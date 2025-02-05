Mutfakta Devrim Yaratmaya Hazır mısınız? Evde Yapabileceğiniz 12 Farklı Dünya Mutfağı Tarifi
Mutfakta Devrim Yaratmaya Hazır mısınız? Evde Yapabileceğiniz 12 Farklı Dünya Mutfağı Tarifi
Lezzet tutkunları, mutfakta harikalar yaratmaya hazır olun! Evinizin konforunda farklı kıtalara yolculuk yapabileceğiniz 12 dünya mutfağı tarifini sizin için seçtik. Bu tariflerle hem damak zevkinizi genişletecek hem de misafirlerinizi büyüleyeceksiniz.
İşte başlıyoruz:
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1. Baharatlı Tavuk Fajita
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2. Alman Simidi (Pretzel)
3. Margherita Pizza ve Parmesanlı Patates Cipsi
4. Mini Frankfurt Sosisleri
5. Teriyaki Somon ve Susamlı Brokoli
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6. Ratatouille (Ratatuy)
7. Fas Köftesi
8. Tandoori Tavuk ve Naan Ekmeği
9. Pratik Boşnak Mantısı
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