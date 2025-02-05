Mutfakta Devrim Yaratmaya Hazır mısınız? Evde Yapabileceğiniz 12 Farklı Dünya Mutfağı Tarifi

Tandoori Tavuk

Malzemeler:

1 tatlı kaşığı tandoori baharatı (hazır ya da ev yapımı karışım)

Yapılışı:

Tavuk butlarını hazırlamak için bir kaseye 1/2 çay bardağı yoğurdu, 1 tatlı kaşığı tandoori baharatını, 1 tatlı kaşığı zeytinyağını ve ezilmiş sarımsağı ekleyin.

Bu karışımı iyice karıştırarak bir marine sosu oluşturun.

Tavuk butlarını kaseye ekleyip her tarafını sosla kaplayın. Tavukların baharatları iyice çekmesi için en az 30 dakika marine edin.

Daha yoğun bir aroma isterseniz bu süreyi 1 saate çıkarabilirsiniz.

Marine edilen tavukları Philips Airfryer’ın büyük haznesine tek sıra halinde yerleştirin.

Cihazınızı 190°C’ye ayarlayın ve 15-18 dakika pişirin. Tavukların dışı hafifçe kızarıp içi sulu bir şekilde piştiğinde hazır olacak.