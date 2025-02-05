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Mutfakta Devrim Yaratmaya Hazır mısınız? Evde Yapabileceğiniz 12 Farklı Dünya Mutfağı Tarifi

etiket Mutfakta Devrim Yaratmaya Hazır mısınız? Evde Yapabileceğiniz 12 Farklı Dünya Mutfağı Tarifi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
05.02.2025 - 18:01

Lezzet tutkunları, mutfakta harikalar yaratmaya hazır olun! Evinizin konforunda farklı kıtalara yolculuk yapabileceğiniz 12 dünya mutfağı tarifini sizin için seçtik. Bu tariflerle hem damak zevkinizi genişletecek hem de misafirlerinizi büyüleyeceksiniz. 

İşte başlıyoruz:

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1. Baharatlı Tavuk Fajita

1. Baharatlı Tavuk Fajita

Meksika'nın sokaklarından mutfağınıza uzanan bir yolculuğa hazır olun. Canlı renkler, cesur baharatlar ve enerji dolu tatlar…

Baharatlı Tavuk Fajita Tarifi

Malzemeler:

  • 500 g tavuk göğsü (ince şeritler halinde doğranmış)

  • 2 adet renkli dolmalık biber (kırmızı, sarı, yeşil, jülyen doğranmış)

  • 1 adet büyük boy kuru soğan (yarım ay şeklinde doğranmış)

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tatlı toz paprika

  • 1 çay kaşığı acı pul biber (isteğe bağlı)

  • Tuz ve karabiber

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

Yapılışı:

  • Tavuk şeritlerini bir kaba alın, üzerine sıvı yağ, baharatlar (kırmızı toz biber, kimyon, paprika, pul biber, tuz ve karabiber), sarımsak ve limon suyunu ekleyip iyice harmanlayın. 15 dakika marine edin.

  • Biberleri ve soğanları ayrı bir kasede 1 yemek kaşığı sıvı yağ ve az tuz ile karıştırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesini 200°C’ye ayarlayın.

  • Büyük hazneye marine edilmiş tavukları, küçük hazneye ise biber ve soğan karışımını koyun.

  • Tavuklar için 15-18 dakika, sebzeler için 10-12 dakika pişirme süresi uygun.

  • Ara sıra karıştırarak eşit pişmesini sağlayın.

  • Dilerseniz Tavuk Fajita'yı sunarken küçük sıcak tortilla ekmeklerine yerleştirebilirsiniz.

2. Alman Simidi (Pretzel)

2. Alman Simidi (Pretzel)

Alman mutfağının vazgeçilmezlerinden Pretzel’i artık evde kolayca yapabilirsiniz!

Malzemeler:

  • 2 su bardağı un

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı şeker

  • 1 çay kaşığı kuru maya

  • 3/4 su bardağı ılık su

  • Üzeri için: 2 yemek kaşığı karbonat, 1 su bardağı sıcak su, iri tuz

Yapılışı:

  • Un, tuz, şeker ve kuru mayayı bir kaba alın, üzerine ılık suyu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun. 

  • Hamuru 30 dakika dinlendirin. Daha sonra hamurdan parçalar koparıp uzun rulolar yapın ve simit şekli verin.

  • Bir kapta karbonatı sıcak suyla karıştırın ve Pretzel’leri bu suya hızlıca batırıp çıkarın. Üzerine iri tuz serpin.

  • Pretzel’leri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştirin. 180°C’de 10-12 dakika pişirin

3. Margherita Pizza ve Parmesanlı Patates Cipsi

3. Margherita Pizza ve Parmesanlı Patates Cipsi

İtalya'nın güneşiyle ısınmış, her ısırıkta Akdeniz'in sıcaklığını hissettiren tatlar. Sadeliğiyle büyüleyen bir şölen Margherita Pizza ve Parmesanlı Patates Cipsi

Margherita Pizza

Malzemeler:

  • 1 küçük boy pizza tabanı

  • 3 yemek kaşığı domates sosu

  • 100 gr mozzarella peyniri (rendelenmiş)

  • 4-5 taze fesleğen yaprağı

  • 1 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Pizza tabanına domates sosunu sürün, üzerine mozzarella ekleyin.

  • Taze fesleğen yaprakları ve zeytinyağı ile tamamlayın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

Parmesanlı Patates Cipsi

Malzemeler:

  • 2 orta boy patates (ince dilimlenmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş parmesan

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Patatesleri zeytinyağı, parmesan ve baharatlarla karıştırın.

