde tarifler, teknikler, besin bilgisi ve daha birçok faydalı bilgi olan eser sayesinde profesyoneller gibi yemek yapabileceksiniz.

4. Lezzetin Fizyolojisi ya da Yüce Mutfak Üzerine Düşünceler

4. Lezzetin Fizyolojisi ya da Yüce Mutfak Üzerine Düşünceler

Jean Anthelme Brillat-Savarin'in yazdığı kitap gastronomi dünyasının klasik bir eseri. Mutfak üzerine yazılmış etkili eserlerden biri olan kitap mutfak sanatının sanatların en eskisi olduğunu ileri sürüyor. İnsanlar için en temel ihtiyaçlardan olan yemek hakkında derin bilgiye sahip olacağınız kitabı okurken mutfağı daha da çok seveceksiniz. 352 sayfalık kitabın nasıl bittiğini anlayamayacaksınız bile!

5. Selçuklu Mutfağı

5. Selçuklu Mutfağı

Eski mutfaklara meraklıysanız bu kitap tam sizlik. Şef Ömür Akkor'un yazdığı eseri mutlaka almalısınız. Anadolu'nun en zengin zamanında yaşayan Selçuklular zengin de bir mutfağa sahip. Geldikleri yerden getirdikleri, komşu mutfaklardan aldıkları ve bereketli Anadolu toprağından gelenlerle lezzetli bir mutfak oluşturmuşlar. Selçuklu mutfağının tariflerini bulabileceğiniz kitap sayesinde az bilinen birçok tarif gün yüzüne çıkıyor.

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6. Mutfak&Kültür: İnsanın Beslenme Tarihi

6. Mutfak&Kültür: İnsanın Beslenme Tarihi

Mutfakta yemek yapıyoruz diye sadece tarif kitabı okuyamacağız elbette. Yemeklerin nereden geldiğini bilmeden yemek yapılamaz. O yüzden iyi yemek yapmak istiyorsanız bu kitabı okumanız gerek. Linda Civitello tarafından yazılan kitap, yemek kültürü konusunda önemli bilgilere sahip. Kültür ve yemek bağlantısını anlatan kitap sayesinde yemeklerin tarihini de öğreneceksiniz. Yemek tarihine doğru keyifli bir yolculuğa çıkmak istiyorsanız bu kitabı okuyun deriz!

7. Gürkan Şef'in Ünlü Tarifleri

7. Gürkan Şef'in Ünlü Tarifleri

Şef Gürkan Topçu tarafından kaleme alınan eser 2019 yılında basılmış. Yemek konusundaki yılların birikimini bu kitapta ortaya koyan Gürkan Şef ile birlikte yemek yapmaya bayılacaksınız. Kitapta şefin aşkla yaptığı yemekler bulunuyor. Yemek yapmaktan aldığı keyfi tarifleri okurken siz de hissedeceksiniz. Hem profesyonel hem amatör yemek yapanlar için ideal bir kitap olan tarif kitabı pratik şekilde yemek yapmanızı sağlıyor.

8. Aşçılık

8. Aşçılık

Cemal Türkan'ın aşçılık üzerine yazdığı kitap hem eğitim alanlar hem de evde kendisi yemek yapmayı sevenler için ideal. Birçok yemek hazırlama tekniği içeren kitabın size çok yardımcı olacağı kesin. Defalarca denenen tariflerle yemek yapmak sizin için çok kolay olacak. Profesyoneller için hazırlansa da ev hanımlarının da kullanmasına uygun bir kitap.

9. The Turkish Cookbook

9. The Turkish Cookbook

Netflix'te belgeselde yer alan Musa Dağdeviren'in yazdığı bu eser İngilizce. Türkiye'deki önemli şefler arasında yer alan Dağdeviren, Chef's Table'da yer alıyor. Türk mutfağı ile ilgili kitapta tatlı hamur işlerinden pilavlara, ızgara etlerden salatalara her şey var. İçinde 550 tarif olan kitapta çok çeşitli Türk yemekleri yer alıyor. Az bilinen yemeklerden herkesin bildiği yemeklere tariflerin olduğu kitap mutlaka kütüphanenizde olmalı!

10. Türk Mutfağında Bir Macera Anadolu

10. Türk Mutfağında Bir Macera Anadolu

Masterchef yarışmasından tanıdığımız Somer Sivrioğlu'nun yazdığı Türk Mutfağında Bir Macera Anadolu kitabı bir tarif kitabı. Osmanlı'daki ziyafetlerden sokak atıştırmalıklarına farklı ve lezzetli 140 geleneksel ve modern tarif yer alıyor. İçinde görseller de olan kitap sayesinde farklı ve lezzetli yemekler yapabileceksiniz. Anadolu mutfağına ilginiz varsa bu kitabı seveceğiniz kesin.

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11. Aşçının Kitabı

11. Aşçının Kitabı

Boğos Piranyan tarafından yazılan eser, 1914 yılında yazılan Nor Khoharar kitabının zenginleştirilmiş hali. Asıl adı Yeni Aşçı olan kitap ekler ve fotoğraflarla yeniden basılmış. Kitapta Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinin yanında Batı kaynaklı tarifler de yer alıyor. Toplamda 243 tarifin yer aldığı kitapta ana yemekler, çorbalar, tatlılar ve daha fazlası var.

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