  • Küçük hazneye yerleştirin ve 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

Çift hazne özelliği, aynı anda Parmesanlı Patates Cipsi veya başka bir atıştırmalıkla kombinasyon yapmanıza olanak tanır. Daha az enerji ve zaman harcayarak, profesyonel kalitede sonuç elde edebilirsiniz.

4. Mini Frankfurt Sosisleri

4. Mini Frankfurt Sosisleri

Atıştırmalık mı lazım? Sosisler imdada yetişiyor!

Malzemeler:

  • 200 gr mini Frankfurt sosisleri

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı bal (isteğe bağlı)

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yapılışı:

  • Sosisleri bir kaba al, üzerine zeytinyağını gezdir.

  • Eğer hafif tatlı bir lezzet istiyorsan balı ekle ve toz biberle karıştır.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine sosisleri koy ve 190°C’de 8-10 dakika pişir.  

  • Dışı hafif çıtır çıtır, içi sulu kalmalı. Yanında hardal ya da barbekü sosla tadını çıkar!

5. Teriyaki Somon ve Susamlı Brokoli

5. Teriyaki Somon ve Susamlı Brokoli

Japon mutfağının inceliklerini keşfetmeye hazır mısınız? Hafif, dengeli ve göz alıcı bir sunumla Asya’nın zarafetini deneyimleyin.

Teriyaki Somon

Malzemeler:

  • 2 somon fileto

  • 3 yemek kaşığı soya sosu

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 tatlı kaşığı taze rendelenmiş zencefil

  • 1 tatlı kaşığı susam

Yapılışı:

  • Somon filetolarınızı marine etmek için bir kaseye 3 yemek kaşığı soya sosunu, 1 yemek kaşığı balı ve 1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefili ekleyin.

  • Bu karışımı iyice çırpın. Somon filetoları kaseye yerleştirin ve her iki tarafını sosla kaplayın.

  • Somonları sosun içinde en az 15 dakika bekletin ki tatlar iyice içine işlesin. Daha yoğun bir aroma isterseniz marine süresini 30 dakikaya kadar çıkarabilirsiniz. 

  • Marine edilmiş somonları Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine dikkatlice yerleştirin. 

  • Üzerine 1 tatlı kaşığı susam serpiştirerek lezzet katın.

  • Airfryer’ınızı 180°C’ye ayarlayın ve somonları 10-12 dakika boyunca pişirin. Pişirme sırasında somonun dışı hafifçe karamelize olurken içi yumuşak ve sulu kalacak.

Susamlı Brokoli

Malzemeler:

  • 200 gram brokoli (küçük parçalara ayrılmış)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı susam

  • 1 çay kaşığı tuz

 Yapılışı:

  • Brokolilerinizi güzelce yıkayıp küçük çiçeklere ayırın.

  • Derin bir kaseye alın ve üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı gezdirin.

  • 1 tatlı kaşığı susam ve 1 çay kaşığı tuzu ekleyerek brokolileri elinizle karıştırın. Bu sayede brokolilerinizin her tarafı zeytinyağı ve susamla kaplanmış olur.

  • Hazırladığınız brokolileri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin.

  • Airfryer’ınızı 160°C’ye ayarlayın ve brokolileri 8-10 dakika boyunca pişirin. Bu süre sonunda brokoliler hafifçe kızaracak, ancak çıtır dokusunu koruyacak.

Teriyaki somonunuzu bir servis tabağına alın ve yanına susamlı brokoliyi ekleyin. Üzerine dilerseniz birkaç damla limon suyu sıkabilirsiniz.

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6. Ratatouille (Ratatuy)

6. Ratatouille (Ratatuy)

Ratatouille, sebzelerin uyumu ve lezzetiyle sofranıza Akdeniz havası getirecek! Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu klasik Fransız yemeğini daha az yağla ve kısa sürede pişirebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 1 küçük patlıcan

  • 1 küçük kabak

  • 1 kırmızı biber

  • 1 domates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kekik

  • 1 diş sarımsak (ince doğranmış)

Yapılışı:

  • Sebzeleri ince yuvarlak dilimler halinde doğrayın. 

  • Bir kasede zeytinyağı, tuz, kekik ve sarımsağı karıştırarak sebzelerin üzerine dökün. İyice karıştırarak tüm sebzelerin soslanmasını sağlayın.

  • Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine dikey şekilde, birbiriyle iç içe olacak şekilde dizin.170°C’de 12-15 dakika pişirin. Sebzeler hafifçe kızardığında ve yumuşadığında hazır.

Philips Çift Hazneli Airfryer’ın hassas sıcaklık kontrolü sayesinde sebzeler eşit şekilde pişer ve renklerini korur.

7. Fas Köftesi

7. Fas Köftesi

Fas mutfağından ilham aldık, şimdi sıra baharatların büyüsünde!

Malzemeler:

  • 400 gr kıyma

  • 1 küçük kuru soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 tatlı kaşığı kimyon

  • 1 tatlı kaşığı tatlı toz biber

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı taze maydanoz (ince kıyılmış)

  • Tuz ve karabiber

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri geniş bir kapta güzelce yoğur. Bu işlem biraz terapi gibi; elini kirletmekten çekinme!

  • Yoğurduğun harçtan ceviz büyüklüğünde toplar yap ve hafifçe yuvarla. Şimdi bunları Airfryer’ın haznesine diz.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın 200°C’ye ayarla ve köfteleri 12-15 dakika pişir. 

  • Dışları çıtır çıtır, içleri yumuşacık olunca tamamdır.

8. Tandoori Tavuk ve Naan Ekmeği

8. Tandoori Tavuk ve Naan Ekmeği

Hint mutfağı, duyularınızı harekete geçiren, zengin ve baş döndürücü aromaların buluşma noktası: Tandoori Tavuk.

Tandoori Tavuk

Malzemeler:

  • 300 gram kemiksiz tavuk but

  • 1/2 çay bardağı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı tandoori baharatı (hazır ya da ev yapımı karışım)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

Yapılışı:

  • Tavuk butlarını hazırlamak için bir kaseye 1/2 çay bardağı yoğurdu, 1 tatlı kaşığı tandoori baharatını, 1 tatlı kaşığı zeytinyağını ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.

  • Bu karışımı iyice karıştırarak bir marine sosu oluşturun. 

  • Tavuk butlarını kaseye ekleyip her tarafını sosla kaplayın. Tavukların baharatları iyice çekmesi için en az 30 dakika marine edin.

  • Daha yoğun bir aroma isterseniz bu süreyi 1 saate çıkarabilirsiniz.

  • Marine edilen tavukları Philips Airfryer’ın büyük haznesine tek sıra halinde yerleştirin. 

  • Cihazınızı 190°C’ye ayarlayın ve 15-18 dakika pişirin. Tavukların dışı hafifçe kızarıp içi sulu bir şekilde piştiğinde hazır olacak.

  • Daha lezzetli bir sonuç için pişirme süresinin ortasında tavukları bir kez çevirin.

Naan Ekmeği

Malzemeler:

  • 1 su bardağı un

  • 1/2 çay bardağı yoğurt

  • 1/2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 çay kaşığı tuz

 Yapılışı:

  • Bir karıştırma kabına unu, yoğurdu, kabartma tozunu ve tuzu ekleyin.

  • Tüm malzemeleri bir araya getirerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.

  • Hamuru 10 dakika dinlendirin. Daha sonra hamuru eşit büyüklükte küçük bezeler halinde ayırın ve oklava veya merdane yardımıyla ince yuvarlaklar açın.

  • Hazırladığınız naan ekmeklerini Philips Çift Hazneli Airfryer’ın küçük haznesine yerleştirin. Airfryer’ınızı 200°C’ye ayarlayın ve naanları 8-10 dakika pişirin.

  • Ekmeğin üzeri hafifçe kabarıp altın sarısı bir renk aldığında servise hazır.

Tandoori tavuğu ve naan ekmeği ile birlikte sıcak şekilde servis edin. Yanına yoğurtlu bir sos, turşu ya da taze yeşillikler ekleyerek lezzeti artırabilirsiniz.

9. Pratik Boşnak Mantısı

9. Pratik Boşnak Mantısı

Hızlı mantı mı olur? Philips Çift Hazneli Airfryer'ın varsa neden olmasın!

Malzemeler:

  • 12 adet hazır kare milföy hamuru

  • 200 gr kıyma

  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)

  • Tuz ve karabiber

  • Üzeri için yoğurt, tereyağı ve toz biber

 Yapılışı:

  • Kıymayı, rendelenmiş soğanı, tuzu ve karabiberi karıştır.

  • Milföy karelerini ortadan ikiye kes ve her bir parçanın ortasına bir kaşık iç harç koyun.

  • Kenarlarını kapatıp minik bohçalar yapın.

  • Bunları Airfryer’ın  haznesine dizin.

  • Airfryer’ı 180°C’ye ayarla ve mantıları 10-12 dakika pişir. Üzeri altın sarısı olup kabarmışsa tamamdır. 

  • Servis için üzerine sarımsaklı yoğurt dök, kızdırılmış tereyağında toz biberle sos yap ve gezdir.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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